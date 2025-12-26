INDIA US: भारत-अमेरिका के बीच नजदीकी से चीन बेचैन! ड्रैगन ने ट्रंप से मांगा सहयोग

China-US Cooperation: चीन ने अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में सुधार के संकेतों के बीच वाशिंगटन से सहयोग बढ़ाने की अपील की है. दरअसल, चीन का मानना है कि मौजूदा वैश्विक हालात के बीच अमेरिका और चीन को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, खासकर व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में. चीनी सरकारी अखबार पीपुल्स डेली ऑनलाइन में एक लेख भी लिखा गया है. जिसमें अंतरराष्ट्रीय रिश्तों के कभी भी पूरी तरह आसान नहीं होने की बात कही है. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका से अपील भी की है कि ऐसे समय में समझदारी और जिम्मेदारी के साथ हालात को संभालना जरूरी होता है.

80वीं वर्षगाठ

इतना ही नहीं, लेख में यह इतिहास का हवाला देते हुए कहा है कि चीन और अमेरिका ने पहले भी साथ मिलकर काम किया है और भविष्य में भी वो ऐसा कर सकते हैं. चीनी अखबार ने इस साल को दूसरे विश्व युद्ध में फासीवाद के खिलाफ जीत की 80वीं वर्षगाठ के तौर पर जिक्र किया. जिसमें आगे उन्होंने लिखा कि उस वक्त समय चीन और अमेरिका ने एकसाथ मिलकर शांति और न्याय की रक्षा की थी. आपको बता दें कि कुछ समय पहले अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ गया था, क्योंकि अमेरिका ने व्यापार घाटे, फेंटेनाइल की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर चीन के सामान पर ज्यादा टैक्स लगा दिया था. जिसके बाद चीन ने बदले की कार्रवाई करते हुए अमेरिकी के कृषि उत्पादों, मशीनों और अन्य जरुरी सामान पर टैक्स को बढ़ा दिया था.

चीन का नजरिया

हालांकि अमेरिका चीन के बीच इस तनाव को कम करने के लिए नवंबर महीने में मीटिंग हुई. जहां, दक्षिण कोरिया में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग मिले थे और उसे हालात कुछ ठीक हुए लेकिन कोई बड़ा व्यापारिक समझौता नहीं हो पाया था. इसी बीच चीन ने अमेरिका की उस रक्षा रिपोर्ट की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने चीन की रक्षा नीति पर सवाल उठाए थे. दरअसल, अमेरिकी रक्षा रिपोर्ट में कहा कि चीन पर भारत के साथ एलएसी पर तनाव कम होने के बावजूद सैन्य तैयारी जारी रखे हुए है. वहीं दूसरी तरफ भारत ने कथित तौर पर चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर अरूणाचल के युवक को हिरासत में लेने का मुद्दा उठाया था, जिसको जन्मस्थान को लेकर परेशान किया जा रहा था. लेकिन जहां एक तरफ चीन अमेरिका से रिश्ते सुधारना चाहता है तो वहीं वो अमेरिका की सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों को लेकर आलोचना भी कर रहा है. क्योंकि चीन ने अमेरिका की तरफ से ताइवान को रिकॉर्ड हथियार बिक्री और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति दस्तावेज को लेकर भी सावधान है. इसमें किसी एक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र के वर्चस्व को रोकने के लिए सहयोगियों और साझेदारों के साथ तालमेल की बात कही गई है.

इनपुट--आईएएनएस

