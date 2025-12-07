जंग के हालात के बीच चीन ने किया जापानी फाइटर प्लेन को रडार लॉक, रक्षा मंत्री ने दे दी खुली चेतावनी

China radar locks Japanese fighter: चीन-जापान के बीच जारी तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है. चीन के वाणिज्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से जापान को लगातार चेतावनी दी गई है. वहीं अब जापान ने बड़ा दावा करते हुए चीन पर उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर फायर कंट्रोल रडार लॉक करने का आरोप लगाया है. हालांकि, चीन ने जापान के इन दावों को सिरे से नकार दिया है. जापान ने दावा किया की चीनी फाइटर्स ने ओकिनावा के पास उनके विमानों को रडार से लॉक किया था, जो किसी भी तरह के सैन्य लड़ाई से पहले खतरनाक कदम माना जाता है.

रक्षा मंत्री की चेतावनी

जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने चीन की इस हरकत के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने कहा कि ये रडार इल्यूमिनेशन एयरक्राफ्ट की सुरक्षित उड़ान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थे और हमने चीन की इस अफसोसनाक का उनके सामने विरोध भी दर्ज कराया है. वहीं टोक्यो में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ जापानी रक्षा मंत्री की बैठक हुई, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि जापान में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए वो चीन के बर्ताव का पूरी मजबूती के साथ जवाब देंगे.

चीनी नेवी का जवाब

वहीं चीनी नेवी के प्रवक्ता कर्नल वांग जुएमेंग का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जापान के एयरक्राफ्ट बार-बार उनकी नेवी के पास आकर रोक रहे थे. क्योंकि वो मियाको स्ट्रेट के पूरब में पहले से घोषित किए गए कैरियर-बेस्ड फ्लाइट की ट्रेनिंग कर रही थी. चीनी अखबार असाही शिंबुन ने जापानी दावों को सिरे से नकार दिया, उन्होंने कहा कि किसी भी चीनी एयरक्राफ्ट ने जापान के किसी एयरस्पेस का उल्लंघन नहीं किया है. गौरतलब है कि पिछले महीने ताइवान को लेकर जापानी पीएम की टिप्पणी से दोनों देशों रिश्तों में तकरार बढ़ गई थी. ताइवान पर किसी भी तरह के चीनी हमलों से निपटने के लिए जापानी ने सैन्य मदद भेजने की बात कही थी. इसके लिए उन्होंने चीन के सैन्य हमले को जापान की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था.