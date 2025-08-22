चीन में गुजरात-बिहार जैसा हादसा, यलो रिवर में ताश के पत्तों की तरह समाया निर्माणाधीन पुल, 12 लोगों की मौत
चीन में गुजरात-बिहार जैसा हादसा, यलो रिवर में ताश के पत्तों की तरह समाया निर्माणाधीन पुल, 12 लोगों की मौत

China Tragedy: शुक्रवार को उत्तर-पश्चिम चीन में एक निर्माणाधीन पुल के यलो रिवर में गिर जाने से कम से कम 12 मजदूरों की मौत हो गई और चार अन्य लापता हो गए. ये घटना पुल के आर्च सेक्शन के टूटकर नीचे गिरने की वजह से हुई.

 

Aug 22, 2025
चीन में गुजरात-बिहार जैसा हादसा, यलो रिवर में ताश के पत्तों की तरह समाया निर्माणाधीन पुल, 12 लोगों की मौत

China bridge collapse: उत्तर-पश्चिम चीन में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां येलो रिवर पर बन रहा पुल अचानक से ढह गया, जिससे कई मजदूर नदी में गिर गए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे में कम से कम 12 मजदूरों की मौत हो गई है और 4 लोग अभी भी लापता हैं. पुल का आर्च सेक्शन टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी वजह स्टील केबल फेल होना बताया जा रहा है.

 हादसे के वक्त मौके पर 15 मजदूर और एक प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद थे, जिसमें 10 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई. जबकि, हादसे में गंभीर रूप से जख्मी दो मजदूर की बाद में मौत हो गई. वहीं, 4 मजदूरों की तलाश जारी है. पीपुल्स डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, सीसीटीवी में कैद हादसे में दस लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी. 

दुनिया का सबसे बड़ा डबल-ट्रैक: स्टील ट्रस आर्च ब्रिज 

सिचुआन-किंघई रेलवे का हिस्सा बने इस पुल को दुनिया का सबसे बड़ा डबल-ट्रैक निरंतर स्टील ट्रस आर्च ब्रिज माना जाता है. यह चीन का पहला रेलवे स्टील ट्रस आर्च ब्रिज भी है जो देश की दूसरी सबसे लंबी नदी, पीली नदी को पार करता है.चीनी  मीडिया द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में अधूरे पुल का टूटा हुआ ढांचा दिखाई दे रहा है, जबकि इसका बीच का हिस्सा गायब है और मौके पर चारों तरफ क्रेन और हाई स्कैफोल्डिंग खड़े हैं.

जब एक रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट से 13 लोग हुए लापता

शिन्हुआ के मुताबिक, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होने के लिए सैकड़ों इमरजेंसी टीम मौके पर भेजे दिए गए हैं. चीन में इस तरह की दुर्घटनाएं असामान्य नहीं हैं, जहां सुरक्षा नियमों का पालन अक्सर कमजोर होता है. इससे पहले पिछले साल दिसंबर में दक्षिणी शहर शेन्जेन में एक रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर एक भूस्खलन के बाद 13 मजदूर लापता हो गए थे.

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

china

