चीन को नहीं भा रही नॉर्थ कोरिया और रूस की दोस्ती? अचानक 7 साल बाद क्यों किम जोंग उन से मिलने पहुंचे शी जिनपिंग

'रॉयटर्स' के मुताबिक, एक रीजनल डिप्लोमैट ने कहा कि शी जिनपिंग और किम जोंग उन की बैठक में आर्थिक सहयोग को लेकर कोई ठोस परिणाम निकल सकता है, क्योंकि कोरिया एक 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान शुरू कर रहा है, जिसमें टूरिज्म को सॉलिड इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करने और हाउसिंग बिल्ड करना शामिल है. बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने साल 2020 की शुरुआत में कोविड के चलते नॉर्थ कोरिया ने विदेशी पर्यटकों के लिए अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे, जिससे वहां फॉरेन करेंसी के मुख्य सोर्स में बड़ा संकट आया था. वहीं नॉर्थ कोरिया में महामारी से पहले चीनी पर्यटक ही वहां के टूरिज्म का बैकबोन थे. वहीं चीन-उत्तर कोरिया के मजबूत होते संबंध को देख नीदरलैंड्स के लीडेन यूनिवर्सिटी में कोरियन एक्सपर्ट क्रिस्टोफर ग्रीन ने कहा,'किम का हौसला बढ़ गया है. वह इस आत्मविश्वास के साथ नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाने के लिए खुद को सक्षम मानता है. वहीं, जब तक उत्तर कोरिया क्षेत्र में अस्थिरता नहीं फैलाता, तब तक बीजिंग उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा.'