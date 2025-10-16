Advertisement
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में चीन चला 'चौधरी' बनने, कर दी अनोखी पेशकश

पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच 2 दिनों के घमासान के बाद सीमा पर 48 घंटे का अस्थाई संघर्षविराम होने पर चीन ने राहत की सांस ली है. उसने दोनों के बीच बिन बुलाए चौधरी बनते हुए अनोखी पेशकश कर दी है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 16, 2025, 05:01 PM IST
China Statement on Pakistan Taliban Conflict: पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच 2 दिनों के घमासान के बाद सीमा पर 48 घंटे का अस्थाई संघर्षविराम होने पर चीन ने राहत की सांस ली है. उसने इस संघर्षविराम का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम दोनों देशों और पूरे क्षेत्र की शांति व स्थिरता के लिए फायदेमंद है. चीनी प्रवक्ता ने इस संघर्ष के निपटारे के लिए दोनों पक्षों को अनोखी पेशकश भी की. 

PAK-तालिबान के बीच चौधरी बनने की ख्वाहिश!

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने गुरुवार को कहा, 'हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अस्थाई  संघर्षविराम लागू करने के फैसले को नोट किया है. यह निर्णय दोनों पक्षों के साझा हित में है और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देगा. चीन इस कदम का स्वागत करता है और उसका समर्थन करता है.

लिन जियान ने आगे कहा कि चीन चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान संयम बरतें, मतभेदों को बातचीत के ज़रिए सुलझाएं और स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ें. उन्होंने यह भी कहा कि चीन दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार लाने के लिए 'रचनात्मक भूमिका' निभाने को तैयार है.

आखिर कब तक बनी रहेगी शांति? 

बताते चलें कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच पिछले कई दिनों से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. अफगानिस्तान की ओर से काबुल में एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान की ओर से भी पाकिस्तान की पोस्टों पर जवाबी हमले किए गए. इन हमलों में पाकिस्तान को खासा नुकसान उठाना पड़ा और उसके कई सैनिकों को तालिबान ने बंधक बना लिया.

आखिरकार पाकिस्तान की गुहार पर सऊदी अरब और कतर ने दोनों में बीच-बचाव किया. जिसके बाद तालिबान ने 48 घंटों का अस्थाई युद्धविराम करने पर सहमति दे दी. इसके बाद से सीमा पर दोनों में झड़प तो नहीं हो रही है लेकिन यह शांति कब तक रहेगी, किसी को पता नहीं है. 

सीमावर्ती इलाकों में जरूरी चीजों की कमी

पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में मौजूद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाके सीमा पार से हमले कर रहे हैं. वहीं अफगान तालिबान इन आरोपों को खारिज करते हुए कहता है कि पाकिस्तान बिना कारण हवाई हमले कर रहा है.

सीमा पर लगातार गोलीबारी के कारण दोनों के बीच प्रमुख व्यापारिक रास्ते जैसे चमन-दोस्ती गेट और तोर्खाम बॉर्डर बंद हैं. इससेदोनों देशों के बीच व्यापार ठप है और हजारों ट्रक सीमा पर फंसे हुए हैं. स्थानीय लोगों को भी खाने-पीने और दवाइयों की कमी का सामना करना पड़ रहा है.

दोनों के बीच मध्यस्थता क्यों चाहता है चीन?

अपने पड़ोस में पाकिस्तान-तालिबान को उलझते देख चीन एकाएक सक्रिय हो गया है. उसका दोनों मुल्कों में खासा निवेश है, इसलिए वह नहीं चाहता है कि उनमें किसी भी तरह का तनाव हो. इसलिए अब वह दोनों के बीच चौधरी बनने के लिए मैदान में उतर गया है. 

चीन ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान उसके करीबी और स्थायी पड़ोसी हैं और वह चाहता है कि दोनों देश जल्द स्थायी शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ें. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन हमेशा से क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थक रहा है और पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच अच्छे संबंधों के लिए सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

