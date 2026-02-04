Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपहले पुतिन से वीडियो कॉल... फिर ट्रंप से लंबी बात, किस प्लानिंग में लगे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग?

पहले पुतिन से वीडियो कॉल... फिर ट्रंप से लंबी बात, किस प्लानिंग में लगे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर वार्ता हुई है. हालांकि, दोनों नेताओं के बीच किस मुद्दे पर चर्चा हुई है, इसको लेकर जानकारी सामने नहीं आ सकी है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:38 PM IST
पहले पुतिन से वीडियो कॉल... फिर ट्रंप से लंबी बात, किस प्लानिंग में लगे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग?

Xi Jinping and Trump Talk:  चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात हुई है. इस बात की जानकारी चीन के सरकारी मीडिया ने दी है. दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इसको लेकर विस्तृत जानकारी सामने आ सकी है. इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत शी जिनपिंग द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वीडियो कॉल करने के कुछ ही समय बाद हुई. इस वीडियो कॉल के दौरान पुतिन और जिनपिंग ने बढ़ती वैश्विक उथल-पुथल के बीच अपने देशों की स्थिरता लाने वाली साझेदारी पर चर्चा की है. 

पुतिन और जिनपिंग की बातचीत पर क्रेमलिन ने क्या कहा? 

ट्रंप से फोन पर वार्ता करने से पहले जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वीडियो कॉल पर बात की थी. इस बातचीत पर क्रेमलिन की ओर से बयान जारी किया गया. बयान में बताया गया कि पुतिन और शी ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपने विचार साझा किए. दोनों नेताओं के बयान एक जैसे थे. पत्रकारों से बात करते हुए क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने बताया कि एक घंटे से अधिक दोनों नेताओं ने चर्चा की. 

चीनी सरकार ने भी जारी किया बयान 

इस वार्ता पर चीन सरकार की ओर से भी बयान जारी किया गया है. जानकारी के अनुसार, इस बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने पुतिन से कहा कि साल 2026 की शुरुआत से अंतरराष्ट्रीय  स्थिति तेजी से अस्थिर हो गई है. इस दौरान जिनपिंग ने कहा कि दोनों पक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि चीन-रूस संबंध गहरी रणनीति समन्यवय और प्रमुख शक्तियों के रूप में अधिक सक्रिय और सही राह पर लगातार विकसित होते रहें. 

जिनपिंग ने पुतिन को बताया प्रिय मित्र

मीडिया रिपोर्ट्स के दौरान चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति जिनपिंग को अपना प्रिय मित्र कह कर संबोधित किया. वहीं, रूस के सरकारी टीवी पर प्रसारित अपने संबोधन में पुतिन ने कहा कि रूस-चीन की व्यापक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग अनुकरणीय है. 

