बीजिंग की सड़कों पर उतरा पुलिसवाला रोबोट, देखकर याद आजाएगी 'टर्मिनेटर' फिल्म; वर्दी में लगाया पूरे शहर का चक्कर

China Viral Humanoid Robot: चीन में टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत नमूना देखने को मिला है. यहां पर इंसान की तरह हूबहू दिखने वाला रोबोट पुलिस की नौकरी करते हुए नजर आया है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 01, 2026, 10:23 PM IST
China Humanoid Robot: चीन आए दिन अपने अनोखे कारनामों के चलते चर्चा में रहता है. हाल ही में वहां एक ह्यूमनॉइड रोबोट  को पुलिस के साथ गश्त पर चलते हुए देखा जा रहा है. शेंजेन इंडस्ट्रियल सिटी की ओर से इस हफ्ते शेयर किए गए एक वीडियो में रोबोट को वर्दीधारी पुलिसकर्मियों के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ चलते हुए दिखाया गया है. माना जा रहा है कि दुनियाभर में भविष्य में इस तरह से भी पुलिस की व्यवस्था हो सकती है. कई देशों ने तो पहले से ही खतरे का पता लगाने, विस्फोटक को इनएक्टिव करने, निगरानी और गश्त जैसे सेक्टर में रोबोटिक्स को शामिल कर लिया है. 

इंसानों की तरह दिखता रोबोट 

AI ऑपरेटेड इस रोबोट की चाल अर्नोल्ड श्वार्जनेगर की फिल्म 'टर्मिनेटर 2: जजमेंट डे' के विलेन से मिलता-जुलता है. यह रोबोट टेक्नोलॉजी का बड़ा बेजोड़ नमूना है. इसके 2 पैर, 2 हाथ और 2 आंखें हैं. इसने हूबहू इंसानों की तरह बैलेंस भी बनाया है. सामने आई वीडियो में इसकी बनावट और चाल इतना सटीक है कि पहली नजर में इसे सही से पहचानना मुश्किल हो जाए कि यह इंसान है या कोई मशीन. इस रोबोट को देख लोग चीन में पुलिस की नौकरी पर बड़ा खतरा बता रहे हैं. बता दें कि इस रोबोट की बनावट भी पुलिस की वर्दी की तरह है.

ये भी पढ़ें- ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फर्जी फोटो से भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट्स ने खोली पोल

बिना रुके कर सकता है काम 

एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह रोबोट एडवांस AI और सेंसर से लैस है. यह आराम से भीड़भाड़ वाली जगहों पर चेहरों की पहचान करने और बैग जैसे वस्तुओं या किसी भी चीज को आराम से स्कैन कर सकता है.

इमरजेंसी वाली स्थिति में भी यह हेडक्वार्टर तक सूचना पहुंचाने में सक्षम है. एक और जहां सिपाही लंबी ड्यूटी के बाद थक सकता है तो वहीं यह मशीन बिना रुके-बिना थके चौबीसों घंटे काम कर सकती है. इतना ही नहीं यह 24 घंटे तक बिना रुके निगरानी भी कर सकता है. 

ये भी पढ़ें- ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका, जब भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट; क्या है वजह?

भविष्य के लिए बड़ा खतरा 

दुनियाभर के लोग इस वायरल वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक ओर टेक्नोलॉजी प्रेमी इसे ह्यूमन इंटेलिजेंस का नमूना बता रहे हैं तो कई लोग इससे डरे हुए भी नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि यह भविष्य के किसी डरावने नजारे जैसा है, जिसमें केवल रोबोट या मशीनों का ही राज होगा. वहीं कई लोगों का मानना है कि पुलिस की नौकरी में रोबोट का इस्तेमाल आम जनता के अधिकारों और उनकी प्राइवेसी के लिए बड़ा चुनौती भी बन सकता है. 

