डायबिटीज का मिल गया इलाज? बिना इंजेक्शन लगाए शरीर में ऐसे मैनेज हो सकता है शुगर लेवल, चीन ने कर दिया कमाल

China Type 2 Diabetes Cure: चीन ने स्टेम सेल थेरेपी के जरिए टाइप 2 डायबिटीज को खत्म करने का दावा किया है, जिसमें हेल्दी पैनक्रिएटिक इसलेट सेल्स को ट्रांसप्लांट कर आसानी से शुगर लेवल को कम किया जा सकता है. इसमें मरीज को बाहरी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती.
Type 2 Diabetes: डायबिटीज की बीमारी का कोई ठोस इलाज नहीं है, हालांकि कुछ परहेज और एक्सरसाइज के साथ आप इसे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं. बता दें कि चीन में वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल करके टाइप 2 डायबिटीज को पलट देने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. विश्व स्तर पर इस उपलब्धि को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
बता दें कि चीनी रिसर्चर्स ने हेल्दी पैनक्रिएटिक इसलेट सेल्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए स्टेम सेल थेरेपी डेवलप करने में सफलता प्राप्त की ताकि वे हमारे शरीर में कंट्रोल होने वाले इंसुलिन के काम की नकल कर सकें. यह एक्सपेरिमेंट पहली बार में सफल रहा है, जिसमें मरीज को अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करते समय इंजेक्टेबल इंसुलिन या दवाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है.
इंसुलिन बनाने वाले इन सेल्स के क्लस्टर्स को बाद में मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है. आमतौर पर इसे पेट में ही लगाया जाता है. ट्रांसप्लांट होने के बाद वे मरीज के ब्लड सप्लाई के साथ मिक्स हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस बात का ध्यान देना है कि आखिर इन सेल्स को बॉडी स्वीकार करती है या नहीं, जिससे अंतिम परिणाम तय होता है.
ट्रांसप्लांट के बाद नई डेवलप हुई सेल्स हेल्दी पैनक्रिएटिक इसलेट सेल्स की तरह काम करना शुरू कर देती हैं. वे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल में वृद्धि को महसूस करती हैं और जरूरत के हिसाब से इंसुलिन को रिलीज करके शुगर लेवल को स्वाभाविक रूप से नीचे लाती हैं. इससे मरीजों को बाहरी इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता काफी कम हो सकती है या पूरी तरह से खत्म हो सकती है. इसके आखिरी स्टेज में डॉक्टर मरीजों की बारीकी से निगरानी करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ट्रांस्प्लांट किए गए सेल्स जीवित रहें, इंसुलिन का प्रोडक्शन जारी रहे और इम्यून रिस्पॉन्स या कोई कठिनाई न पैदा करें. बता दें कि टाइप 2 डायबिटीज के लिए स्टेम सेल बेस्ड ट्रीटमेंट रिजेनरेटिव मेडिसिन का एक रूप है, जिसमें इस बीमारी को मैनेज करने के लिए पर्सनलाइज्ड और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रदान करने की क्षमता है.