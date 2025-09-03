China Military Strength: चीन ने दिखाए किलर ड्रोन, ICBM मिसाइलें लेकिन 'नीले पेट वाला' ये हथियार देख हर कोई रह गया सन्न

China New Age Weapons: दूसरे विश्व युद्ध में चीन ने जीत की 80वीं सालगिरह पर 'विक्ट्री डे परेड' के बहाने अपना पावरबैंक खोलकर दुनिया के सामने रख दिया. इस परेड में हाइपरसॉनिक मिसाइलों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मानवरहित फाइटर प्लेटफॉर्म के अलावा 10 हजार से ज्यादा सैन्यकर्मी, 100 से ज्यादा विमान, सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद वाहन शामिल थे.

यह भव्य परेड चीन के तियानमेन में आयोजित की गई थी और इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने हिस्सा लिया. ईरान, मलेशिया, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, मंगोलिया, जिम्बाब्वे और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहे.

इससे पहले चीन ने साल 2015 में पहली बार इस पैमाने पर विक्ट्री डे परेड आयोजित की. परेड वाली जगह पर ग्रेट वॉल जैसी बड़ी संरचनाएं लगाई गई थीं. लेकिन इन सबके बीच हर किसी का ध्यान असल में चीन के हथियारों पर था. आइए आपको चीन के इन सारे हथियारों के बारे में बताते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हाइपरसोनिक 'यिंगजी' मिसाइल

चीन ने कई नई वाईजे सीरीज की हाइपरसॉनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलें पेश कीं. ये आवाज की रफ्तार से छह से सात गुना ज्यादा रफ्तार से समुद्र में युद्धपोतों पर हमला कर सकती हैं. आखिरी चरण में तो दूसरे देश के एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके हमले को नाकाम नहीं कर पाते हैं.

YJ एंटी शिप मिसाइल

YJ-21 मिसाइलें पहले ही चीन के वॉरशिप पर तैनात की जा चुकी हैं. ये पारंपरिक हाइपरसॉनिक क्रूज मिसाइलों से अलग होती हैं. ये मिसाइलें धरती के वातावरण के बाहर उड़ सकती है और वापस आने से पहले इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 6-7 गुना ज्यादा होती है. यिंगजी सीरीज की मिसाइलों का प्रदर्शन कर चीन ने मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की है. ऐसी मिसाइलें अभी भी भारत में बनाने की कोशिश हो रही हैं.

AJX002 अंडर सी ड्रोन

AJX002 18 मीटर लंबा, टॉरपीडो के आकार का पंप जेट प्रोपल्शन वाला समुद्री ड्रोन है. ऐसे ड्रोन बिना रडार की पकड़ में आए निगरानी कर सकते हैं. माइन वॉरफेयर के अलावा दुश्मन को चकमा भी दे सकते हैं.

J-20 और J-35 स्टील्थ फाइटर्स

चीन ने इस परेड में 5वीं पीढ़ी के जे-20 और जे-35 फाइटर्स का भी प्रदर्शन किया. जे-20 एडवांस लॉन्ग रेंज वाले स्टील्थ जेट हैं. जबकि जे-35 चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की हमला करने की काबिलियत को और मजबूत करता है. हालांकि ये नए नहीं हैं. लेकिन अपने आप में बेहद घातक जहाज हैं. भारत फिलहाल अपना 5वीं पीढ़ी का जेट बना रहा है.

FH-97 लड़ाकू ड्रोन

परेड में चीन ने FH-97 'लॉयल विंगमैन' ड्रोन भी दिखाया, जो फाइटर जेट्स के साथ उड़ सकता है. यानी फाइटर जेट के अंदर बैठा पायलट विमान से ही इस ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है. यह ड्रोन कई तरह के काम जैसे निगरानी करना, दुश्मनों को चकमा देना और मिसाइल दागने जैसे काम कर सकता है.

DF 5C इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल

DF-5C ICBM चीन की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है. इसे जमीन के अंदर से छोड़ा जा सकता है और महाद्वीप के बाहर भी ये हमला कर सकती है. एक बार छोड़े जाने पर यह कई लोकेशन पर एक साथ हमला कर सकती है.

LY-1 लेजर वेपन

लेकिन इन सब हथियारों के बीच चीन एक अस्त्र ने हर किसी का ध्यान खींचा है. ये असल में एक लेजर वेपन है. इसका नाम है LY-1.परेड में यह एक ट्रक पर लदा हुआ दिखा था. माना जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए एक डिफेंस सिस्टम का काम करता है. परेड की कमेंट्री करने वालों ने बताया कि एलवाई-1 सटीक निशाना लगाने में माहिर है.

बता दें कि चीन का प्रतिरोध 1931 में शुरू हुआ था, जो मित्र राष्ट्रों में सबसे प्रारंभिक और लंबे समय तक चलने वाला था. चीन ने जापान की आधे से अधिक विदेशी सेना को घेर लिया और 3.5 करोड़ हताहत हुए, जो द्वितीय विश्व युद्ध में हुए कुल वैश्विक नुकसान का लगभग एक तिहाई था.

इस परेड में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के तहत सेवा देने वाले चीनी शांति सैनिकों को भी शामिल किया गया, जो चीन की वैश्विक रक्षा भूमिका में बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है. कांगो में सेवा दे चुके एक सैनिक ने कहा, 'हम पूर्वजों के खून से हासिल की गई शांति की रक्षा करने की क्षमता रखते हैं.'