कहीं हमले की तैयारी में तो नहीं है ड्रैगन, चीन ने मंगोलिया की जमीन पर क्यों बनाया ताइवानी राष्ट्रपति भवन का रेप्लिका?

Xi Jinping: चीन ने मंगोलिया की जमीन पर ताइवानी राष्ट्रपति समेत कई सैन्य अड्डों की एक रेप्लिका का निर्माण किया है. इसका खुलासा हाल में ही ली गई सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है. जानकारी के अनुसार, चीन ने आंतरिक मंगोलिया के झूरिहे प्रशिक्षण अड्डे पर ताइपे की सरकारी इमारतों की एक बड़ी प्रतिकृति (रेप्लिका) बनाकर अपनी सैन्य तैयारियों को तेज कर दिया है. समाचार एजेंसी एएनआई ने जापानी इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल फंडामेंटल्स और ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि 2020 के बाद से नकली साइट अपने मूल आकार से लगभग तीन गुना बढ़ गई है जिससे ताइवान पर बीजिंग के बढ़ते दबाव को लेकर चिंता बढ़ गई है.

सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा सबकुछ

ताइपे टाइम्स के अनुसार, इन चित्रों में प्रमुख स्थलों की रेप्लिका दिखाई गई हैं, जिनमें ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय भवन, न्यायिक युआन, विदेश मंत्रालय और हाल ही में रक्षा मंत्रालय की रिजर्व कमान शामिल हैं. इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि 280 किलोमीटर लम्बी एक नई सुरंग बनाई गई है जो राष्ट्रपति कार्यालय भवन को न्यायिक युआन से जोड़ती है; इस प्रकार के विकास से चीन की यह मंशा स्पष्ट होती है कि ताइवान के नेता बच नहीं सकते, भले ही वे भूमिगत आश्रयों का सहारा क्यों न लें.

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) एक दशक से भी ज्यादा समय से इन नकली सुविधाओं का निर्माण और उपयोग कर रही है. 2015 की शुरुआत में चीनी सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने नकली राष्ट्रपति कार्यालय भवन में पीएलए के प्रशिक्षण की फुटेज प्रसारित की थी. 2022 और 2023 की हालिया उपग्रह तस्वीरों में चीनी सैनिकों को सड़क अवरोधों को खड़ा करते और हटाते हुए साथ ही नकली शहरी युद्ध परिदृश्यों में बख्तरबंद ब्रिगेडों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है.

यह प्रशिक्षण चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के यथार्थवादी युद्ध प्रशिक्षण को मजबूत करने के दीर्घकालिक निर्देश को दर्शाता है. 2012 में केंद्रीय सैन्य आयोग का नेतृत्व संभालने के बाद से शी जिनपिंग ने पीएलए को युद्धक्षेत्र सिमुलेशन को बेहतर बनाने का आदेश दिया है. 2018 में एक प्रशिक्षण लामबंदी बैठक के दौरान इसे और पुख्ता किया गया, जहां सैन्य पोशाक पहने शी जिनपिंग ने सैनिकों से वास्तविक युद्ध परिदृश्यों के लिए तैयार रहने का आग्रह किया था.