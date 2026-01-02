भारत के लिए क्यों खतरे की घंटी है CPEC? चीन-PAK के इस कॉरिडोर पर बड़ा अलर्ट; आखिरी स्टेज में पहुंचा प्रोजेक्ट

Balochistan: बलूच प्रतिनिधि मीर यार बलूच ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि चीन आने वाले महीनों में बलूचिस्तान में सैन्य बलों की तैनाती कर सकता है, जिससे उस क्षेत्र के साथ ही भारत के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. बलूचिस्तान रिपब्लिक के प्रतिनिधि मीर यार बलूच ने 1 जनवरी 2026 को लिखे पत्र में चेतावनी देते हुए बताया कि पाकिस्तान और चीन के बीच बनाया जा रहा CPEC आखिरी स्टेज में पहुंच गया है.

चीन को लेकर किया अलर्ट

पत्र में कहा गया है,' अगर बलूचिस्तान की रक्षा और स्वतंत्रता सेनाओं की क्षमताओं को और मजबूत नहीं किया गया और अगर लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार उनकी अनदेखी जारी रही तो यह संभव है कि चीन कुछ ही महीनों में बलूचिस्तान में अपनी सैन्य टुकड़ियां तैनात कर दे. बलूचिस्तान की धरती पर 6 करोड़ बलूच लोगों की इच्छा के बिना चीनी सैनिकों की उपस्थिति भारत और बलूचिस्तान दोनों के भविष्य के लिए एक अकल्पनीय खतरा और चुनौती होगी.' उन्होंने लिखा कि 'बलूचिस्तान के लोग पिछले 79 सालों से आतंकवाद और मानवाधिकारों का उल्लंघन झेल रहे हैं. अब इस समस्या को जड़ से उखाड़ने का समय आ गया है. मीर बलोच ने चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) को लेकर चिंता जताते हुए चेतावनी दी कि पाकिस्तान और चीन के बीच रणनीतिक गठबंधन CPEC के आखिरी स्टेज में पहुंच गया है, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो गई है. उन्होंने भारत और बलूचिस्तान के बीच ठोस और पारस्परिक सहयोग की याचना करते हुए कहा कि दोनों देशों के सामने मौजूद खतरे वास्तविक और बिल्कुल पास हैं.

ये भी पढ़ें- बलूचिस्तान में क्या है चीनी सेना का प्लान? बलूच नेता ने भारत को लिखा खुला पत्र, मदद की लगाई गुहार

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है CPEC?

चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के तहत पाकिस्तान में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद पाकिस्तान में रोड, रेलवे और एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और कनेक्टिविटी के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. यह चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है. इससे चीन को हिंद महासागर तक आसानी से पहुंच मिलती है. साथ ही इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एनर्जी और इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट भी लाता है.

ये भी पढ़ें- 'घर में नहीं दाने'...बदहाली के बीच पाकिस्‍तान अमेरिका में उड़ा रहा करोड़ों डॉलर, सीक्रेट डॉक्यूमेंट से खुली मुनीर की पोल

कैसे है भारत के लिए खतरे की घंटी?

बता दें कि CPEC PoK से होकर गुजरता है. ऐसे में यह भारत की संप्रभुता का भी उल्लंघन करता है. इसका विस्तार भारत के रीजनल और जियोपॉलिटिकल खतरों को अधिक बढ़ा सकता है. CPEC का दूसरा चरण CPEC II को भी साउथ एशिया में इनडायरेक्ट तरीके से चीन की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है. इससे चीन की ओर से पाकिस्तान में प्रभाव बढ़ाया जाएगा, जो भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है. CPEC II के जरिए चीन पाकिस्तान में सैन्य प्रभाव को भी बढ़ाने का काम कर सकता है, जिसमें ग्वादर में चीनी मिलिट्री बेस और एयरबेस का डेवलेपमेंट शामिल है.