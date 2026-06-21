Features of China DF-17 Hypersonic Missile: ताइवान और दक्षिण चीन सागर पर कब्जे को लेकर आसपास के देशों से दुश्मनी पालने वाले चीन ने हाल ही में DF-17 हाइपरसॉनिक मिसाइल के लाइव फायर एक्सरसाइज की पहली सार्वजनिक फुटेज प्रसारित की हैं. ये फुटेज चीन के सरकारी टीवी चैनल CCTV पर दिखाई गईं. फुटेज में दिख रहा था कि गोबी रेगिस्तान में स्थित रॉकेट फोर्स ट्रेनिंग एरिया में सड़क किनारे खड़े लॉन्चर से मिसाइल कोवर्टिकल लॉन्च करते हुए दिखाया गया. सवाल है कि इस मिसाइल के फुटेज दिखाकर चीन आखिर दुनिया को क्या संकेत देना चाह रहा है.
डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, चीन DF-17 मिसाइल मीडियम-रेंज हाइपरसॉनिक ग्लाइड वाहन (HGV) से लैस है. इसे 'Dongfeng-17' या 'East Wind-17' कहकर भी पुकारा जाता है.यह मिसाइल मैक 5 की गति से उड़ान भरकर दुश्मन की ओर झपटती है. दावा है कि इसकी जबरदस्त स्पीड की वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं सकते हैं.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने पहली बार वर्ष 2019 में बीजिंग में आयोजित मिलिट्री परेड में यह मिसाइल सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की थी. हालांकि, इस मिसाइल के लॉन्च का फुटेज अब पहली बार जारी किया गया है.
CCTV के मिलिट्री न्यूज प्रोग्राम में चीनी मिलिट्री के दो अलग-अलग लाइव-फायर अभ्यास दिखाए गए. एक में DF-17 लॉन्चर को सड़क के किनारे तैनात दिखाया गया, जबकि दूसरे में PLA की विभिन्न शाखाओं के संयुक्त प्रशिक्षण को दिखाया गया. खास बात ये है कि यह फुटेज PLA रॉकेट फोर्स के पूर्ववर्ती संगठन सेकंड आर्टिलरी फोर्स की स्थापना की 1 जुलाई को होने वाली 60वीं वर्षगांठ से ठीक पहले प्रसारित किया गया है. जो दुश्मनों को संदेश देने के लिए जानबूझकर चुना गया समय प्रतीत होता है.
DF-17 मिसाइल की रेंज की बात की जाए तो यह 1800 से 2500 किलोमीटर बताई जाती है. यह रेंज इतनी ज्यादा है कि जापान, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और भारत को आसानी से निशाना बना सकती है.
जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्टों का यह फुटेज जारी करना केवल तकनीकी प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक स्पष्ट सामरिक संदेश है. ऐसा करके चीने खुले तौर पर इशारा कर दिया है कि उसकी सेना आधुनिक युद्ध की चुनौतियों के लिए तैयार है. हाइपरसोनिक मिसाइल की लाइव फायर ड्रिल दिखाकर चीन ने जापान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम को इशारा किया है कि अगर उन्हें दक्षिण चीन सागर में उसके कब्जे के अभियान में टांग अड़ाई तो वह उन्हें सबक सिखा सकता है.
इस मिसाइल के प्रदर्शन के जरिए चीन ने अमेरिका को भी खुले तौर पर चेतावनी दी कि है कि दक्षिण चीन सागर में नियमित रूप से गश्त करने वाले उसके दोनों विमानवाहक पोत सुरक्षित नहीं है और अगर यूएस ने ताइवान को मिलाने के उसके सैन्य अभियान को रोका तो वह उसे भी कड़ा सबक सिखा सकता है.
इस मिसाइल के जरिए चीन ने एक तरह से भारत को भी संकेत दिया है कि वह उससे सतर्क रहे और दुश्मनी की एक लिमिट से आगे न बढ़ाए वरना हाइपरसॉनिक मिसाइल से वह उसे भी निशाना बना सकता है.
बताते चलें कि हाल के वर्षों में चीन अपनी रॉकेट फोर्स को तेजी से मजबूत कर रहा है. उसने इस फोर्स में DF-17 के अलावा DF-21D, DF-26 जैसी एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलें और दूसरी हाइपरसॉनिक प्रणालियां भी जोड़ी हैं. इन मिसाइलों के निर्माण और उनकी लाइव फायर ड्रिल को दिखाकर चीन एक तरह से अमेरिका और उनके मित्र देशों को कह रहा है कि वे उसके ताइवान अभियान में बाधक न बने, वरना उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.