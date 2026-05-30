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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनचीन की नई चाल: परमाणु साइट्स के पास ड्रैगन ने बनाया अभेद्य सुरक्षा कवच और लॉन्च पैड, सैटेलाइट तस्वीरें हुई वायरल

चीन की नई चाल: परमाणु साइट्स के पास ड्रैगन ने बनाया 'अभेद्य सुरक्षा कवच' और लॉन्च पैड, सैटेलाइट तस्वीरें हुई वायरल

 Taiwan Crisis: चीन के शिनजियांग के रेगिस्तान से सामने आईं सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन वहां बंकरों, लॉन्च पैड्स और कंक्रीट पैड्स का एक विशाल भूमिगत ठिकाना बना रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, इसका मकसद अमेरिका के 'पहले परमाणु हमले' को नाकाम कर पलटवार की क्षमता को सुरक्षित रखना है. इसे पूरी दुनिया ताइवान संकट के बीच चीन की बेहद आक्रामक रणनीति बता रही है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 30, 2026, 12:12 PM IST
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China Secret Nuclear Missile Base
China Secret Nuclear Missile Base

China Secret Nuclear Missile Base: अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन के शिनजियांग प्रांत के वीरान रेगिस्तान से एक ऐसी खुफिया सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया है. डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनफिंग के बीच ताइवान मुद्दे को लेकर जारी जुबानी जंग के बीच, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन गुपचुप तरीके से एक बेहद विशाल और अभेद्य भूमिगत परमाणु किला तैयार कर रहा है.
विशेषज्ञों का मानना है कि इस खुफिया ठिकाने का सीधा मकसद अमेरिका के 'पहले परमाणु हमले' (First Nuclear Strike) को नाकाम करना और पलटवार करने की अपनी ताकत को हर हाल में सुरक्षित रखना है.

दुर्गम रेगिस्तान में बिछा बंकरों का जाल

हथियारों की होड़ पर नजर रखने वाले अनुभवी विश्लेषक भी शिनजियांग के पूर्वी रेगिस्तान में चल रहे इस निर्माण कार्य के पैमाने को देखकर हैरान हैं. 'फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स' के न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के निदेशक हंस क्रिस्टेंसन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा. इतने दुर्गम और कठिन माहौल में इस स्तर का बुनियादी ढांचा तैयार करना वाकई असाधारण और हैरान करने वाला है.

क्या-क्या दिखा सैटेलाइट तस्वीरों में?

1. 80 से अधिक कंक्रीट पैड: बंजर इलाके में मोबाइल मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस बैटरियों को तैनात करने के लिए 80 से ज्यादा कंक्रीट पैड बनाए जा चुके हैं.
2. अष्टकोणीय (Octagonal) ठिकाने: रेगिस्तान में दो विशाल अष्टकोणीय ढांचे दिखे हैं, जिनके भीतर सैन्य वाहनों और सैनिकों के रहने की पूरी व्यवस्था है.
3. रेलवे और हवाई पट्टियां: इन ठिकानों को मुख्य परमाणु मिसाइल (जहां चीन की सबसे लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात हैं) से जोड़ने के लिए बख्तरबंद बंकरों, हवाई पट्टियों और विशेष रेलवे लाइनों का जाल बिछाया गया है.

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अमेरिका-रूस से अलग रास्ते पर चीन

हवाई के 'पैसिफिक फोरम थिंक टैंक' से जुड़े अलेक्जेंडर नील के अनुसार, यह ढांचा मुख्य मिसाइल क्षेत्र से परे हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो चीन के रणनीतिक परमाणु प्रतिरोध को बेहद मजबूत और विविध बना देता है. ये रक्षा घेरा चीन को दुनिया की अन्य परमाणु महाशक्तियों से एकदम अलग बनाता है. जहां एक तरफ अमेरिका और रूस के पास परमाणु हथियार ज्यादा हैं और वे अपने मिसाइलो की भारी संख्या पर भरोसा करते हैं, वहीं चीन इसके विपरीत अपने मिसाइल ठिकानों के चारों तरफ सुरक्षा की ऐसी अभेद्य परतें बना रहा है जिन्हें भेद पाना किसी भी देश के लिए नामुमकिन हो.

ताइवान संकट और 90 सेकंड का 'वार्निंग अलार्म'

ये सैन्य हलचल ऐसे समय में तेज हुई है जब ताइवान की संप्रभुता को लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच तनाव चरम पर है. इसी महीने चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ताइवान मतभेद सही तरीके से नहीं सुलझाए गए, तो दोनों देश एक खतरनाक मोड़ पर आ जाएंगे. पेंटागन की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, चीन दुनिया में सबसे तेजी से अपनी परमाणु क्षमताओं का विस्तार कर रहा है और साल 2030 तक उसके पास 1000 से अधिक परमाणु हथियार होंगे. सिर्फ इतना ही नहीं, चीन का अत्याधुनिक 'हुओयान-1 सैटेलाइट सिस्टम' किसी भी विरोधी मिसाइल के लॉन्च होने के महज 90 सेकंड के भीतर उसकी पहचान कर सकता है, जिससे चीन को जवाबी हमले के लिए 3 से 4 मिनट का बेहद कीमती वक्त मिल जाता है.

ये भी पढ़ें: ब्रह्मोस का चक्रव्यूह: साइप्रस डील से तुर्किये पस्त, भारतीय Sukhoi की जद में चीन के 6 एयरबेस; ग्लोबल डिफेंस का नया किंग बना भारत!

 

सरकारी तौर पर चीन भले ही अपनी 'नो फर्स्ट यूज' (पहले परमाणु हथियार न इस्तेमाल करने) की नीति का ढिंढोरा पीटता हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वह अमेरिका के किसी भी संभावित हस्तक्षेप को रोकने के लिए खुद को एक अजेय महाशक्ति में तब्दील करने में जुटा है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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