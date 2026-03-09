'ये तेहरान का आंतरिक मामला है...,' मोज्तबा की ताजपोशी पर बीजिंग का नपा-तुला रिएक्शन, नए सुप्रीम लीडर पर ज्यादा बोलने से क्यों बच रहा चीन?

Iran New Supreme Leader: ईरान में अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद सुप्रीम लीडर के रूप में उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को चुना गया है. इसको लेकर चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. चीन ने इस मामले पर बड़ी सावधानी से रिएक्ट करते हुए पूरे घटनाक्रम को घरेलू मुद्दा बताया और ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने का आग्रह किया.

सुप्रीम लीडर के चुनाव को बताया आंतरिक फैसला

'चाइना डेली' की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार ( 9 मार्च 2026) को बीजिंग में एक प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन ने ईरान में नेतृत्व परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान की टॉप लीडरशिप के संबंध में फैसला आंतरिक रूप से और देश के कानूनी ढांचे के मुताबिक लिया गया है. उन्होंने कहा,' यह ईरान द्वारा अपने संविधान के आधार पर लिया गया फैसला है.' प्रवक्ता ने आगे कहा कि बीजिंग अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और मानता है कि ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए.

नेतृत्व परिवर्तन पर नहीं होना चाहिए बाहरी दबाव: चीन

'चाइना डेली' के मुताबिक चीनी अधिकारियों का कहना है कि ईरान में नेतृत्व परिवर्तन देश की राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और उन पर बाहरी दबाव या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए.

बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर को चुनने के लिए जिम्मेदार रिलीजियस बॉडी, विशेषज्ञों की सभा ने रविवार ( 8 मार्च 2026) को मोज्तबा खामेनेई की नियुक्ति की घोषणा की. 56 साल के मोज्तबा खामेनेई पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के बेटे हैं. हाल ही में ईरान के अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते क्षेत्रीय संघर्ष के दौरान हुए संयुक्त सैन्य हमलों में खामेनेई की मौत हो गई थी.

बीजिंग और तेहरान का संबंध

चीन का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है, जब मध्य एशिया में तनाव चरम पर है और इजरायल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वह दिवंगत ईरानी नेता के किसी भी उत्तराधिकारी को निशाना बना सकता है. इन धमकियों का जवाब देते हुए गुओ ने कहा,' चीन किसी भी बहाने से अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध करता है और ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए.' बता दें कि बीजिंग ने तेहरान के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे हैं और क्षेत्रीय संघर्षों में संवाद और संयम बरतने का आह्वान किया है. चीन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चुनाव से जुड़े राजनीतिक मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है और इसे ईरान का आंतरिक मामला बताया है.