China on Arunachal Pradesh: 'अरुणाचल को मान्यता नहीं दी...', चीन ने फिर अलापा पुराना राग, भारतीय महिला के आरोपों को नकारा

Arunachal Pradesh Row: अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुई एक भारतीय महिला के गंभीर आरोपों के बाद अब चीन का बयान आया है. महिला का आरोप है कि चीन के शंघाई एयरपोर्ट में उसके साथ बदसलूकी हुई और 18 घंटे तक उसे हिरासत में रखा गया. यहां तक कि उसके भारतीय पासपोर्ट के भी अवैध बताया दिया गया.

पेमा वांगजोम थोंगडोक ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय नागरिक हैं. वह 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थीं और तीन घंटे का लेओवर चीन में था. लेकिन वह उनके लिए बुरा सपना बन गया. पेमा ने बताया कि चीनी अधिकारियों ने उसके पासपोर्ट को मानने से इनकार करते हुए अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया.

चीन ने फिर अलापा बरसों पुराना राग

अब इस मामले पर चीन का बयान आया है. चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर अपना पुराना राग अलापा है. चीन इसे जैंगनन या दक्षिण तिब्बत बताता है.

In the case of a woman from Arunachal Pradesh transiting in China, Spox of the Ministry of Foreign Affairs of China, Mao Ning, says, "Zangnan is China’s territory. The Chinese side has never recognised the so-called “Arunachal Pradesh” illegally set up by India. On the individual… pic.twitter.com/UH3cDEV9Kw — ANI (@ANI) November 25, 2025

उन्होंने कहा, 'जैंगनन चीन का हिस्सा है. चीन ने कभी भी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है.' माओ ने पेमा के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर हुई बदसलूकी से आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि चीन के इमिग्रेशन अधिकारी देश के कानून और नियमों के मुताबिक ही काम कर रहे थे.

चीन की प्रवक्ता ने कहा, 'कानून प्रवर्तन अधिकारी निष्पक्ष थे और गैर-अपमानजनक भाषा में उन्होंने बातचीत की. महिला के हितों और अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा की गई. उनके खिलाफ कोई भी अनिवार्य कदम नहीं उठाया गया, जिसे वह 'हिरासत' या 'उत्पीड़न' बता रही हैं.' प्रवक्ता ने आगे कहा, 'उन्होंने यह भी कहा कि एयरलाइन ने देरी के दौरान महिला को आराम करने की सुविधा और खाना दिया गया.'

पेमा ने क्या कहा?

पेमा 14 साल से ब्रिटेन में रह रही हैं. वह शंघाई एयरपोर्ट पर वह लाइन में खड़ी थीं, तभी उनको चीन के अधिकारियों ने अलग कर दिया. जब उन्होंने इसकी वजह जाननी चाही तो अफसर ने कहा कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है, भारत का नहीं. आपका पासपोर्ट अवैध है.

पेमा ने बताया कि अधिकारी बार-बार उसका मजाक उड़ाते रहे. यहां तक कि उन्होंने महिला को चाइनीज पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए भी कह डाला. पेमा ने कहा, मैंने चीन के अधिकारियों से कहा कि मुझे चीन का सी भी नहीं आता, हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं. मैं भारत की नागरिक हूं और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए.

इसके बाद पेमा ने शंघाई और बीजिंग में भारतीय दूतावास से बातचीत की. इसके बाद भारतीय अधिकारी वहां पहुंचे और उनको खाना मुहैया कराया. उनकी बात समझकर उनकी बाहर निकलने में हेल्प की.