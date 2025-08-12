जा जा जा ! ड्रैगन ने कौन सी घुट्टी पिलाई? चीनी कारों वाले जहाज को देख आंखें बंद कर रहे हूती लड़ाके

China Car Ship: ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के प्रभाव वाले इलाके में चीन ने बड़ा गेम सेट किया है. लाल सागर और स्वेज नहर का इस्तेमाल कर वह बड़े आराम से अपने यहां बनी कारों को यूरोप के बाजारों में पहुंचा रहा है. यह शॉर्टकट रास्ता है लेकिन अमेरिका के गुट वाले या कुछ दूसरे देश इस रास्ते का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं. हाल में कई जहाजों पर हूती विद्रोहियों ने हमले किए लेकिन चीन के जहाज धड़ाधड़ वहां से आ जा रहे हैं. आखिर हूती विद्रोहियों को चीन ने कौन सी घुट्टी पिला दी है जो वे सो गए हैं या आंखें बंद किए बैठे हैं?

इससे चीन की ऑटो इंडस्ट्री काफी खुश है. करीब दो साल बाद वो रास्ता फिर से खुल गया है जहां से होकर चीनी कार निर्माता अपनी गाड़ियां यूरोप भेज रहे हैं. गाजा में इजरायल के अटैक से गुस्साए यमन में सक्रिय हूती विद्रोही आसपास के समंदर में हमले शुरू कर दिए थे जबकि ये रूट मध्य पूर्व ट्रांजिट रूट है और वैश्विक कारोबार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है.

शॉर्टकट वाला रास्ता

गौर करने वाली बात यह है कि चीन को छोड़कर बाकी देश अभी इस रूट का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं. ऐसे में वे यूरोपीय बाजारों तक पहुंचने के लिए काफी लंबा रूट ले रहे हैं. अफ्रीका से होकर जाने में खर्च भी काफी ज्यादा हो रहा है. ब्रिटिश मेरीटाइम सूचना सेवा ने बताया है कि पिछले महीने कारों को लादकर कम से कम 14 जहाज चीनी बंदरगाहों से यूरोप गए. करीब-करीब इतने ही जहाज जून में इसी शॉर्टकट वाले रास्ते से गए थे.

चीन का यह गेमप्लान ऐसे समय में ठीक चल रहा है जब हूती विद्रोहियों ने पिछले महीने ही ड्रोन, ग्रेनेड और गोलीबारी के जरिए दो कार्गो जहाजों को डुबो दिया था. ज्यादा शिपिंग विश्लेषकों का मानना है कि चीन सरकार ने ईरान या हूती विद्रोहियों के साथ चुपचाप डील कर लिया है कि वे चीन के कार लदे जहाजों पर हमला न करें. वैसे, हूती विद्रोहियों ने कहा है कि वे गाजा के लोगों पर हो रहे इजरायल के हमलों के विरोध में ये हमले कर रहे हैं.

चीन का बड़ा फायदा

हां, लाल सागर और स्वेज नहर के जरिए एशिया से यूरोप सप्लाई भेजने में चीन को हर ट्रिप पर अफ्रीका वाले रास्ते की तुलना में 14 से 18 दिन की बचत हो रही है. इससे न सिर्फ ईंधन, क्रू की बचत हो रही है बल्कि प्रति कार पर खर्च भी कम रह रहा है.

