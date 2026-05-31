अरबपतियों को गायब करने वाले चीन ने वैज्ञानिकों को भी नहीं बख्शा, पद से बर्खास्त किए 3 साइंटिस्ट; क्या है पूरा मामला?

China Removes 3 Scientists From Posts: चीन ने अपने देश में 3 प्रमुख चीनी वैज्ञानिकों को उनके रिसर्च की क्वालिटी और विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए सीनियर एकेडमिक पोजीशन से हटा दिया. अरबपतियों को गायब करने वाले चीन ने आखिर ऐसा क्यूं किया?
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China News: चीन में अरबपतियों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों और मशहूर हस्तियों के अचानक गायब होने की कई रहस्यमयी घटनाएं सामने आई हैं. यहां ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को अक्सर समस्याओं से घिरा हुआ देखा जाता है. हाल ही में एक और मामला सामने आया है, जिसमें 3 प्रमुख चीनी वैज्ञानिकों को उनके रिसर्च की क्वालिटी और विश्वसनीयता पर सवाल उठने के बाद सीनियर एकेडमिक पोजीशन से हटा दिया गया है. यह कार्रवाई 2 प्रमुख यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित की गई, जहां बीते दिनों एक अन्य हाई प्रोफाइरल रिसर्चर को शैक्षणिक कदाचार के आरोपों के बीच उनके पद से हटा दिया गया था.
तियानजिन स्थित 'नानकाई यूनिवर्सिटी' ने साइंटिस्ट चेन क्वान को 'कॉलेज ऑफ लाइफ सांइसेज' के डीन पद से बर्खास्त कर दिया. यूनिवर्सिटी का कहना है कि चेन साल 2024 में नेचर कैंसर में पब्लिश एक रिसर्च पेपर के मुख्य लेखक थे. वह रिसर्च में पेश किए गए एक्सपेरिमेंटल डाटा की क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी की उचित निगरानी करने में असफल रहे थे. इसी समय ग्वांगझोऊ स्थित 'सन यात-सेन यूनिवर्सिटी' ने ऐलान किया कि कांग तिएबांग को साउथ चाइना में स्टेट की लेबोरेटरी ऑफ ऑन्कोलॉजी के डिप्टी डायरेक्टर पद से हटा दिया गया है, जबकि कुआंग डोंगिंग को 'स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज' के एसोसिएट डीन के पद से हटा दिया गया है. इन सभी के अलग-अलग रिसर्च पेपर में गलतियां निकलने का दावा किया गया है.
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चीन में यह तीनों घटनाएं शंघाई के टोंगजी यूनिवर्टी के एक प्रमुख कैंसर रिसर्चर वांग पिंग को उनके पद से हटाए जाने के बाद सामने आई हैं, जिन्हें पिछले महीने पब्लिश्ड रिसर्च से जुड़ी चिंताओं के कारण बर्खास्त कर दिया गया था. बता दें कि ये चारों वैज्ञानिक चीन के प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग यूथ पुरस्कार के रेसिपिएंट थे, जिसे देश के टॉप साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में एंट्री के लिए सीढ़ी के तौर पर देखा जाता है. इन चारों के काम पर तब और भी कड़ी निगरानी रखी जाने लगी, जब स्टूडेंट गेंग के नाम से मशहूर एक पूर्व डॉक्टरेट स्टूडेंट और साइंस ब्लॉगर ने पब्लिश रिसर्च में कथित डेटा अनियमितताओं को उजागर करना शुरू किया. पूर्व बायोमेडिकल इंजीनियर गेंग ने AI और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए वैज्ञानिकों के रिसर्च पेपर में गलतियों की पहचान की.
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गेंग की ओर से इंटरनेट पर इस पर्दाफाश का वीडियो पब्लिश करने के बाद चीनी सोशल मीडिया पर उनके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए. वहीं, चीनी न्यूज एजेंसी 'शिन्हुआ' ने वैज्ञानिक जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों की तारीफ की और इस बात पर भी जोर दिया कि शैक्षणिक कदाचार से निपटना यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होनी चाहिए न की सोशल मीडिया की. मामले को लेकर 'नानकाई यूनिवर्सिटी' और 'सन यात-सेन यूनिवर्सिटी' ने कहा कि वे इन मामलों के बाद सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करेंगे और रिसर्च की इंटीग्रिटी को मजबूत करेंगे.
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