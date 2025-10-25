Advertisement
चीन अमेरिका में बढ़ रहा कारोबारी तनाव, ड्रैगन ने कहा US बुनियादी संस्थानों पर तुरंत रोके साइबर हमले

हाल ही में जारी किए गए प्रासंगिक मामलों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखा दिया है कि वास्तविक 'वोल्टा टाइफून' ऑपरेशन क्या है और एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका दुनिया में साइबर हमलों का सबसे बड़ा स्रोत है. 

Written By  IANS|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:17 PM IST
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 24 अक्टूबर को आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन, अमेरिका सरकार द्वारा चीन के महत्वपूर्ण बुनियादी संस्थापनों पर किए गए साइबर हमलों तथा भविष्य में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए नेटवर्क तैयार करने की कड़ी निंदा करता है.

चीनी प्रवक्ता के अनुसार, चीनी साइबर सुरक्षा एजेंसी ने पहले एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि अमेरिका द्वारा पहले चलाया गया तथाकथित 'वोल्ट टाइफून' अभियान वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय रैंसमवेयर समूह था. 

हाल ही में जारी किए गए प्रासंगिक मामलों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखा दिया है कि वास्तविक 'वोल्टा टाइफून' ऑपरेशन क्या है और एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका दुनिया में साइबर हमलों का सबसे बड़ा स्रोत है. 

अमेरिकी सरकार की कार्रवाइयों से गलतफहमी और गलत निर्णय की संभावना बहुत अधिक है, तथा वे अत्यंत गैरजिम्मेदाराना हैं. चीन अमेरिका से चीन के महत्वपूर्ण बुनियादी संस्थापनों पर साइबर हमले तुरंत बंद करने का आग्रह करता है. चीन अपनी साइबर संप्रभुता और सुरक्षा की दृढ़तापूर्वक रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा.

यह भी पढ़ेंः 'इजराइली तरीका अपनाया होता तो AQ खान को मार देता US', पूर्व CIA अफसर का दावा

IANS

