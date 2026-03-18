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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनयह कभी होना ही नहीं चाहिए था..., मिडिल ईस्ट जंग रोकने के लिए सामने आया चीन, UAE को दिया बड़ा ऑफर

'यह कभी होना ही नहीं चाहिए था...,' मिडिल ईस्ट जंग रोकने के लिए सामने आया चीन, UAE को दिया बड़ा ऑफर

China On Middle East War: चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने UAE के राष्ट्रपति के विशेष दूत खालदून अल मुबारक के साथ एक बैठक में कहा कि बीजिंग मिडिल ईस्ट में युद्धविराम और लड़ाई को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता जारी रखेगा.    

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 18, 2026, 05:17 PM IST
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'यह कभी होना ही नहीं चाहिए था...,' मिडिल ईस्ट जंग रोकने के लिए सामने आया चीन, UAE को दिया बड़ा ऑफर

Middle East War: पश्चिम एशिया में लगातार 19वें दिन जंग जारी है. इस जंग में इजरायल-अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारीजानी को मार गिराया. वहीं ईरान ने भी लागतार ताबड़तोड़ हमले कर बिल्कुल न झुकने की कसम खाई है. बीते दिनों रूस ने इस जंग को रोकने के लिए मध्यस्थता की बात कही थी तो वहीं चीन का भी कहना है कि वह युद्ध खत्म करने के लिए अपनी मध्यस्थता जारी रखेगा. 

UAE को दिया ऑफर

चीनी विदेश मंत्री का कहना है कि बीजिंग मिडिल ईस्ट में युद्धविराम और लड़ाई को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता जारी रखेगा. चीनी विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि जंग कभी होनी ही नहीं चाहिए थी और न ही इसे जारी रखने का कोई कारण था. विदेश मंत्री वांग यी ने बुधवार ( 18 मार्च 2026) को बीजिंग में चीन के लिए UAE के राष्ट्रपति के विशेष दूत खालदून अल मुबारक के साथ एक बैठक के दौरान ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करने में उसका समर्थन भी व्यक्त किया.  

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केवल बातचीत से ही समाधान निकल सकता है: चीन

इससे पहले चीन ने पश्चिम एशिया में कई बार जंग रोकने की मांग की है. बीजिंग ने साफ कहा था कि सभी पक्ष तुरंत सैन्य कार्रवाई को बंद कर युद्धविराम लागू करें. केवल बातचीत से ही समाधान निकल सकता है. इसके अलावा चीन ने ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले की आलोचना करते हुए इसे अस्वीकार्य और संप्रभुता का उल्लंघन बताया था. चीन ने अमेरिका की ओर से ईरान में सरकार बदलने की कोशिशों को भी गलत बताया था. उसने साफ कहा था कि वह इसका समर्थन नहीं करता है.  

ये भी पढ़ें- 600 साल पुरानी ईंट पर कैसे लिखा मिला सुपरस्टार एंडी लाउ का नाम? क्या है इसके पीछे का रहस्य

अमेरिका का चीन पर आरोप

बता दें कि चीन जहां जंग रोकने की बात कर रहा है तो वहीं इस बीच अमेरिका ने उसपर ईरान को हथियार और तकनीकी मदद पहुंचाने का काम कर रहा है. 'US-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन' की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ओर से ईरान को एंटी-शिप क्रूज मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट फ्यूल बनाने में उपयोग होने वाली टेक्नोलॉजी दे रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 मार्च 2026 को चीन के 2 जहाज रॉकेट फ्यूल बनाने वाले  केमिकल लेकर ईरान की तरफ गए.  

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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