Advertisement
trendingNow12996423
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

16000 कदम चलने के बाद मांगा Sick Leave तो भन्ना गया Boss का दिमाग, सोशल मीडिया पर छा गया जवाब

China: चीन से एक चौंकाने करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को पैर में दर्द के कारण छुट्टी लेने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया. जब उसके बॉस को पता चला कि वह उसी दिन 16000 कदम पैदल चला था तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 10, 2025, 06:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta AI
Meta AI

Viral News: चीन से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार,  चीन में एक व्यक्ति को पैर में दर्द के कारण बीमारी की छुट्टी लेने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया, जब उसके बॉस को पता चला कि वह उसी दिन 16000 कदम पैदल चला था. जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया और कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया.

जानें क्या है पूरा मामला 

रिपोर्ट के अनुसार, जिआंगसू प्रांत में स्थित एक कंपनी में काम करने वाले चेन नामक कर्मचारी ने फरवरी और मार्च 2019 में पीठ दर्द के चलते पहली बार बीमारी की छुट्टी ली थी. कुछ समय बाद, उन्होंने दाहिने पैर में दर्द के कारण आधे दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया और इसके साथ डॉक्टर का प्रमाणपत्र भी जमा किया जिसमें एक हफ्ते आराम करने की सलाह दी गई थी. हालांकि बाद में जांच में पता चला कि चेन को एड़ी में चोट है, जिसके चलते छुट्टी की अवधि बढ़ा दी गई. इसी बीच, जब वह अपने मेडिकल दस्तावेज कंपनी के कार्यालय में जमा करने पहुंचे तो उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने रोक लिया और बाद में सूचित किया गया कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी ने कर्मचारी पर लगाया गंभीर आरोप

कंपनी ने आरोप लगाया कि चेन ने मेडिकल रिकॉर्ड में हेराफेरी की और दावा किया कि जिस दिन उन्होंने छुट्टी मांगी थी, उसी दिन उनके मोबाइल ऐप में 16000 से अधिक कदम दर्ज हुए थे.
मामला तब सुर्खियों में आया जब चेन ने कंपनी के खिलाफ श्रम मध्यस्थता का मामला दायर किया. अदालत में कंपनी ने निगरानी कैमरे की फुटेज और फिटनेस ऐप के रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर पेश किया लेकिन चेन ने इन सबूतों को अमान्य बताते हुए अपने अस्पताल के मेडिकल स्कैन और रिपोर्ट अदालत में जमा किए. आखिरकार, अदालत ने चेन के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए कंपनी को 118779 युआन (लगभग 15 लाख रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

china

Trending news

'मैंने मेरे भी वीडियो देखे हैं...' AI के गलत इस्तेमाल पर याचिकाकर्ता पर CJI बोले
CJI
'मैंने मेरे भी वीडियो देखे हैं...' AI के गलत इस्तेमाल पर याचिकाकर्ता पर CJI बोले
'बहुत काम किया पर...', धर्मेंद्र ने क्यों कहा था 'सियासत' को अलविदा? ये है वजह
Actor Dharmendra News
'बहुत काम किया पर...', धर्मेंद्र ने क्यों कहा था 'सियासत' को अलविदा? ये है वजह
आतंकी हमेशा... गिरिराज के सवाल पर महबूबा का जवाब-गांधी जी इंदिरा को किसने मारा?
Giriraj Singh
आतंकी हमेशा... गिरिराज के सवाल पर महबूबा का जवाब-गांधी जी इंदिरा को किसने मारा?
आतंकी साजिश में शामिल महिला डॉक्टर गिरफ्तार, दिहाड़ी मजदूरों के घर रखा था सामान
Jammu Kashmir
आतंकी साजिश में शामिल महिला डॉक्टर गिरफ्तार, दिहाड़ी मजदूरों के घर रखा था सामान
'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', सलाखों में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत
bengaluru Jail Viral video
'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', सलाखों में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
Jammu Kashmir
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
Amritpal Singh
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
Terror
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
sharad pawar
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा