भारत के बाद चीन में भी निपाह वायरस का खौफ, बीजिंग ने सभी एयरपोर्ट्स पर शुरू की स्क्रीनिंग

China Nipah Virus Screening: चीन ने निपाह वायरस के खतरे को देखते हुए अपने देश के कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है. भारत में अभी इस वायरस के मामले देखे गए हैं.
Nipah Virus: भारत में इन दिनों निपाह वायरस का आतंक फैला है. वहीं अब चीन में भी इसको लेकर हड़कंप मचा है. बता दें कि बीजिंग ने अपने देश में उन सभी एयरपोर्ट्स पर उन इलाकों से आने वाली फ्लाइट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, जहां निपाह वायरस का प्रकोप या इसके मामले देखे गए हैं. इन देशों की लिस्ट में भारत भी शामिल है. चीन पहुंचने वाले कुछ भारतीय यात्रियों के मुताबिक एयरपोर्ट पर लोगों के स्वाब टेस्ट किए जा रहे हैं. चीनी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण एवं रोकथाम प्रशासन की ओर से मंगलवार 27 जनवरी 2026 को कहा गया कि चीन में फिलहाल निपाह वायरस का कोई मामला नहीं दर्ज किया गया है.
बता दें कि भारत के पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से निपाह वायरस का प्रोकप देखने को मिल रहा है. व्यापक मूल्यांकन के आधार पर चीन के मुकाबले भारत में इसका प्रभाव ज्यादा है. चीन की 'ग्लोबल टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक देश में विदेशों से आने वाले मामलों का कुछ जोखिम अभी भी है और इसे रोकने के लिए उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता है. इसके लिए चीन में स्वास्थ्य अधिकारी जोखिम मूल्यांकन कर रहे हैं, सर्विलेंस सिस्टम को मजबूत कर दिया गया है और परीक्षण क्षमताओं समेत कर्मचारियों की ट्रेनिंग को बढ़ा दिया गया है.
निपाह वायरस मुख्य तौर से संक्रमित जानवरों, मरीजों या दूषित चीजों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है. इस वायरस के पर्यावरण में जिंदा रहने की क्षमता बेहद कमजोर है. ऐसे में सामान्य जनता को कॉन्टैक्ट से इंफेक्ट होने का खतरा थोड़ा कम है. चीन में शेन्जेन के 'थर्ड पीपुल्स हॉस्पिटल' के चीफ लू होंग्झौ ने निपाह वायरस पर शोध किया है. इसको लेकर उन्होंने कहा वायरस में बार-बार प्रकोप होने की मजबूत क्षमता है. वहीं इसकी मृत्यु दर बेहद ज्यादा है.
निपाह वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र (Respiratory System) और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है, जिससे तेज बुखार, सिरदर्द और होश आने में दिक्कत आती है. आमतौर पर इस वायरस के लक्षण संपर्क के 3-14 दिनों बाद दिखाई देने लगते हैं. वर्तमान रिपोर्ट्स की बात करें तो भारत में केवल 2 एक्टिव पुष्ट मामले हैं. यह दोनों केश पश्चिम बंगाल में बीते साल दिसंबर 2025 में रिपोर्ट किए गए थे. इस वायरस के खतरे को लेकर चीन के साथ थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और नेपाल जैसे कई देशों ने स्क्रीनिंग बढ़ा दी है.