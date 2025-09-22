Chinese Navy: चीन ने बना लिया समंदर का तीसरा 'महारथी', हिंद महासागर में हो सकती है तैनाती! मुकाबले के लिए भारत की क्या तैयारी?

Indian Navy strategy to deal with China: दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने में जुटे चीन ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उसके तीसरे विमानवाहक पोत फुजियान पर पहली बार तीन विमानों- J-15T, J-35 और कोंगजिंग-600 ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटपल्ट तकनीक से उड़ान भरने और उतरने में सफलता पाई है. यह तकनीक अभी तक सिर्फ अमेरिका के विमानवाहक पोतों जैसे यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड में इस्तेमाल होती थी.

क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटपल्ट तकनीक?

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटपल्ट तकनीक (Electromagnetic Catapult Technology) एक ऐसी तकनीक है जो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके किसी वस्तु, खासकर विमानों को तेजी से गति प्रदान करने और उन्हें हवा में उड़ाने में यूज की जाती है. यह तकनीक पारंपरिक भाप से चलने वाले कैटपल्ट सिस्टम का आधुनिक विकल्प है. इसे इसे Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) के नाम से भी जाना जाता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी नौसेना के जिस तीसरे युद्धपोत फुजियान पर इस तकनीक का परीक्षण किया गया है. उसका वजन 80,000 टन से ज्यादा है और वह चीन का अब तक का सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत बताया जा रहा है. चीनी नौसेना ने इस युद्धपोत को 2024 में लॉन्च किया था. तब से अब तक यह 100 से ज्यादा दिन समुद्री परीक्षणों में बिता चुका है. इस युद्धपोत के इसी साल चीनी नौसेना में शामिल हो सकता है. इसके बाद चीन के पास तीन विमानवाहक पोत हो जाएंगे, जो अपने ऊपर फाइटर जेट्स, अर्ली वॉर्निंग जेट्स, एंटी-सबमरीन जेट्स और ड्रोन ले जा सकेंगे.

अपने तीसरे युद्धपोत को कहां तैनात करेगा चीन?

चीन अपने इस तीसरे विमानवाहक पोत को ताइवान स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर में तैनात कर रहा है, जहां वह ताइवान और अन्य देशों (फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई) के साथ क्षेत्रीय विवादों में अपनी ताकत दिखाना चाहता है. इसके अलावा चीन हिंद महासागर और अरब सागर में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की फिराक में है. जहां पर उसके जिबूती, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह में ठिकाने हैं.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के पास अब 234 युद्धपोत हो गए हैं, जो अमेरिका के 219 युद्धपोतों से ज्यादा हैं. युद्धपोतों की संख्या के मामले में वह दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन गया है. चीन भविष्य में चार से पांच नए विमानवाहक युद्धपोत बनाने की भी योजना बना रहा है, जिसमें एक परमाणु-संचालित पोत भी शामिल होगा. वह अपने विमानवाहक पोतों के लिए नए लड़ाकू विमान भी विकसित कर रहा है.

चीन से मुकाबले के लिए भारत क्या कर रहा?

वहीं भारत की बात करें तो उसके पास दो विमानवाहक पोत, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य समेत कुल 140 युद्धपोत हैं. इंडियन नेवी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है. हिंद महासागर में चीनी खतरे का मुकाबला करने और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भारत भी अपनी ताकत बनाए रखने के लिए नए जहाज बना रहा है.

रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, चीन से निपटने के लिए भारत 2035 तक 200 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बी तैयार कर लेने का लक्ष्य लेकर चल रहा है. इसके लिए पुरानी हो चुकी पनडुब्बियों को बदला जा रहा है और उनकी जगह फ्रांसीसी सहयोग से स्कॉर्पीन-क्लास पनडुब्बियों को बेड़े में जोड़ा जा रहा है.

तेजी से बनाए जा रहे युद्धपोत और पनडुब्बियां

इसके अलावा, प्रोजेक्ट-75 इंडिया के तहत 6 उन्नत डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं. साथ ही अरिहंत-क्लास जैसी परमाणु-संचालित पनडुब्बियां भी बढ़ाई जा रही हैं. इनके निर्माण से भारतीय नौसेना को गहरे समुद्र में लंबी तैनाती करने की क्षमता हासिल हो जाएगी.

चीनी नौसेना को टक्कर देने के लिए इंडियन नेवी इस साल 3 युद्धपोतों को कमीशन कर चुकी हैं. इनमें आईएनएस वागशीर (पनडुब्बी), आईएनएस सूरत (डिस्ट्रॉयर) और आईएनएस नीलगिरी (फ्रिगेट) शामिल हैं. ये सब स्टील्थ तकनीक से लैस हैं और चीनी पनडुब्बियों को ट्रैक करने में सक्षम. इनके अलावा कुल 55 युद्धपोत निर्माणाधीन हैं, जिनमें 7 प्रोजेक्ट-17ए फ्रिगेट्स, 8 एंटी-सबमरीन कोरवेट्स और 12 माइन काउंटरमेजर वेसल्स शामिल हैं.

चीनी पनडुब्बियों की काट करेगा ये हथियार

भारतीय नौसेना में फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो चीनी नौसेना के मुकाबले कम है. अब तीसरे स्वदेशी कैरियर (40,000 टन) बनाने पर विचार किया जा रहा है, जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में चीनी कैरियर ग्रुप्स का मुकाबला करेगा. चीनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स से निपटने के लिए भारतीय नौसेना 6 नए P-8I पॉसिडॉन विमान शामिल कर चुका है. ये विमान लंबी दूरी की निगरानी के लिए डिजाइन किए गए हैं और गहरे समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं.

चीनी पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए बांग्लादेश, मालदीव और अन्य पड़ोसी देशों में तटीय निगरानी रडार (CSR) सिस्टम लगाए जा रहे हैं. अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में उन्नत सेंसर तैनात हैं, जो मलक्का जलडमरूमध्य से आने वाली चीनी पनडुब्बियों को ट्रैक करते हैं. इनके अलावा सैटेलाइटों और AI का इस्तेमाल कर चीनी नौसेना की गतिविधियों की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जाती है.