16000 कदम चलने के बाद मांगा Sick Leave तो भन्ना गया Boss का दिमाग, सोशल मीडिया पर छा गया जवाब

Viral News: चीन से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, चीन में एक व्यक्ति को पैर में दर्द के कारण बीमारी की छुट्टी लेने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया, जब उसके बॉस को पता चला कि वह उसी दिन 16000 कदम पैदल चला था. जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया और कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया.

जानें क्या है पूरा मामला

रिपोर्ट के अनुसार, जिआंगसू प्रांत में स्थित एक कंपनी में काम करने वाले चेन नामक कर्मचारी ने फरवरी और मार्च 2019 में पीठ दर्द के चलते पहली बार बीमारी की छुट्टी ली थी. कुछ समय बाद, उन्होंने दाहिने पैर में दर्द के कारण आधे दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया और इसके साथ डॉक्टर का प्रमाणपत्र भी जमा किया जिसमें एक हफ्ते आराम करने की सलाह दी गई थी. हालांकि बाद में जांच में पता चला कि चेन को एड़ी में चोट है, जिसके चलते छुट्टी की अवधि बढ़ा दी गई. इसी बीच, जब वह अपने मेडिकल दस्तावेज कंपनी के कार्यालय में जमा करने पहुंचे तो उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने रोक लिया और बाद में सूचित किया गया कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है.

कंपनी ने कर्मचारी पर लगाया गंभीर आरोप

कंपनी ने आरोप लगाया कि चेन ने मेडिकल रिकॉर्ड में हेराफेरी की और दावा किया कि जिस दिन उन्होंने छुट्टी मांगी थी, उसी दिन उनके मोबाइल ऐप में 16000 से अधिक कदम दर्ज हुए थे.

मामला तब सुर्खियों में आया जब चेन ने कंपनी के खिलाफ श्रम मध्यस्थता का मामला दायर किया. अदालत में कंपनी ने निगरानी कैमरे की फुटेज और फिटनेस ऐप के रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर पेश किया लेकिन चेन ने इन सबूतों को अमान्य बताते हुए अपने अस्पताल के मेडिकल स्कैन और रिपोर्ट अदालत में जमा किए. आखिरकार, अदालत ने चेन के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए कंपनी को 118779 युआन (लगभग 15 लाख रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया.