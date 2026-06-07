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चीन को नहीं भा रही नॉर्थ कोरिया और रूस की दोस्ती? अचानक 7 साल बाद क्यों किम जोंग उन से मिलने पहुंचे शी जिनपिंग

Xi Jinping Visit To North Korea: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचने वाले हैं. उनकी यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वह 7 साल बाद उत्तर कोरिया के दौरे पर रहेंगे.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 07, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:23 PM IST
चीन को नहीं भा रही नॉर्थ कोरिया और रूस की दोस्ती? अचानक 7 साल बाद क्यों किम जोंग उन से मिलने पहुंचे शी जिनपिंग

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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