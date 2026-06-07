चीन को नहीं भा रही नॉर्थ कोरिया और रूस की दोस्ती? अचानक 7 साल बाद क्यों किम जोंग उन से मिलने पहुंचे शी जिनपिंग

North Korea: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचेगें. उनकी यह यात्रा सोमवार 8 जून-9 जून 2026 तक जारी रहेगी. वहीं उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन सोमवार ( 8 जून 2026) को प्योंगयांग में उनका स्वागत करेंगे. शी जिनपिंग की यह यात्रा प्योंयांग को अपने पाले में लाने की एक कोशिश बताई जा रही है. चीनी राष्ट्रपति ने बीते साल किम समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं का बीजिंग में स्वागत किया था. इस दौरान किम एक विशाल मिलिट्री परेड में शामिल हुए थे.
उत्तर कोरिया में चीनी राष्ट्रपति की इस यात्रा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब दोनों देश अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं. बता दें कि पिछले कुछ समय से उत्तर कोरिया ने रूस के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं. खासतौर पर यह तब देखने को मिला, जब कोरिया ने अपने सैनिकों को रूसी मिलिट्री में यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए भेजा था. एक समय पर चीन के ऊपर काफी हद तक निर्भर रहने वाले किम जोंग उन को अब रूस से सैन्य सहयोग, हथियार और राजनीतिक मामलों मजबूत समर्थन मिल रहा है. ऐसे में वह अब खुद को अधिक ताकतवर महसूस करने लगे हैं.
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया सोसाइटी के सीनियर फेलो जॉन डेलुरी ने कहा,' उत्तर कोरिया रूस को सैन्य सहायता देकर आर्थिक रूप से काफी फायदा उठा रहा है. इससे उत्तर कोरिया को चीन के साथ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में ज्यादा आत्मविश्वास मिल सकता है.' रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन अब अमेरिका और साउथ कोरिया के साथ वार्ता में भी कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. फिलहाल उनकी प्राथमिकता अपने देश की सेना को मजबूत करना और न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है. बता दें कि चीन कई मौकों पर उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का विरोध कर चुका है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच संबंध काफी हद तक तनावपूर्ण भी रहे हैं.
'रॉयटर्स' के मुताबिक, एक रीजनल डिप्लोमैट ने कहा कि शी जिनपिंग और किम जोंग उन की बैठक में आर्थिक सहयोग को लेकर कोई ठोस परिणाम निकल सकता है, क्योंकि कोरिया एक 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान शुरू कर रहा है, जिसमें टूरिज्म को सॉलिड इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करने और हाउसिंग बिल्ड करना शामिल है. बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने साल 2020 की शुरुआत में कोविड के चलते नॉर्थ कोरिया ने विदेशी पर्यटकों के लिए अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे, जिससे वहां फॉरेन करेंसी के मुख्य सोर्स में बड़ा संकट आया था. वहीं नॉर्थ कोरिया में महामारी से पहले चीनी पर्यटक ही वहां के टूरिज्म का बैकबोन थे. वहीं चीन-उत्तर कोरिया के मजबूत होते संबंध को देख नीदरलैंड्स के लीडेन यूनिवर्सिटी में कोरियन एक्सपर्ट क्रिस्टोफर ग्रीन ने कहा,'किम का हौसला बढ़ गया है. वह इस आत्मविश्वास के साथ नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाने के लिए खुद को सक्षम मानता है. वहीं, जब तक उत्तर कोरिया क्षेत्र में अस्थिरता नहीं फैलाता, तब तक बीजिंग उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा.'