ताइवान को लेकर US से टकराएगा ड्रैगन, गुपचुप कर रहा परमाणु हमले की तैयारी! भारत के लिए कितना बढ़ा खतरा?

China Nuclear Missile Silo Satellite Image: रूस-यूक्रेन और यूएस-ईरान के बीच चल रही जंग के बीच चीन गुपचुप बड़े पैमाने पर परमाणु हमले की तैयारी में जुटा है. सैटेलाइट इमेजों से पता चला है कि चीन अपने सबसे लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों वाले साइलोज के पास लॉन्च पैड और बंकर बना रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रैगन यह सारी तैयारी ताइवान को लेकर यूएस के साथ होने वाली संभावित जंग के लिए कर रहा है. यही वजह है कि वह परमाणु साइलो के नजदीक विशाल सैन्य परिसर बना रहा है. जिससे अमेरिका अगर उस पर अचानक बड़ा हमला कर दे तो उसकी पूरी परमाणु क्षमता पूरी तरह नष्ट न हो और बीजिंग जवाबी हमला कर सके.

पूर्वी शिनजियांग में चीन बना रहा परमाणु साइलो

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन की ओर से बनाया जा रहा यह सैन्य परिसर पूर्वी शिनजियांग में हमी परमाणु साइलो क्षेत्र के पास स्थित है. इस परिसर में 80 से ज्यादा मोबाइल मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस बैटरी के लिए लॉन्च पैड स्थित हैं. वहां पर 3 इमारतें भी बनाई गई हैं, जिनमें सैन्य कर्मियों के रहने और बड़े सैन्य वाहनों को खड़ा करने के लिए जगह है. जबकि तीसरी इमारत अधबनी दिख रही है. वहां पर पश्चिमी देशों के फाइटर जेट के मॉक-अप और गड्ढेदार जमीन दिख रही रही है. ऐसा लग रहा है कि चीनी सेना उस जगह का इस्तेमाल पश्चिमी देशों के फाइटर जेट उड़ाने के लिए टारगेट रेंज के रूप में कर रही है.

यूके डेली मिरर के मुताबिक, सैटेलाइट इमेजों में चीन की ओर से तैयार इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और कमांड ऑपरेशन वाली सुविधाएं भी दिख रही हैं. इन इमेजों का विश्लेषण तीन डिफेंस एक्सपर्टों ने किया है. इसके आधार पर उन्होंने दावा किया कि चीन जिस बड़े पैमाने पर परमाणु सुविधाओं का निर्माण कर रहा है, उससे लगता है कि वह अपने भूमि आधारित परमाणु शक्ति की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है और इसे लगातार मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है.

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ड्रैगन की 'नो फर्स्ट यूज' नीति है लेकिन...

एक्सपर्टों का कहना है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पास पनडुब्बी और विमानों से भी परमाणु हथियार दाग सकती है, लेकिन शिनजियांग और पड़ोसी गांसू प्रांत में बने परमाणु साइलो क्षेत्र उसकी परमाणु शक्ति का मूल आधार बने हुए हैं. यह उसकी न्यूनतम लेकिन विश्वसनीय परमाणु निरोधक नीति का मुख्य हिस्सा है. उसकी नीति पहले हमले के बाद जवाबी हमले की क्षमता पर आधारित है.

न्यूक्लियर अटैक के मामले में चीन की 'नो फर्स्ट यूज' नीति है, यानी वह पहले परमाणु हमला शुरू नहीं करेगा. फिर भी कुछ पश्चिमी राजनयिक और विश्लेषक मानते हैं कि अगर ताइवान को लेकर विवाद भड़का तो अमेरिका या जापान भी उसमें शामिल हो सकते हैं. ऐसी हालत में चीन उन्हें रोकने के लिए वह परमाणु धमकी का सहारा ले सकता है.

ताइवान पर हमले की हिम्मत क्यों जुटा पा रहा चीन?

बताते चलें कि चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है, जबकि ताइवान सरकार इस दावे को खारिज करती रही है. ताइवान को डराने के लिए चीनी सेना हर महीने उसके आसपास मिलिट्री ड्रिल करती रहती है. उसके फाइटर जेट्स जानबूझकर ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन करते रहते हैं.

हालांकि, ताइवान के पास ही अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर हर वक्त गश्त करते रहते हैं. जिसके चलते अभी तक चीन की हिम्मत ताइवान पर हमला करने की नहीं हुई है. लेकिन इसके बावजूद वह बंदरघुड़की देने से बाज नहीं आता है. इस महीने की शुरुआत में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर गए थे तो शी जिनपिंग ने उन्हें चेतावनी दी थी कि ताइवान पर मतभेद को गलत तरीके से संभाला गया तो दोनों देशों के लिए खतरनाक हो सकता है.