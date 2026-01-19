टूटी खिड़की, काली परत और कीमती डाटा... महीनों बाद अंतरिक्ष से धरती पर लौटा चीन का शेनझोउ-20 स्पेसक्राफ्ट, कैसे बना स्पेस मिशनों के लिए सबक?

China Shenzhou 20 Spacecraft: चीन का शेनझोई 20 स्पेसक्राफ्ट बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के धरती पर लौट चुका है. यह चीन के नॉर्थ इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में डोंगफेंग लैंडिंग साइट पर उतरा.
Trending Photos
Shenzhou 20 Spacecraft: चीन का शेनझोई 20 स्पेसक्राफ्ट लगभग 2 महीने बाद बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के धरती पर लौट आया है. यह स्पेसक्राफ्ट सोमवार 19 जनवरी 2025 को चीन के नॉर्थ इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में डोंगफेंग लैंडिंग साइट पर उतरा. अंतरिक्ष यान में केवल धातु, गर्मी और टूटी हुई खिड़की थी. धरती के वायुमंडल में एंट्री लेते ही भीषण गर्मी और स्ट्रेस के चलते कैप्सूल का कवरिंग काला पड़ गया था, हालांकि अदंर से इसमें चीजें बिल्कुल ठीक स्थिति में थीं.
'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' के मुताबिक सोमवार 19 जनवरी 2026 को चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में मानवयुक्त स्पेस एयरक्राफ्ट सिस्टम के डिप्टी डिजाइनर झेंग वेई ने कहा कि उन्होंने इतिहास रच दिया है. उनहोंने कहा कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के चलते स्पेसक्राफ्ट की वापसी में देरी हुई, जिसके चलते कक्षा में इसकी वास्तविक अवधि नौ महीने रही, जो चीन के मानवयुक्त मिशनों के लिए एक रिकॉर्ड है.' उन्होंने कहा कि इसलिए इस लंबी अवधि के दौरान इकट्ठा किया गया ऑपरेशनल डाटा बेहद मूल्यवान है.
ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में 12 फरवरी को स्टूडेंट निकालेंगे सॉलिडैरिटी मार्च, फीस, उत्पीड़न और आत्महत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन
झेंग वेई ने कहा,' हमारी प्राथमिकता कक्षा में प्राप्त सभी उड़ान डेटा का विश्लेषण करना है. वापसी मॉड्यूल की लैंडिंग के बाद हम स्थिति का गहन निरीक्षण भी करेंगे. इन प्रत्यक्ष जांच और डाटा एनालिसिस के जरिए हमारा लक्ष्य भविष्य में डिजाइन में सुधार के लिए सॉलिड बेस प्रदान करना है.' झेंग ने कहा कि इस इमरजेंसी मिशन से पता चलता है कि अंतरिक्ष मलबे के खतरों को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है. वहीं कम संभावना होने पर भी खतरा गंभीर है. इसके लिए बेहतर जागरूकता, डिजाइन और प्लानिंग की आवश्यकता है.
ये भी पढ़ें- Pakistan: खैबर पख्तूनख्वा में हमलावरों का उत्पात, पुल को धमाकों से उड़ाया; कई गावों का टूटा संपर्क
बता दें कि बीते साल नवंबर 2025 में शेनझोई 20 स्पेसक्राफ्ट की एक खिड़की में दरार का पता चलने के बाद 3 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 दिनों के लिए और रुकना पड़ा. ऐसे में उन्हें धरती पर वापस लौटने के लिए अन्य सहयोगियों के जहाज का इस्तेमाल करना पड़ा. झेंग ने आगे कहा कि शेनझोउ 20 के साथ जो हुआ, उससे यह साबित हो गया कि एक तैयार इमरजेंसी सिस्टम कतना अहम है. उन्होंने कहा कि चीन के स्पेस स्टेशन प्रोग्राम की शुरुआत से ही बैकअप रॉकेट को हमेशा तैयार रखने की प्रथा ने मिशन के दौरान तुंरत और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की.