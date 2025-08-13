जब मना किया फिर मिले क्यों... भारत में दलाई लामा से चेक राष्ट्रपति की मुलाकात पर चीन क्यों भड़क गया? तोड़े सारे रिश्ते
Advertisement
trendingNow12878645
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

जब मना किया फिर मिले क्यों... भारत में दलाई लामा से चेक राष्ट्रपति की मुलाकात पर चीन क्यों भड़क गया? तोड़े सारे रिश्ते

China suspends all engagements with Czech Republic President: चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्र पावेल ने ‌भारत में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात क्या कर ली, चीन भड़क गया है. हद तो तब हो गई जब उसने पावेल से पूरी तरह रिश्ता तोड़ दिया है. चीन ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है और चेक गणराज्य के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 13, 2025, 11:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब मना किया फिर मिले क्यों... भारत में दलाई लामा से चेक राष्ट्रपति की मुलाकात पर चीन क्यों भड़क गया? तोड़े सारे रिश्ते

Czech Republic President Petr Pavel for meeting with Dalai Lama: चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्र पावेल ने ‌भारत में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात क्या कर ली, चीन भड़क गया है. हद तो तब हो गई जब उसने पावेल से पूरी तरह रिश्ता तोड़ दिया है. चीन ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है और चेक गणराज्य के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया. हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुता‌बिक, पावेल की यह मुलाकात 27 जुलाई को लद्दाख में हुई थी.

राष्ट्रपति पेट्र पावेल ने दलाई लामा से की मुलाकात, चीन को आया गुस्सा
यह पहला मौका था जब किसी मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष ने भारत आकर दलाई लामा से मुलाकात की थी. दलाई लामा 12 जुलाई को लद्दाख के एक महीने के दौरे पर पहुंचे थे. मुलाकात में पावेल ने दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन की बधाई दी. जिसके बाद चीन ने इस मुलाकात पर सख्त नाराजगी जताई. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “चेक राष्ट्रपति ने हमारी बार-बार की चेतावनियों को अनदेखा किया. यह मुलाकात चेक सरकार के वादों के खिलाफ है और हमारी संप्रभुता को ठेस पहुंचाती है.”

यह भी पढ़ें:- ट्रंप-पुतिन की मीटिंग किसने कराई फिक्स? यूक्रेन जंग के बीच मिलने का दिया प्रस्ताव, सबका हुआ खुलासा; नाम जानकर यकीन ही नहीं करेंगे

चीन ने पावेल से तोड़ा रिश्ता
चीन ने इसे गंभीर उकसावा बताते हुए पावेल के साथ सभी संपर्क तोड़ने का ऐलान किया है. चीन हमेशा से दलाई लामा को अलगाववादी मानता है और उनकी किसी भी नेता से मुलाकात को बर्दाश्त नहीं करता. इस बार भी उसने वही रुख अपनाया. पावेल की मुलाकात के बाद चीन ने चेक गणराज्य के खिलाफ कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया.

चीन और चेक गणराज्य के बीच पहले से मतभेद
उधर पावेल की मुलाकात पर दलाई लामा के कार्यालय ने X पर लिखा, “राष्ट्रपति पावेल ने दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर बधाई दी.” यह मुलाकात लद्दाख में हुई, जहां दलाई लामा अपने दौरे पर थे. जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. चीन और चेक गणराज्य के बीच पहले से मतभेद रहे हैं, और यह मुलाकात तनाव को और बढ़ा सकती है. साथ ही, भारत और चेक गणराज्य के रिश्तों पर भी इसका असर हो सकता है.

यह भी पढ़ें:- सेंध लगाकर दो लड़के चुरा ले गए 25 लाख की 'राक्षसी गुड़िया', Labubu डॉल की बढ़ी ऐसी मांग, पूरी दुनिया हो रही दीवानी

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Dalai lama

Trending news

शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
bengaluru news
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
LoC
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
Bacchu Kadu
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
Rajiv Pratap Rudy election win
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Trump tariff
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Aaj Ki Taza Khabar Live: 15 अगस्त के दिन कितने बजे चलेगी मेट्रो? जान लें टाइम, उस हिसाब से निकलें घर से
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: 15 अगस्त के दिन कितने बजे चलेगी मेट्रो? जान लें टाइम, उस हिसाब से निकलें घर से
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
Supreme Court
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
Independence Day
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
today weather update
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
Ujjain mahakal temple
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
;