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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनयूक्रेन के साथ चीन का खतरनाक खेल, दे रहा रूसी सैनिकों को ट्रेनिंग, रिपोर्ट में खुलासा; सामने आए ड्रैगन के इरादे

यूक्रेन के साथ चीन का खतरनाक खेल, दे रहा रूसी सैनिकों को ट्रेनिंग, रिपोर्ट में खुलासा; सामने आए ड्रैगन के इरादे

चीन को लेकर एक रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है, जिसने दुनिया को चौंका दिया है. यूक्रेन में युद्ध में शांति की बात करने वाले चीन ने रूस के 200 सैनिकों को गुप्त ट्रेनिंग दी है. ये सभी सैनिक अब युद्ध के मैदान में हैं. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद चीन की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 19, 2026, 08:07 PM IST
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यूक्रेन के साथ चीन का खतरनाक खेल, दे रहा रूसी सैनिकों को ट्रेनिंग, रिपोर्ट में खुलासा; सामने आए ड्रैगन के इरादे

Russia And Ukraine War News: पिछले चार साल से अधिक समय से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है. इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया. जहां एक ओर चीन दावा करता रहा है कि वह इस संघर्ष में तटस्थ है और शांति का समर्थन करता है, तो दूसरी ओर वह चुपके से रूसी सैनिकों को ट्रेनिंग भी देता आया है. 

दरअसल, समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने पिछले साल करीब 200 रूसी सैनिकों को गुप्त तरीके से सैन्य प्रशिक्षण दिया था. दावा यह भी किया जा रहा है कि ये सभी सैनिक वर्तमान में यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं. इस रिपोर्ट में यूरोपीय खुफिया एजेंसियों और दस्तावेजों का जिक्र भी किया गया है. 

चीन ने कैसे चलाया ये खुफिया कार्यक्रम? 

बताया जाता है कि चीन ने यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 2025 में रूस के साथ हुए एक गोपनीय सैन्य समझौते के तहत चलाया गया था. चीन में रूसी सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण के दौरान ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और बख्तरबंद पैदल सेना और सेना विमानन जैसी आधुनिक युद्ध तकनीकों की ट्रेनिंग दिए जाने की खबर है. 

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इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि चीन ने जिन रूसी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया, उनमें अधिकांश सैनिक प्रशिक्षक स्तर के थे, जो आने वाले समय में अन्य सैनिकों को युद्ध का कौशल सिखा सकते थे. 

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चीन ने किस तरह की ट्रेनिंग दी?

रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने रूसी सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान ड्रोन हमलों की रणनीति, मोर्टार समन्वय और बम निष्क्रिय करने जैसे तकनीक पर विशेष बल दिया. सबसे हैरान करने वाली बात है कि चीन पिछले कुछ समय में खुद को यूक्रेन युद्ध के दौरान तटस्थ बताता रहा है और कई बार शांतिवार्ता की बात भी कर चुका है. हालांकि, अब इस खुलासे के बाद चीन की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

रूस और चीन में मजबूत होते संबंध 

गौरतलब है कि हाल के वर्षों में चीन और रूस के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल के दिनों में कहा था कि दोनों देश एक-दूसरे की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में सहयोग करने को तैयार हैं. 

यह भी पढ़ें: क्या शुरू होने वाला है वर्ल्ड वार-3? ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने उठाया ऐसा कदम, हिल उठी पूरी दुनिया!

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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