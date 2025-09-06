ना जाम होगा, ना रुकेगा...चीन ने बना डाला AI वाला रडार सिस्टम, ट्रंप पकड़ लेंगे माथा

China News: चीन को नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है. एक बार फिर चीन ने एक नया प्रयोग करके दुनिया को चौंका दिया है, उसने AI से संचालित होने वाले एक रडार सिस्टम का सफल परीक्षण किया है. जो युद्ध में चीन को बढ़त दिला सकता है.
Trending Photos
China News: चीन अपने देश को ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए लगातार काम कर रहा है. अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए-नए प्रयोग कर रहा है. इसी बीच उसने AI से संचालित होने वाले एक रडार सिस्टम का सफल परीक्षण किया है. इस रडार सिस्टम को बाधित कर पाना लगभग असंभव है. यह रडार सिस्टम जैमिंग के बावजूद भी लक्ष्य को आसानी के साथ ट्रैक कर सकता है. चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है. उसकी ये सैन्य उपलब्धि सैन्य क्षमताओं में बड़ा बदलाव ला सकती है. ये अमेरिका के लिए चिंता का विषय है.
सामान्य रडार से बेहतर
MY News के मुताबिक AI से संचालित होने वाला यह रडार सिस्टम एक सैन्य विमान में लगा हुआ था. परीक्षण के दौरान इसने जैमिंग सिस्टम का सामना किया इसके बावजूद भी इसने सटीकता के साथ लक्ष्य को ट्रैक कर लिया. AI रडार के अलावा अगर हम सामान्य रडार सिस्टम की बात करें तो ये 70-80 प्रतिशत ही लक्ष्य को ट्रैक कर पाए बाकि उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ा.
क्या बोले परियोजना प्रमुख
इसे लेकर के चीन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन के 14वें अनुसंधान संस्थान के परियोजना प्रमुख वैज्ञानिक झांग जी ने पिछले महीने चीनी पत्रिका इंफॉर्मेटाइजेशन रिसर्च में प्रकाशित एक पत्र में लिखा कि रडार की ट्रैकिंग क्षमता 70-80 प्रतिशत से बढ़कर 99 प्रतिशत से अधिक हो गई है. यह एक बड़ा बदलाव है. जो आने वाले दिनों में चीनी वायुसेना के सामने आने वाली चुनौतियों का आसानी के साथ समाधान करेगा. बता दें कि पारंपरिक रडार सिस्टम विद्युत चुम्बकीय कोहरामें कमजोर पड़ जाते हैं, यह कोहरा युद्ध के दौरान उत्पन्न होता है, जब दुश्मन जामिंग सिग्नल, स्टील्थ तकनीक और अन्य हस्तक्षेपों का इस्तेमाल करता है. ऐसे में पारंपरिक रडार लक्ष्य को ट्रैक करने में असफल हो जाते हैं. लेकिन यह नया AI रडार इन समस्याओं से निपटने में सक्षम है.
अमेरिका की बढ़ेगी टेंशन
इसके अलावा बता दें कि ये रडार दुश्मन देश की रणनीति बदलने पर भी मिली सेकेंड में उसका पता लगा सकता है. इससे पहले भी जहाजों पर इस्तेमाल होने वाले AI रडारों में प्रगति हुई थी, लेकिन हवाई जहाजों में जगह, शक्ति और प्रोसेसिंग की कमी के कारण इसे लागू करना मुश्किल था. हालांकि इस परीक्षण से पता चला है कि इसने सामने आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया है. इसे लेकर रक्षा विशेषज्ञों को मानना है कि ये रडार इलेक्ट्रॉनिक युद्धों में भी चीन को बढ़त दिला सकता है. वहीं साल 2021 में दावा किया गया था कि अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में अपनी बढ़त खो रहा है, ऐसे में ये रडार और ज्यादा अमेरिका की चिंता बढ़ा सकता है.