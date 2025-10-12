टैरिफ पर शी जिनपिंग ने ट्रंप को 'पुष्पा' स्टाइल में धमकाया, कहा- ध्यान रखना अगर...

China US trade tension: चीन ने अमेरिका को बिना बात की धमकियों से पीछे हटने की सलाह देते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है. चीन ने कहा है कि वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है.
China Vs Pakistan: चीन ने कहा है कि अमेरिका उसे हाई टैरिफ यानी उच्च शुल्कों की धमकी देना बंद करके दोनों देशों के बीच लंबे समय से पेंडिंग व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत का नया राउंड शुरू करे. इसके साथ चीन ने अमेरिका को ये भी चेताया है कि अगर वाशिंगटन बीजिंग के खिलाफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो वह भी जवाबी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा. राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में चीन पर अतिरिक्त 100 फीसदी का टैरिफ ठोकने के साथ 1 नवंबर से अपनी नई रणनीति का खुलासा किया और चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ आगामी बैठक की संभावनाओं को खारिज कर दिया.
कैसे बढ़ा तनाव?
ट्रंप, चीन की रणनीति से बुरी तरह नाराज चल रहे हैं. चीन के ऊपर उनका जोर नहीं चल रहा है. चीन ने इस बार अमेरिकी सोयाबीन का एक दाना भी नहीं खरीदा है, जिससे अमेरिकी किसानों को घाटा होने का अनुमान लगाया जा रहा है. वहीं चीन ने अमेरिकी जहाजों पर नई पोर्ट फीस लगाने का ऐलान करके गुस्सा और भड़का दिया है. आपको बताते चलें कि पिछले महीने, अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने अपने निर्यात नियंत्रणों में नाटकीय विस्तार किया, जिससे बीजिंग को चुनौती दी गई थी.
ये तरीका सही नहीं
चीनी वाणिज्यिक मंत्रालय ने अमेरिका को दो टूक खरी-खरी सुनाते हुए ये भी कहा, 'हर मोड़ पर हाई टैरिफ यानी उच्च शुल्क लगाने की धमकी देना चीन के साथ तालमेल बिठाने का सही तरीका नहीं है. अगर अमेरिका अपनी ही चाल पर अड़ा रहा, तो चीन अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए दृढ़ता से कदम उठाएगा.'
आपको बताते चलें कि पिछले हफ्ते ही बीजिंग ने दुर्लभ मृदा और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों के निर्यात पर व्यापक नए प्रतिबंध लगाए थे. गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन ने कहा था कि रेयर अर्थ के अंश मात्र का उपयोग करने वाली वस्तुओं के विदेशी निर्यातकों को अब निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता होगी.
अमेरिका जिद पर अड़ा!
उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को चीन से कहा कि बढ़ते व्यापार विवाद में अमेरिका के पास अधिक ताकत है और अगर बीजिंग ऐसा कोई अड़ियल रुख अपनाता है तो ट्रंप प्रशासन भी उससे निपटने के लिए तैयार है.
फॉक्स न्यूज के संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स में वेंस ने कहा, 'अगर वे अत्यधिक आक्रामक तरीके से जवाब देते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तुलना में कहीं अधिक कार्ड हैं. जिससे हम उन्हें अपनी ताकत दिखा सकते हैं'.