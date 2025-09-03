विक्ट्री परेड से पहले चीन में बगावत! जिनपिंग के खिलाफ अनोखा विरोध, गूंजा नारा- 'हमें चाहिए आजादी'

चीन के बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर आयोजित विक्ट्री परेड में बुधवार, 3 सितंबर 2025 को कई देशों के टॉप लीडरों ने शिरकत कीं. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन, साउथ कोरिया के नेता किम जोंग समेत कई वैश्विक नेताओं का स्वागत किया. लेकिन, इस कार्यक्रम से ठीक चार दिन पहले 29 अगस्त को रात करीब 10 बजे 31 मिलियन की आबादी वाले दक्षिण-पश्चिमी चीनी महानगर चोंगकिंग में सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ. यहां एक ऊंची इमारत पर बैनर लगाए गए, जिन पर कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के अंत का आह्वान करने वाले नारे लिखे हुए थे. इसमें लिखा था, 'आजादी कोई तोहफा नहीं है, इसे हमें खुद वापस लेना होगा. नया चीन तभी बनेगा जब कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होगी. अब झूठ नहीं, हमें सच चाहिए. अब गुलामी नहीं, हमें आजादी चाहिए.'

कम्युनिस्ट पार्टी का आलोचक

इस विरोध की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. जांच में पता चला कि प्रोजेक्शन एक होटल के कमरे में छिपाए गए प्रोजेक्टर से हो रहा था. पुलिस ने उसे बंद तो कर दिया, लेकिन जिस शख्स ने इस प्रोजेक्टर को चालू किया था, वह वहां नहीं मिला. वह लंदन में था. जिसने ये विरोध किया उसका नाम ची होंग है और वो 43 साल के चीनी नागरिक है. उसने खुद को एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी का आलोचक बताया.

विरोधी ने ब्रिटेन से बैठकर प्रोजेक्टर ऑपरेट किया

उसने The Times को बताया कि उसने प्रोजेक्टर को ब्रिटेन से बैठकर रिमोट से ऑपरेट किया. वह अपनी पत्नी और बेटियों के साथ चीन छोड़कर नौ दिन पहले ही यूके चला गया था. होंग ने कई दिनों के लिए होटल का कमरा बुक किया था और स्टाफ को पहले ही बता दिया था कि उसे रूम सर्विस की जरूरत नहीं होगी. उसकी फैमिली को उसके प्लान के बारे में कुछ पता नहीं था, वे तो समझ रहे थे कि वे छुट्टियां मनाने यूके जा रहे हैं.

'कम्युनिस्ट पार्टी के आलोचक के साथ नरमी से पेश आइए'

लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब जांच टीम होटल के कमरे में प्रोजेक्टर को बंद करने पहुंची तो, वहां एक टेबल पर पुलिस के नाम एक हाथ से लिखा खत पड़ा मिला. इसमें लिखा था, 'आज भले ही आप इस सिस्टम के फायदा उठाने वाले हों, लेकिन एक दिन आप भी इस जमीन पर इसके शिकार बनेंगे. इसलिए, जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करते हैं, उनके साथ नरमी से पेश आइए.'

इतना ही नहीं, इसके अगले दिन Qi Hong ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें पुलिस उसके बूढ़ी मां से उनके गांव के घर के सामने पूछताछ कर रही थी. वहीं, सोशल मीडिया X पर चीनी भाषा में अकाउंट चलाने वाले Li Wing ने लिखा, 'Qi Hong ने पुलिस को चकमा दिया और सरकारी तंत्र को पीछे छोड़ दिया. उनके पास करने को बहुत कम था. यह वाकई काबिले-तारीफ था.' उन्होंने आगे कहा कि यह घटना सरकार के लिए 'गंभीर झटका' थी, क्योंकि विजय दिवस परेड से पहले उस पर भारी संसाधन खर्च किए गए थे. लेकिन Qi Hong ने साबित कर दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है.

चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का खुलकर विरोध करना नामुमकिन

चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का खुलकर विरोध करना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी सजा बहुत भारी होती है. लेकिन होंग सरकार को बड़ा संदेश देते हुए कहा, 'मैं अपना संदेश उस बड़े सैन्य परेड से पहले देना चाहता था, जो 3 सितंबर को द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की याद में होने वाली थी, जिसमें दुनिया के कई नेता शामिल हुए.' इसके लिए उन्होंने जगह तलाश की और चोंगकिंग के एक बिजी इलाके को चुना. 10 अगस्त को उन्होंने होटल का कमरा लिया और 10 दिन तक लेजर प्रोजेक्टर से इमारतों पर ट्रायल मैसेज डालकर टेस्ट किया. इसके बाद वे अपने परिवार के साथ चीन छोड़कर चले गए. वहीं, 29 अगस्त को उन्होंने प्रोजेक्टर फिर से एक्टिव किया और जिनपिंग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए.