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चीन ने जारी किया 2500 किमी तक मार करने वाली DF-17 हाइपरसॉनिक मिसाइल का लॉन्च फुटेज, दुनिया के लिए क्या संकेत?

China DF-17 Hypersonic Missile: चीन ने 2500 किमी तक मार करने वाली DF-17 हाइपरसॉनिक मिसाइल का लॉन्च फुटेज जारी किया है. क्या ऐसा करके वह भारत समेत दुनिया को कोई खास संकेत दे रहा है या यह उसका प्रोपेगंडा मात्र है?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 21, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:28 PM IST
चीन ने जारी किया 2500 किमी तक मार करने वाली DF-17 हाइपरसॉनिक मिसाइल का लॉन्च फुटेज, दुनिया के लिए क्या संकेत?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

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