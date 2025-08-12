VIDEO: दूसरे देश के जहाज को घेरने निकला था चीन गलती से खुद पर ही करवा दिया आक्रमण
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

VIDEO: दूसरे देश के जहाज को घेरने निकला था चीन गलती से खुद पर ही करवा दिया आक्रमण

China-Philippines Conflict: फिलीपींस और चीन के बीच अक्सर साउथ चाइना सी में टकराव देखने को मिलता है. हाल ही में फिलीपींस के जहाज का पीछा करते-करते चीन ने खुद को ही टक्कर मार दी.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 12, 2025, 11:55 AM IST
South China Sea Conflict: साउथ चाइना सी और फिलीपींस के जहाजों में अक्सर टकराव होता रहता है. वहीं सोमवार को यहां एक अजीब घटना देखने को मिली, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. दरअसल इस बार समंदर में 2 चीनी समुद्री जहाज आपस में टकरा गए. दरअसल स्कारबोरो शोल के पास चीनी नौसेना का एक वॉरशिप फिलीपींस कोस्टगार्ड शिप का पीछा करते हुए अपने कोस्टगार्ड जहाज से टकरा गया. यह घटना कैमरे में कैद हो गई. फिलीपींस ने इसका वीडियो शेयर किया है. 

अपने ही जहाज से टकराया चीन 
फिलीपीन कोस्टगार्ड स्पोक्सपर्सन जय टैरिएला की ओर से शेयर किए गए इस फुटेज में चीनी कोस्टगार्ड वेसल को फिलीपीन के पेट्रोल शिप BRP सुलुआन का आक्रामकता के साथ पीछा करते हुए देखा गया. यह घटना स्कारबोरो शोल से लगभग 11 समुद्री मीलपूर्व में देखी गई, जिसमें चीनी जहाज फिलीपींस के जहाज को रोकने की कोशिश करते हुए पानी की बौछारों का इस्तेमाल कर रहा था. जैसे ही उसने तेजी से पीछा करने की कोशिश की वह एक बड़े चाइनीज नेवी डिस्ट्रॉयर से टकरा गया. वह दोनों जहाजों के बीच में आ गया था.    

चीन को हुआ नुकसान 
सुलुआन पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस टकराव से दोनों चीनी जहाजों को काफी नुकसान हुआ है.

टैरिएला ने बताया कि जहाज का फोरकास्टल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. इस दुर्घटना को लेकर जय टैरिएला ने अपने बयान में कहा,' चीनी तटरक्षक पोत CCJ 3104, जो फिलीपीन तटरक्षक पोत BRP सुलुआन का तेज स्पीड से पीछा कर रहा था, उसने फिलीपीन पोत के स्टारबोर्ड भाग से जोखिम भरा युद्धाभ्यास किया, जिस कारण PLA नेवी के युद्धपोत से टक्कर हो गई.'    

फिलीपींस पर लगाया आरोप 
इस दुर्घटना के बाद फिलीपींस कोस्टगार्ड ने कहा कि उन्होंने घायलों को तुरंत मेडिकल हेल्प पहुंचाई. वहीं घायलों की संख्या अभी नहीं पता लग पाई है. 'AFP'की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कोस्टगार्ड के प्रवक्ता गान यू ने फिलीपींस की पेट्रोलिंग शिप के साथ टकराव की पुष्टि की है, हालांकि उन्होंने टक्कर का कोई जिक्र नहीं किया. न ही चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस वार्ता में इस घटना का जिक्र किया गया, जबकि बीजिंग ने मनीला पर चीन की संप्रभुता का उल्लंघन करने और साउथ चाइना सी के पानी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. फिलीपींस ने चीन के इस व्यवहार को मूर्खतापूर्ण बताया. 

FAQ   

साउथ चाइना सी में क्या घटना हुई? 
साउथ चाइना सी में चीनी जहाज फिलीपींस के जहाज का पीछा करते हुए अपने ही कोस्टगार्ड जहाज से टकरा गया.  

जहाज टकराने पर चीन की क्या प्रतिक्रिया रही? 
चीन ने जहाज टकराने को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की है बल्कि उसने फिलीपींस पर चीन की संप्रभुता का उल्लंघन करने और साउथ चाइना सी के पानी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.  

World News

Trending news

;