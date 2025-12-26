Advertisement
trendingNow13054654
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनINDIA US: भारत-अमेरिका के बीच नजदीकी से चीन बेचैन! ड्रैगन ने ट्रंप से मांगा सहयोग

INDIA US: भारत-अमेरिका के बीच नजदीकी से चीन बेचैन! ड्रैगन ने ट्रंप से मांगा सहयोग

India-US: अमेरिका चीन के बीच इस तनाव को कम करने के लिए नवंबर महीने में मीटिंग हुई. जहां, दक्षिण कोरिया में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग मिले थे और उसे हालात कुछ ठीक हुए लेकिन कोई बड़ा व्यापारिक समझौता नहीं हो पाया था. इसी बीच चीन ने अमेरिका की उस रक्षा रिपोर्ट की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने चीन की रक्षा नीति पर सवाल उठाए थे.

 

Edited By:  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 26, 2025, 09:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

INDIA US: भारत-अमेरिका के बीच नजदीकी से चीन बेचैन! ड्रैगन ने ट्रंप से मांगा सहयोग

China-US Cooperation: चीन ने अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में सुधार के संकेतों के बीच वाशिंगटन से सहयोग बढ़ाने की अपील की है. दरअसल, चीन का मानना है कि मौजूदा वैश्विक हालात के बीच अमेरिका और चीन को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, खासकर व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में. चीनी सरकारी अखबार पीपुल्स डेली ऑनलाइन में एक लेख भी लिखा गया है. जिसमें अंतरराष्ट्रीय रिश्तों के कभी भी पूरी तरह आसान नहीं होने की बात कही है. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका से अपील भी की है कि ऐसे समय में समझदारी और जिम्मेदारी के साथ हालात को संभालना जरूरी होता है. 

80वीं वर्षगाठ
इतना ही नहीं, लेख में यह इतिहास का हवाला देते हुए कहा है कि चीन और अमेरिका ने पहले भी साथ मिलकर काम किया है और भविष्य में भी वो ऐसा कर सकते हैं. चीनी अखबार ने इस साल को दूसरे विश्व युद्ध में फासीवाद के खिलाफ जीत की 80वीं वर्षगाठ के तौर पर जिक्र किया. जिसमें आगे उन्होंने लिखा कि उस वक्त समय चीन और अमेरिका ने एकसाथ मिलकर शांति और न्याय की रक्षा की थी.  आपको बता दें कि कुछ समय पहले अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ गया था, क्योंकि अमेरिका ने व्यापार घाटे, फेंटेनाइल की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर चीन के सामान पर ज्यादा टैक्स लगा दिया था. जिसके बाद चीन ने बदले की कार्रवाई करते हुए अमेरिकी के कृषि उत्पादों, मशीनों और अन्य जरुरी सामान पर टैक्स को बढ़ा दिया था. 

चीन का नजरिया
हालांकि अमेरिका चीन के बीच इस तनाव को कम करने के लिए नवंबर महीने में मीटिंग हुई. जहां, दक्षिण कोरिया में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग मिले थे और उसे हालात कुछ ठीक हुए लेकिन कोई बड़ा व्यापारिक समझौता नहीं हो पाया था. इसी बीच चीन ने अमेरिका की उस रक्षा रिपोर्ट की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने चीन की रक्षा नीति पर सवाल उठाए थे. दरअसल, अमेरिकी रक्षा रिपोर्ट में कहा कि चीन पर भारत के साथ एलएसी पर तनाव कम होने के बावजूद सैन्य तैयारी जारी रखे हुए है. वहीं दूसरी तरफ भारत ने कथित तौर पर चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर अरूणाचल के युवक को हिरासत में लेने का मुद्दा उठाया था, जिसको जन्मस्थान को लेकर परेशान किया जा रहा था. लेकिन जहां एक तरफ चीन अमेरिका से रिश्ते सुधारना चाहता है तो वहीं वो अमेरिका की सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों को लेकर आलोचना भी कर रहा है. क्योंकि चीन ने अमेरिका की तरफ से ताइवान को रिकॉर्ड हथियार बिक्री और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति दस्तावेज को लेकर भी सावधान है. इसमें किसी एक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र के वर्चस्व को रोकने के लिए सहयोगियों और साझेदारों के साथ तालमेल की बात कही गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इनपुट--आईएएनएस 

यह भी पढ़ें: चीन को उकसाया तो... ट्रंप के फैसले पर भड़का ड्रैगन, ताइवान डील पर दे दी खुली चुनौती; 20 डिफेंस फर्मों को किया बैन

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

India US News in Hindi

Trending news

माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
National News
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
hindi Jammu and Kashmir news
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस