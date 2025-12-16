इकलौती महिला ने जिसने 22 की उम्र में सम्राट को दिया था तलाक, आज तक चीन में फेमस हैं किस्से

Erdet Wenxiu: आज के समय में दुनियाभर में तलाक के मामले काफी बढ़ गए हैं, हालांकि चीन में तलाक से जुड़ा एक मामला आज तक चर्चाओं में रहता है. यहां की इंपीरियल कंसोर्ट शू या एर्डेट वेनश्यू नाम की यह महिला चीन के आखिरी सम्राट पुयी की दूसरी पत्नी थीं. उन्होंने हिम्मत जुटाकर सम्राट पुयी से तलाक लिया था. इससे पहले किसी भी कंसोर्ट की ओर से सम्राट को तलाक नहीं दिया गया था.

कॉन्सोर्ट के पद के लिए उम्मीदवार चुनी गई

एर्डेट वेनश्यू पितृसत्तात्मक समाज में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक मानी गईं. इसके साथ ही वह महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई का भी बड़ा नाम बन गई थीं. तलाक लेना उनके लिए आसान काम नहीं था, लेकिन उनकी ये हिम्मत आज लोगों के लिए मिसाल बनी हुई है. एर्डेट वेनश्यू का जन्म 20 दिसंबर 1909 को बीजिंग में हुआ था. फेमस मंचू परिवार से ताल्लुक रखने वाली वेनश्यू की माता का नाम लेडी जियांग और पिता का नाम दुआनहोंग था. बचपन में ही पिता के देहांत के बाद माता ने उनका पालन पोषण किया. साल 1921 में वेनश्यू सम्राट पुयी की महारानी कॉन्सोर्ट के पद के लिए उम्मीदवार चुनी गई.

वेनश्यू के प्रति नापसंदगी

वेनश्यू की तस्वीर देख सम्राट पुयी उसे ही अपनी महारानी बनाना चाहते थे, हालांकि डाउजर कॉन्सोर्ट्स की ओर से इसका विरोध किया गया. उनका मानना था कि वानरोंग अधिक सुंदर है और ज्यादा संपन्न परिवार से आती है. ऐसे में सम्राट पुयी को वानरोंग को ही अपनी महारानी बनाना पड़ा, लेकिन वेनश्यू को को इंपीरियल कॉन्सोर्ट बनने की अनुमति दे दी गई. परंपरा के मुताबिक शादी के बाद वेनश्यू को महारानी वानरोंग को साष्टांग प्रणाम करना था, हालांकि सम्राट पुयी ने इस औपचारिक प्रणाम के लिए मना कर दिया, जिसके चलते वेनश्यू के प्रति नापसंदगी पैदा हो गई.

22 की उम्र में लिया तलाक

इंपीरियल कॉन्सोर्ट वेनश्यू और महारानी वानरोंग के बीच लगातार टकराव बनता रहा. दोनों के बीच सम्मान, महल में वेनश्यू का जन्मदिन मनाने और उन्हें उपहार देने समेत कई मामलों को लेकर झगड़े बढ़ते गए. सम्राट पुयी भी इन झगड़ों से काफी परेशान रहते थे, लेकिन महारानी वानरोंग की रैंक ऊंची होने के चलते उनका झुकाव वहीं रहता था. वह वेनश्यू के पास बेहद कम जाते थे. वेनश्यू को हर तरफ अपमान झेलना पड़ता था. नौकर भी उनकी इज्जत नहीं करते थे, जिसके बाद तंग आकर उन्होंने तलाक लेना बेहतर समझा. 22 की उम्र में उन्होंने वकीलों से संपर्क कर तलाक लिया और मुआवजे की भी मांग की. उनका यह कदम ऐतिहासिक माना गया.