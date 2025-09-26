बास्केटबॉल कोर्ट जितना साइज, 13 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई...भारत के इस पड़ोसी ने उड़ाया सबसे बड़ा विंड टरबाइन

चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली एयरबोर्न पवन टरबाइन सफलतापूर्वक उड़ाया है. यह सफलता सस्ती, भरोसेमंद और हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है और चीन को वैश्विक क्लीन एनर्जी में नेतृत्व बनाए रखने में मदद कर सकती है. सितंबर 19 से 21 के बीच एयरशिप जैसे S1500 टरबाइन ने अपने तरह के पहले टरबाइन के रूप में एक मेगावाट बिजली पैदा की. इसका परीक्षण चीन के पश्चिमी शिनजियांग रेगिस्तान में किया गया. ये टरबाइन बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का और 13 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है.

इस परीक्षण में रेगिस्तानी परिस्थितियों में असेंबली, प्रेशर चेक और तेज हवाओं में दिन-रात लॉन्च और रिट्रीवल शामिल थे. चीन के स्टार्टअप Sawes Energy Technology इस प्रोजेक्ट के मुख्य डेवलपर्स में से एक है. कंपनी के मुताबिक 'सभी निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिए गए.' कंपनी के सीईओ और मुख्य डिजाइनर डुन तियानरुई ने इस ' प्रोडक्ट को इस्तेमाल में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम' बताया. उन्होंने कहा कि आगे के परीक्षण देश के अलग-अलग क्षेत्रों और परिस्थितियों में किए जाएंगे, और 2026 में इसका बड़े पैमाने पर पैदावार और ग्रिड से कनेक्शन शुरू होने की उम्मीद है.

हवाई पवन ऊर्जा: चीन की नई टेक्नोलॉजी

डुन ने आगे कहा, 'हमारा लक्ष्य है कि हवाई पवन ऊर्जा को सस्ती और साफ ऊर्जा का अहम हिस्सा बनाना और दुनिया की ऊर्जा संक्रमण में चीन का योगदान देना.' कंपनी के मुताबिक, जहां पारंपरिक पवन टरबाइन जमीन से ऊपर विशाल पिनव्हील की तरह उठते हैं, हवाई पवन टरबाइन हीलियम भरे खोलों पर तैरते हैं, जो जनरेटर को आसमान में ले जाते हैं और भारी केबल (Cable) के जरिए बिजली जमीन पर पहुंचाते हैं. यह ऊंचाई पर स्थिर और तेज हवाओं का उपयोग करके काम करते हैं, जिससे बड़ी स्टील की टावरों की जरूरत नहीं पड़ती. इससे सामग्री की खपत लगभग 40 फीसदी कम होती है और बिजली की लागत करीब 30 फीसदी घट जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

टरबाइन की खासियत

खास बात यह है कि इन टरबाइन को किसी भी जगह लगाया जा सकता है. इसलिए ये रेगिस्तान, द्वीप, खदान या आपदा प्रभावित क्षेत्रों जैसी दूरदराज और कठिन जगहों के लिए उपयुक्त हैं. इमरजेंसी सूरतेहाल में इन्हें कुछ ही घंटों में तैनात किया जा सकता है, जिससे बिजली कटे हुए इलाकों में 'पावर बैंक' की तरह काम करती है.

अल्टेरोस एनर्जीज: 30 किलोवॉट प्रोडक्शन

हवाई पवन ऊर्जा (Wind Energy) का विचार 1970 के दशक से सामने है और अमेरिका व यूरोप में इसके कई परीक्षण हुए. आज दुनिया में 50 से ज्यादा कंपनियां इस तरह के सिस्टम बना रही हैं. पहले का रिकॉर्ड करीब 300 मीटर ऊंचाई और 30 किलोवॉट प्रोडक्शन MIT से निकली Altaeros Energies के पास था. चीन की सरकारी अखबार Economic Daily के मुताबिक, Sawes Energy की इंसिपिरेशन 2018 में डुन और उनके हाई स्कूल के साथी वेंग हानके के फोन कॉल से शुरू हुई. उस वक्त वेंग चीन की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एटमॉस्फेरिक फिजिक्स और रिमोट सेंसिंग पढ़ रहे थे. उन्होंने देखा कि ऊपरी वायुमंडल (Upper Atmosphere) की हवाएं ज्यादा तेज, स्थिर और भरपूर मात्रा में होती हैं. जबकि जमीन के पास की हवाएं इतनी मजबूत नहीं होतीं. इसलिए उन्होंने सोचा कि इन्हें सस्ती और भरोसेमंद क्लीन एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

7 लोगों की टीम की उपलब्धि

शुरुआत में सिर्फ 7 लोगों ने मिलकर अलग-अलग तरीकों से पावर सिस्टम को हवा में उड़ाने का प्रयोग किया. उन्होंने हीलियम से भरे एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म को चुना और एयरोस्टैट एक्सपर्ट्स की मदद से उसका डिजाइन बेहतर बनाया. लेकिन उस वक्त उन्हें यकीन नहीं था कि इसे कभी बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जा सकेगा.

हालांकि, 2023 में उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब चीन ने हाई-एल्टीट्यूड विंड पावर को प्रायोरिटी दी और टीम को करोड़ों युआन का निवेश मिला. त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के रिसर्चर के साथ मिलकर टीम ने बड़ी चुनौतियों को हल किया. मिसाल के तौर प्लेटफॉर्म को स्थिर रखना, हल्के जेनरेटर बनाना और 1,000 मीटर ऊंचाई से हाई-वोल्टेज बिजली नीचे भेजना. वहीं, अक्टूबर 2024 में कंपनी का S500 सिस्टम 500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और 50 किलोवॉट बिजली बनाई, जो MIT के रिकॉर्ड से आगे था. इसके बाद जनवरी में बड़ा S1000 सिस्टम 1,000 मीटर तक गया और 100 किलोवॉट से ज्यादा बिजली बनाई. यह एयरबॉर्न विंड पावर के लिए नया विश्व रिकॉर्ड था.

एक्सपर्ट्स की राय: कई चुनौतियां

हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने से पहले कई चुनौतियां बाकी हैं. खासतौर पर तूफान, बिजली और आंधी जैसे मौसम में इसकी सुरक्षा और लागत को लेकर और रिसर्च जरूरी है. अब टीम अगली पीढ़ी के एयरबॉर्न सिस्टम पर काम कर रही है. उनका टारगेट है कि बिजली की लागत को 0.1 युआन (लगभग 1 सेंट) प्रति यूनिट से भी कम किया जाए. इसके लिए उन्हें नए मटीरियल और बेहतर मैन्युफैक्चरिंग तकनीक की जरूरत होगी.