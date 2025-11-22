Advertisement
trendingNow13014017
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

ऑपरेशन सिंदूर बना चीन की ‘लाइव लैब’! किया कुछ ऐसा जो आजतक किसी ने नहीं किया; फिर भी मुंह की खानी पड़ी

China Tested Weapons In India-Pakistan War: हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीन ने भारत-पाकिस्तान जंग का इस्तेमाल अपने हथियारों का परीक्षण करने के लिए किया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 22, 2025, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑपरेशन सिंदूर बना चीन की ‘लाइव लैब’! किया कुछ ऐसा जो आजतक किसी ने नहीं किया; फिर भी मुंह की खानी पड़ी

Chinese Weapons: भारत-पाकिस्तान के बीच इस साल मई 2025 में जंग हुई थी. इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर हमले करने के लिए कई चीनी ड्रोनों का इस्तेमाल किया था. इसको लेकर हाल ही में बाइपार्टीशियन यानी 'द्विदलीय अमेरिकी आयोग' ने अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है.  रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष का फायदा उठाते हुए अपनी रक्षा क्षमताओं का परीक्षण किया. यह रिपोर्ट अमेरिकी-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग में पब्लिश की गई है. 

चीन का रियल वर्ल्ड फील्ड एक्सपेरिमेंट  

रिपोर्ट में कहा गया,' यह पहली बार था जब चीन के मॉडर्न वेपन सिस्टम, जिनमें HQ 9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL15 एयर टू एयर मिसाइलें और J10 लड़ाकू विमान का एक्टिव वॉर में इस्तेमाल किया गया. यह एक रियल वर्ल्ड फील्ड एक्सपेरिमेंट था.' रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसके बाद चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को 40 J35 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, KJ500 विमान और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचना चाहा. 

ये भी पढ़ें- कांस्टीट्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन और संशोधन को तवायफ बना दिया, जब मर्जी ले आते हैं... सरकार की ऐसी बेइज्जती किसी ने न की होगी

Add Zee News as a Preferred Source

चीन ने की हथियार बेचने की कोशिश

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि संघर्ष के कुछ हफ्तों बाद चीनी दूतावासों ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष में अपने डिफेंस सिस्टम की सफलता की प्रशंसा की और हथियारों की बिक्री को बढ़ावा देने की मांग की. इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद चीन ने फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान को बदनाम करने के लिए नेगेटिव अभियान भी चलाया था. इसमें कहा गया,' फ्रांसीसी खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने अपने J35 विमानों के पक्ष में फ्रांसीसी राफेल की बिक्री में बाधा डालने के लिए दुष्प्रचार अभियान शुरू किया और उसने AI और वीडियो गेम की इमेज का प्रचार करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया, जिनमें चीन के हथियारों से नष्ट किए गए विमानों के मलबे की तस्वीरें शामिल थीं.'  

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान का इकलौता शहर जिसका मुंबई जैसा रुतबा, लेकिन हालत दुनिया के सबसे गरीब देश जैसी!

चीन की चाल 

रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी एंबेसी के अधिकारियों ने इंडोनेशिया को पहले से चल रही राफेल जेट की खरीद प्रक्रिया को रोकने के लिए राजी कर लिया था, हालांकि चीन की ओर से इस रिपोर्ट को फेक बताकर खारिज कर दिया गया. इसको लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा,' आपने जिस तथाकथित आयोग का उल्लेख किया है, वह हमेशा चीन के खिलाफ वैचारिक पूर्वाग्रह रखता है और इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है.' उन्होंने कहा,'आयोग की रिपोर्ट खुद ही गलत सूचना है.'

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

गोवा में AAP ने 22 जिला पंचायत उम्मीदवार उतारे, सभी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान
aap
गोवा में AAP ने 22 जिला पंचायत उम्मीदवार उतारे, सभी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान
सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी, सामने आई रिपोर्ट
Terrorism
सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी, सामने आई रिपोर्ट
कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, हिंदू नहीं तो दुनिया नहीं रहेगी... मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, हिंदू नहीं तो दुनिया नहीं रहेगी... मोहन भागवत का बड़ा बयान
मुझे बोलने में संकोच नहीं... पद छोड़ने के बाद पहली बार धनखड़ खुलकर बोले, शब्द पकड़िए
Jagdeep Dhankhar news
मुझे बोलने में संकोच नहीं... पद छोड़ने के बाद पहली बार धनखड़ खुलकर बोले, शब्द पकड़िए
ट्रेन में आंटी ने बनाई मैगी, रेलवे ने ले लिया एक्शन; भूलकर भी न ले जाएं ये सामान
Banned items in Train
ट्रेन में आंटी ने बनाई मैगी, रेलवे ने ले लिया एक्शन; भूलकर भी न ले जाएं ये सामान
गले में जलन और सिरदर्द, प्रदूषण के चलते दिल्ली से भागे शाओमी इंडिया के पूर्व प्रमुख
Delhi pollution
गले में जलन और सिरदर्द, प्रदूषण के चलते दिल्ली से भागे शाओमी इंडिया के पूर्व प्रमुख
Tejas Crash: फाइटर जेट क्रैश होने की जांच कैसे होती है, कहां फंस सकता है पेंच?
jet crash
Tejas Crash: फाइटर जेट क्रैश होने की जांच कैसे होती है, कहां फंस सकता है पेंच?
क्या था जस्टिस गवई का सबसे अहम फैसला? विदेशों तक में हुआ जिक्र; खुद किया खुलासा
CJI Gawai
क्या था जस्टिस गवई का सबसे अहम फैसला? विदेशों तक में हुआ जिक्र; खुद किया खुलासा
70 घंटे में इस भयानक तूफान की दस्तक, समुद्र में उठेगा उफान; इन राज्यों में बढ़ा खतरा
Weather
70 घंटे में इस भयानक तूफान की दस्तक, समुद्र में उठेगा उफान; इन राज्यों में बढ़ा खतरा
SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च
Mamata Banerjee
SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च