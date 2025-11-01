Advertisement
चौंका देगा चीन का नया कारनामा, अंतरिक्ष में भेजे 4 चूहे; क्या है इस मिशन का मकसद?

China Sent Rats On Space Mission: चीन ने अपने नए अंतरिक्ष मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 4 चूहे भी भेजे गए हैं. इन चूहों को अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 01, 2025, 12:16 PM IST
चौंका देगा चीन का नया कारनामा, अंतरिक्ष में भेजे 4 चूहे; क्या है इस मिशन का मकसद?

China Space Mission: भारत समेत दुनियाभर के देश अंतरिक्ष की दुनिया में अपने नए-नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. भारत ने भी इस सेक्टर में कई उपबल्धियां हासिल की हैं. वहीं अब इस क्रम में हमारे पड़ोसी देश चीन ने एक अनोखा कारनामा किया है. बता दें कि चीन की ओर से एक ऐसा स्पेस मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 4 चूहे भी भेजे गए हैं. बताया जा रहा है कि इन चूहों का अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. 

चीन ने लॉन्च किया स्पेस मिशन  

चीन अपना स्पेस मिशन शेंझोउ-21 लॉन्च कर रहा है, जिसके लिए उसने चूहों को भी स्पेस में भेजा है. इन 4 चूहों में से 2 नर और 2 मादा चूहे हैं. इनके साथ 2 एस्ट्रोनॉट्स को भी स्पेस मिशन में भेजा गया है. चूहों की एक प्रजाति रोडेंट्स पर शोध करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इन्हें भेजा गया है साथ ही इन्हें अगले 6 महीनों तक जीरो ग्रैविटी में रखा जाएगा. चीन ने शनिवार 1 नवंबर 2025 को घोषणा करते हुए बताया कि शेनझोउ-2 स्पेसक्राफ्ट 3 सदस्यीय दल के साथ देश के स्पेश स्टेशन तियानगोंग से रिकॉर्ड समय में जुड़ गया है.    

जिउक्वान लॉन्च सेंटर से भरी उड़ान  

चीन के ह्यूमन स्पेस एजेंसी के मुताबिक यह डॉकिंग प्रक्रिया केवल 3.5 घंटे में पूरी हुई, जो पिछले मिशनों की तुलना में लगभग 3 घंटे तेज है. शुक्रवार  31 अक्टूबर 2025 की देर रात स्थानीय समय के अनुसार 11 बजकर 44 मिनट पर शेनझोउ-21 अंतरिक्ष यान ने चीन के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित जिउक्वान लॉन्च सेंटर से उड़ान भरी. सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट सीधे तियानहे कोर मॉड्यूल की तरफ बढ़ा और सफलतापूर्वक उससे जुड़ गया.  

मिशन के लिए किसने भरी उड़ान?  

चीन के इस मिशन में पायलट और मिशन कमांडर झांग लू को दल की कमान हाथ में दी गई है. वह 2 साल पहले शेनझोउ-15 मिशन का हिस्सा भी थे. इस बार उनके साथ 2 नए एस्ट्रोनॉट्स हैं, जिनमें 32 साल के इंजीनियर वू फेई और लोड विशेषज्ञ झांग होंगझांग हैं. इंजीनियर वू फेई चीन के अबतक के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं. मिशन लॉन्च से पहले झांग लू ने कहा कि दल तियानगोंग स्टेशन को यूटोपिया में कन्वर्ट देगा, जहां वे बागवानी, ताई ची और कविता पाठ जैसी एक्टिविटी करेंगे.   

FAQ 

मिशन का उद्देश्य क्या है ? 

मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में चूहों पर शोध करना है, जो मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभावों को समझने में मदद करेगा. 

अंतरिक्ष में कितने चूहे भेजे गए हैं? 

अतंरिक्ष में 4 चूहे भेजे गए हैं, जिनमें 2 नर और 2 मादा हैं. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

