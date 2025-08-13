जब मना किया फिर मिले क्यों... भारत में दलाई लामा से चेक राष्ट्रपति की मुलाकात पर चीन क्यों भड़क गया? तोड़े सारे रिश्ते

Czech Republic President Petr Pavel for meeting with Dalai Lama: चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्र पावेल ने ‌भारत में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात क्या कर ली, चीन भड़क गया है. हद तो तब हो गई जब उसने पावेल से पूरी तरह रिश्ता तोड़ दिया है. चीन ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है और चेक गणराज्य के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया. हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुता‌बिक, पावेल की यह मुलाकात 27 जुलाई को लद्दाख में हुई थी.

राष्ट्रपति पेट्र पावेल ने दलाई लामा से की मुलाकात, चीन को आया गुस्सा

यह पहला मौका था जब किसी मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष ने भारत आकर दलाई लामा से मुलाकात की थी. दलाई लामा 12 जुलाई को लद्दाख के एक महीने के दौरे पर पहुंचे थे. मुलाकात में पावेल ने दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन की बधाई दी. जिसके बाद चीन ने इस मुलाकात पर सख्त नाराजगी जताई. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “चेक राष्ट्रपति ने हमारी बार-बार की चेतावनियों को अनदेखा किया. यह मुलाकात चेक सरकार के वादों के खिलाफ है और हमारी संप्रभुता को ठेस पहुंचाती है.”

चीन ने पावेल से तोड़ा रिश्ता

चीन ने इसे गंभीर उकसावा बताते हुए पावेल के साथ सभी संपर्क तोड़ने का ऐलान किया है. चीन हमेशा से दलाई लामा को अलगाववादी मानता है और उनकी किसी भी नेता से मुलाकात को बर्दाश्त नहीं करता. इस बार भी उसने वही रुख अपनाया. पावेल की मुलाकात के बाद चीन ने चेक गणराज्य के खिलाफ कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया.

चीन और चेक गणराज्य के बीच पहले से मतभेद

उधर पावेल की मुलाकात पर दलाई लामा के कार्यालय ने X पर लिखा, “राष्ट्रपति पावेल ने दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर बधाई दी.” यह मुलाकात लद्दाख में हुई, जहां दलाई लामा अपने दौरे पर थे. जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. चीन और चेक गणराज्य के बीच पहले से मतभेद रहे हैं, और यह मुलाकात तनाव को और बढ़ा सकती है. साथ ही, भारत और चेक गणराज्य के रिश्तों पर भी इसका असर हो सकता है.

