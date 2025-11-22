ऑपरेशन सिंदूर बना चीन की ‘लाइव लैब’! किया कुछ ऐसा जो आजतक किसी ने नहीं किया; फिर भी मुंह की खानी पड़ी

Chinese Weapons: भारत-पाकिस्तान के बीच इस साल मई 2025 में जंग हुई थी. इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर हमले करने के लिए कई चीनी ड्रोनों का इस्तेमाल किया था. इसको लेकर हाल ही में बाइपार्टीशियन यानी 'द्विदलीय अमेरिकी आयोग' ने अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष का फायदा उठाते हुए अपनी रक्षा क्षमताओं का परीक्षण किया. यह रिपोर्ट अमेरिकी-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग में पब्लिश की गई है.

चीन का रियल वर्ल्ड फील्ड एक्सपेरिमेंट

रिपोर्ट में कहा गया,' यह पहली बार था जब चीन के मॉडर्न वेपन सिस्टम, जिनमें HQ 9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL15 एयर टू एयर मिसाइलें और J10 लड़ाकू विमान का एक्टिव वॉर में इस्तेमाल किया गया. यह एक रियल वर्ल्ड फील्ड एक्सपेरिमेंट था.' रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसके बाद चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को 40 J35 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, KJ500 विमान और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचना चाहा.

चीन ने की हथियार बेचने की कोशिश

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि संघर्ष के कुछ हफ्तों बाद चीनी दूतावासों ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष में अपने डिफेंस सिस्टम की सफलता की प्रशंसा की और हथियारों की बिक्री को बढ़ावा देने की मांग की. इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद चीन ने फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान को बदनाम करने के लिए नेगेटिव अभियान भी चलाया था. इसमें कहा गया,' फ्रांसीसी खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने अपने J35 विमानों के पक्ष में फ्रांसीसी राफेल की बिक्री में बाधा डालने के लिए दुष्प्रचार अभियान शुरू किया और उसने AI और वीडियो गेम की इमेज का प्रचार करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया, जिनमें चीन के हथियारों से नष्ट किए गए विमानों के मलबे की तस्वीरें शामिल थीं.'

चीन की चाल

रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी एंबेसी के अधिकारियों ने इंडोनेशिया को पहले से चल रही राफेल जेट की खरीद प्रक्रिया को रोकने के लिए राजी कर लिया था, हालांकि चीन की ओर से इस रिपोर्ट को फेक बताकर खारिज कर दिया गया. इसको लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा,' आपने जिस तथाकथित आयोग का उल्लेख किया है, वह हमेशा चीन के खिलाफ वैचारिक पूर्वाग्रह रखता है और इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है.' उन्होंने कहा,'आयोग की रिपोर्ट खुद ही गलत सूचना है.'