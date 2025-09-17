Atomic Weapons: 'फिर आतंकी खुद ही बना लेंगे परमाणु हथियार'; किस खतरे को लेकर चीन ने दे दी दुनिया को वॉर्निंग

Why AI is Dangerous for Humans: दुनिया में जिस तरह तेजी से हथियारों का भंडार बढ़ रहा है, उससे मानवजाति पर संकट की तलवार लटकी हुई है. साथ ही AI आने के बाद खतरा दोगुना हो गया है. अब चीन ने इसे लेकर चेतावनी दी है. चीन ने कहा है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के जरिए दहशतगर्द खुद ही न्यूक्लियर मिसाइल जैसे दुनिया खत्म करने वाले हथियार बना लेंगे. चीन का इशारा आतंकियों की ओर है.

सोमवार को साइबर सिक्योरिटी प्रशासन ने एक एआई सेफ्टी गवर्नेंस डॉक्युमेंट में इससे जुड़े असली खतरों के बारे में जानकारी दी. इसमें परमाणु, बायोलॉजिकल, कैमिकल और मिसाइल हथियारों के ज्ञान और क्षमताओं पर कंट्रोल खोने के खतरे के बारे में बताया गया है.

क्या कहा गया रिपोर्ट में?

रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रेनिंग में AI बड़े स्तर पर बेहद ही सटीक और शानदार कंटेंट और डेटा का इस्तेमाल करता है, जिसमें न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, कैमिकल और मिसाइल हथियारों की जानकारी होती है.

बिना बेहतर मैनेजमेंट के भी आतंकी संगठन नॉलेज पाने के अलावा ऐसे हथियारों को डिजाइन करने, उनका निर्माण करने और इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं. Retrieval-augmented generation capabilities एक AI तकनीक है, जिसमें वह किसी बड़े डेटाबेस, इंटरनेट या अपने स्टोरेज से सही और ताजा जानकारी खोजता है. रिपोर्ट में कहा गया कि इससे मौजूदा नियंत्रण प्रणालियां अप्रभावी हो जाएंगी और वैश्विक और क्षेत्रीय शांति के अलावा सुरक्षा के लिए खतरे बढ़ जाएंगे.

किन देशों के पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार

अब सवाल है कि सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किन देशों के पास हैं. स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के मुताबिक, रूस के पास सबसे ज्यादा 4309 परमाणु हथियार हैं. इसके बाद अमेरिका का नंबर है. उसके पास 3700 परमाणु हथियार हैं. भारत के पड़ोसी चीन के पास 600 और फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियारों का जरीरा है. इसके बाद ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, इजरायल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार हैं.