'एक देश दुनिया का जज होने का दावा नहीं कर सकता...,' वेनेजुएला पर एक्शन से भड़का चीन, ट्रंप का किया विरोध; UN की इमरजेंसी मीटिंग को दिया समर्थन

China Slams US For venezuela Attack: चीन ने अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर हमला और वहां के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है. इसको लेकर एक बयान सामने आया है.   

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:43 PM IST
China-America Relations: अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला पर हमला किया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया. अब इसको लेकर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है. बीजिंग ने वॉशिंगटन की इस हरकत पर आपत्ति जताई है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन च्येन ने कहा कि चीन UN चार्टर और इंटरनेशनल जस्टिस के बुनियादी सिद्धांतों का मजबूती से बचाव करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए तैयार है. 

चीन ने अमेरिका पर साधा निशाना 

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि हम नहीं मानते कि कोई भी एक देश दुनिया का पुलिसवाला बन सकता है या खुद को इंटरनेशनल जज होने का दावा कर सकता है. वेनेजुएला में अचानक हुए बदलावों को लेकर विदेश मंत्री वांग यी ने कहा,' हम कभी नहीं मानते कि कोई भी देश दुनिया का पुलिसवाला बन सकता है और न ही हम इस बात से सहमत हैं कि कोई भी देश खुद को इंटरनेशनल जज होने का दावा कर सकता है. चीन हमेशा ताकत के इस्तेमाल या धमकियों का विरोध करता है. इसके साथ ही एक देश की मर्जी को दूसरे पर थोपने का विरोध करता है.' 

वेनेजुएला को लेकर की अमेरिका की निंदा 

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन च्येन ने कहा,' चीन, वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका के खुलेआम बल प्रयोग की निंदा करता है. यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बुनियादी नियमों का गंभीर उल्लंघन करता है. वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन करता है और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है.'उन्होंने आगे कहा कि चीन पार्टियों से वेनेजुएला के स्वतंत्र रूप से विकास का रास्ता चुनने के अधिकार का सम्मान करने और वेनेजुएला में स्थिरता और व्यवस्था वापस लाने के लिए काम करने की अपील करता है. 

संयुक्त राष्ट्र ने बुलाई बैठक 

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने इस संबंध में  इमरजेंसी बैठक बुलाई है. चीन ने इस बैठक का समर्थन किया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा,' चीन, वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमलों पर चर्चा करने के लिए इमरजेंसी मीटिंग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन करता है. चीन UNSC को अपने मैंडेट के अनुसार सही भूमिका निभाने का भी समर्थन करता है. चीन UN चार्टर और इंटरनेशनल जस्टिस के बुनियादी सिद्धांतों का मजबूती से बचाव करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने के लिए तैयार है.' (इनपुट- IANS) 

