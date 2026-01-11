पुलिस अधिकारी से शादी और बच्चा करने वाली महिला 7 साल बाद पछताई, पति की सच्चाई जान उड़ गए होश

Police officer convicted murderer: एक चीनी महिला के साथ हैरान करने वाला मामला सामने आया है. महिला ने सात साल पहले उसने एक पीपीए अधिकारी से शादी की थी, जिससे उसको एक बेटा भी है. लेकिन अब उसको पता चला कि उसका पति कोई पुलिस अधिकारी नहीं है बल्कि एक दोषी हत्यारा है. महिला उत्तर चीन के हेबेई प्रांत की रहने वाली है. महिला ने साल 2014 में जिया बिन नाम के एक युवक से शादी की थी. ये रिश्ता उसके चाचा ने कराया था, जिया ने महिला के सामने खुद को पीपल्स आर्म्ड पुलिस का अधिकारी बताया था.

शादी के कुछ समय बाद दोनों को एक बेटा हुआ, लेकिन जिया ज्यादातर समय घर से बाहर रहता था. वो अक्सर कहता था कि उसे खास मिशन के लिए बाहर जाना पड़ता है. हालांकि वो पहले तो कुछ दिनों के लिए गायब रहता था लेकिन फिर महीनों तक घर नहीं आता था. जिसके बाद वो आखिरकार साल 2017 में पूरी तरह से गायब हो गया था. महिला ने बताया कि उसने कभी जिया के दस्तावेज नहीं देखे, क्योंकि उसको डर था अगर वो ऐसा करेगी तो जिया नाराज हो जाएगा. महिला ने जिया के बताए गए यूनिट से भी कभी संपर्क नहीं किया. क्योंकि, महिला एक सिंगल पैरेंट परिवार में पली-बढ़ी थी तो वो चाहती थी कि उसका बेटा उसके पिता के साथ बड़ा हो.

कोर्ट में पता चली सच्चाई

लेकिन जब तीन साल जिया के साथ कोई संपर्क नहीं हुआ तो महिला तलाक लेने के लिए कार्ट पहुंची, जहां पर उसको अपने पति की सच्चाई पता चली. क्योंकि, कोर्ट ने महिला को बताया कि जिया बिन नाम का कोई व्यक्ति मौजूद ही नहीं है. शादी के वक्त जिया ने जो सैन्य पहचान पत्र और यूनिट का प्रमाण पत्र दिए गए थे, वे सारे फर्जी थे. जिसके बाद साल 2021 में महिला को जेल से एक फोन आया, जिसमें उनको बताया गया कि उनके पति का असली नाम तू जिनली है, जिसे हत्या और धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया गया है और उसे निलंबित मृत्युदंड की सजा मिली है. इतना ही नहीं महिला को ये भी पता चला की उसके पति तू की पहले से एक पत्नी और बच्चा है.

दूसरी पत्नी और बच्चा

दरअसल, तू ने साल 2011 में झगड़े के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और फिर वहां से दूसरे शहर में भाग गया था. उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने खुद को PAP का अधिकारी बताया और लोगों से पैसे भी ठगे. जिसके बाद एक महिला ने उसकी शिकायत की और जांच के बाद पुलिस ने 2017 में उसे गिरफ्तार कर लिया था. अपने पति की सच्चाई जानकर चीनी महिला सदमें में हैं, उसने कहा कि उसे ये जानकर बेहद घृणा और सदमा लगा कि उसने एक हत्यारे से शादी की और उससे बच्चा हुआ. हालांकि महिला को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद पिछले साल शादी से आधिकारिक तौर पर रद्द कर लिया है.