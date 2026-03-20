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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनईरान के साथ भारी पड़ रही जंग? दुश्मन देश से सैंक्शन हटाएगा अमेरिका; चीन बोला- हमने हमेशा कहा है...

ईरान के साथ भारी पड़ रही जंग? दुश्मन देश से सैंक्शन हटाएगा अमेरिका; चीन बोला- हमने हमेशा कहा है...

Sanctions On Iranian Oil: मिडिल ईस्ट में जंग के चलते तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है. ऐसे में मार्केट सप्लाई बढ़ाने के लिए अमेरिका ने समुद्र में मौजूद ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटाने का संकेत दिया है. इसको लेकर चीन का बयान सामने आया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 20, 2026, 05:17 PM IST
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ईरान के साथ भारी पड़ रही जंग? दुश्मन देश से सैंक्शन हटाएगा अमेरिका; चीन बोला- हमने हमेशा कहा है...

China News: पश्चिम एशिया में जारी जंग और तेल की कीमतों में आई उछाल के बाद अमेरिका ने एक बड़े कदम की ओर इशारा किया है.  बता दें कि अमिरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने घोषणा की है कि अमेरिका जल्द ही ईरानी तेल टैंकरों से बैन हटा सकता है. इसको लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान की प्रतिक्रिया सामने आई है. 

ईरानी तेल पर प्रतिबंध हटाएगा अमेरिका? 

लिन जियान ने शुक्रवार ( 20 मार्च 2026) को अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के इस बयान का जवाब देते कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है और सभी पक्षों की यह जिम्मेदारी है कि वे स्टेबल एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करें. बेसेंट ने एक मीडिया साक्षात्कार में दावा किया था कि मार्केट में सप्लाई बढ़ाने के लिए अमेरिकी सरकार समुद्र में मौजूद ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटा सकती है.  

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चीन की प्रतिक्रिया

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बेसेंट ने 'फॉक्स बिजनेस नेटवर्क' के 'मॉर्निंग्स विद मारिया' प्रोग्राम में कहा,' आने वाले दिनों में हम समुद्र में मौजूद ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटा सकते हैं. यह लगभग 14 करोड़ बैरल है.' इसको लेकर शुक्रवार ( 20 मार्च 2026) को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रतिक्रिया दी. 

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'चीन ने हमेशा एकतरफा प्रतिबंधों का विरोध किया...'

लिन ने कहा कि चीन ने हमेशा से ही अवैध एकतरफा प्रतिबंधों का विरोध किया है. उन्होंने आगे कहा कि चीन मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर बेहद चिंतित है. सभी पक्षों को तुरंत सैन्य अभियान बंद कर देने चाहिए और अधिक तनाव को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए. इसके अलावा लिन ने कहा कि क्षेत्र में अस्थिरता को वैश्विक आर्थिक विकास पर अधिक प्रभाव डालने से रोकना चाहिए.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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