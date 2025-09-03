China Military Strength: चीन ने दिखाए किलर ड्रोन, ICBM मिसाइलें लेकिन 'नीले पेट वाला' ये हथियार देख हर कोई रह गया सन्न
Advertisement
trendingNow12907709
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

China Military Strength: चीन ने दिखाए किलर ड्रोन, ICBM मिसाइलें लेकिन 'नीले पेट वाला' ये हथियार देख हर कोई रह गया सन्न

China News: चीन का प्रतिरोध 1931 में शुरू हुआ था, जो मित्र राष्ट्रों में सबसे प्रारंभिक और लंबे समय तक चलने वाला था. चीन ने जापान की आधे से अधिक विदेशी सेना को घेर लिया और 3.5 करोड़ हताहत हुए, जो द्वितीय विश्व युद्ध में हुए कुल वैश्विक नुकसान का लगभग एक तिहाई था.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

China Military Strength: चीन ने दिखाए किलर ड्रोन, ICBM मिसाइलें लेकिन 'नीले पेट वाला' ये हथियार देख हर कोई रह गया सन्न

China New Age Weapons: दूसरे विश्व युद्ध में चीन ने जीत की 80वीं सालगिरह पर 'विक्ट्री डे परेड' के बहाने अपना पावरबैंक खोलकर दुनिया के सामने रख दिया. इस परेड में हाइपरसॉनिक मिसाइलों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मानवरहित फाइटर प्लेटफॉर्म के अलावा 10 हजार से ज्यादा सैन्यकर्मी, 100 से ज्यादा विमान, सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद वाहन शामिल थे. 

यह भव्य परेड चीन के तियानमेन में आयोजित की गई थी और इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने हिस्सा लिया. ईरान, मलेशिया, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, मंगोलिया, जिम्बाब्वे और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहे.

इससे पहले चीन ने साल 2015 में पहली बार इस पैमाने पर विक्ट्री डे परेड आयोजित की. परेड वाली जगह पर ग्रेट वॉल जैसी बड़ी संरचनाएं लगाई गई थीं. लेकिन इन सबके बीच हर किसी का ध्यान असल में चीन के हथियारों पर था. आइए आपको चीन के इन सारे हथियारों के बारे में बताते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

हाइपरसोनिक 'यिंगजी' मिसाइल

चीन ने कई नई वाईजे सीरीज की हाइपरसॉनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलें पेश कीं. ये आवाज की रफ्तार से छह से सात गुना ज्यादा रफ्तार से समुद्र में युद्धपोतों पर हमला कर सकती हैं. आखिरी चरण में तो दूसरे देश के एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके हमले को नाकाम नहीं कर पाते हैं. 

YJ एंटी शिप मिसाइल

YJ-21 मिसाइलें पहले ही चीन के वॉरशिप पर तैनात की जा चुकी हैं. ये पारंपरिक हाइपरसॉनिक  क्रूज मिसाइलों से अलग होती हैं. ये मिसाइलें धरती के वातावरण के बाहर उड़ सकती है और वापस आने से पहले इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 6-7 गुना ज्यादा होती है. यिंगजी सीरीज की मिसाइलों का प्रदर्शन कर चीन ने मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की है. ऐसी मिसाइलें अभी भी भारत में बनाने की कोशिश हो रही हैं.

fallback

AJX002 अंडर सी ड्रोन

AJX002 18 मीटर लंबा, टॉरपीडो के आकार का पंप जेट प्रोपल्शन वाला समुद्री ड्रोन है. ऐसे ड्रोन बिना रडार की पकड़ में आए निगरानी कर सकते हैं. माइन वॉरफेयर के अलावा दुश्मन को चकमा भी दे सकते हैं. 

J-20 और J-35 स्टील्थ फाइटर्स

चीन ने इस परेड में 5वीं पीढ़ी के जे-20 और जे-35 फाइटर्स का भी प्रदर्शन किया. जे-20 एडवांस लॉन्ग रेंज वाले स्टील्थ जेट हैं. जबकि जे-35 चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की हमला करने की काबिलियत को और मजबूत करता है. हालांकि ये नए नहीं हैं. लेकिन अपने आप में बेहद घातक जहाज हैं. भारत फिलहाल अपना 5वीं पीढ़ी का जेट बना रहा है. 

fallback

FH-97 लड़ाकू ड्रोन

परेड में चीन ने FH-97 'लॉयल विंगमैन' ड्रोन भी दिखाया, जो फाइटर जेट्स के साथ उड़ सकता है. यानी फाइटर जेट के अंदर बैठा पायलट विमान से ही इस ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है. यह ड्रोन कई तरह के काम जैसे निगरानी करना, दुश्मनों को चकमा देना और मिसाइल दागने जैसे काम कर सकता है. 

DF 5C इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल

DF-5C ICBM चीन की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है. इसे जमीन के अंदर से छोड़ा जा सकता है और महाद्वीप के बाहर भी ये हमला कर सकती है. एक बार छोड़े जाने पर यह कई लोकेशन पर एक साथ हमला कर सकती है.

fallback

LY-1 लेजर वेपन

लेकिन इन सब हथियारों के बीच चीन एक अस्त्र ने हर किसी का ध्यान खींचा है. ये असल में एक लेजर वेपन है. इसका नाम है LY-1.परेड में यह एक ट्रक पर लदा हुआ दिखा था. माना जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए एक डिफेंस सिस्टम का काम करता है. परेड की कमेंट्री करने वालों ने बताया कि एलवाई-1 सटीक निशाना लगाने में माहिर है. 

fallback

बता दें कि चीन का प्रतिरोध 1931 में शुरू हुआ था, जो मित्र राष्ट्रों में सबसे प्रारंभिक और लंबे समय तक चलने वाला था. चीन ने जापान की आधे से अधिक विदेशी सेना को घेर लिया और 3.5 करोड़ हताहत हुए, जो द्वितीय विश्व युद्ध में हुए कुल वैश्विक नुकसान का लगभग एक तिहाई था.

इस परेड में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के तहत सेवा देने वाले चीनी शांति सैनिकों को भी शामिल किया गया, जो चीन की वैश्विक रक्षा भूमिका में बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है. कांगो में सेवा दे चुके एक सैनिक ने कहा, 'हम पूर्वजों के खून से हासिल की गई शांति की रक्षा करने की क्षमता रखते हैं.'

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

china news

Trending news

बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
Arun Gawli
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
Jammu Kashmir Weather
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
kolkata
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
Bangalore news
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
Indigo flight
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
CAA Cut Off
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
;