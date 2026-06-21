Features of China DF-17 Hypersonic Missile: ताइवान और दक्षिण चीन सागर पर कब्जे को लेकर आसपास के देशों से दुश्मनी पालने वाले चीन ने हाल ही में DF-17 हाइपरसॉनिक मिसाइल के लाइव फायर एक्सरसाइज की पहली सार्वजनिक फुटेज प्रसारित की हैं. ये फुटेज चीन के सरकारी टीवी चैनल CCTV पर दिखाई गईं. फुटेज में दिख रहा था कि गोबी रेगिस्तान में स्थित रॉकेट फोर्स ट्रेनिंग एरिया में सड़क किनारे खड़े लॉन्चर से मिसाइल कोवर्टिकल लॉन्च करते हुए दिखाया गया. सवाल है कि इस मिसाइल के फुटेज दिखाकर चीन आखिर दुनिया को क्या संकेत देना चाह रहा है.