चीनी बुजुर्ग महिला को चाहिए 'किराए की बेटी', सैलरी के साथ फ्लैट भी मिलेगा; वजह जान रो पड़ेंगे आप

China: एक बुजुर्ग महिला ने टीवी कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि वह अपनी देखभाल के लिए 'किराए पर एक बेटी' रखना चाहती है. इसके बदले वह उस बेटी को रहने के लिए एक फ्लैट और हर महीने लगभग 37,500 रुपये का मानदेय देने को तैयार है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 09:59 PM IST
Daughter on Rent: चीन से एक मार्मिक कहानी सामने आई है. इस कहानी ने पूरी दुनिया को भावुक कर दिया है. हेनान प्रांत की एक बुजुर्ग महिला ने टीवी कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि वह अपनी देखभाल के लिए 'किराए पर एक बेटी' रखना चाहती है. इसके बदले वह उस बेटी को रहने के लिए एक फ्लैट और हर महीने लगभग 37,500 रुपये का मानदेय देने को तैयार है. इस अपील के पीछे की वजह और भी अधिक दिल दहलाने वाली है. बुजुर्ग महिला अकेलेपन से जूझ रही है.

यह बुजुर्ग महिला परिवार और सहारे के अभाव में वह किसी ऐसे शख्सियत की तलाश में है जो न केवल उसका ध्यान रखे, बल्कि उसके जीवन में साथ और भावनात्मक संबल भी दे सके. यह घटना चीन में बढ़ती उम्रदराज आबादी और सामाजिक संरचना में आए बदलावों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है. मा नाम की यह बुजुर्ग महिला दो बेटियों की मां है, लेकिन परिस्थितियों ने उसे गहरी तन्हाई में धकेल दिया है. उसकी एक बेटी मानसिक रूप से असमर्थ है, जबकि दूसरी ने अपनी मां से पूरी तरह संबंध तोड़ लिए हैं. बीमारी, अकेलेपन और टूटे हुए रिश्तों ने उसकी जिंदगी को बिखेर दिया है. इन परिस्थितियों में अब वह एक ऐसी बेटी की तलाश में है, जो भले ही खून का रिश्ता न रखती हो, लेकिन दिल से उसे अपनी मां की तरह स्वीकार कर सके.

कौन है ये महिला जिसे चाहिए 'किराए की बेटी'?
मा हेनान प्रांत की रहने वाली एक महिला है, जो हाल ही में अपनी जीवन-कहानी लेकर एक स्थानीय टीवी शो में पहुंची हैं. टीवी शो के दौरान उन्होंने बताया कि उनका परिवार बिखर चुका है. बड़ी बेटी ने उनसे सभी रिश्ते तोड़ लिए हैं और छोटी बेटी मानसिक विकार से जूझ रही है. मा खुद भी गंभीर समस्याओं का सामना कर रही हैं. उन्हें अस्थमा है और चलने-फिरने में काफी दिक्कत होती है. ऊपर से रिश्तेदारों से भी उनका कोई संपर्क नहीं रहा. 

सालों पहले पति से हो चुका है तलाक
पति से उनका सालों पहले तलाक हो चुका है, जिसके बाद उनका अकेलापन और भी बढ़ गया.इस निरंतर अकेलेपन और सहारे की कमी ने उन्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी ही बेटी को नौकरी पर रखने का ऐलान कर दिया ताकि कम से कम किसी तरह वह उनके जीवन में वापस लौट आए और उनके साथ संबंधों को फिर से जोड़ा जा सके.

सोशल मीडिया पर आए ऐसे कमेंट्स
चीन में एक टीवी शो का एक छोटा-सा क्लिप वायरल होते ही लोगों की भावनाएं दो हिस्सों में बंट गईं. क्लिप में दिखाई गई मां के बारे में कुछ दर्शकों ने कहा, 'हम तो ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेंगे, वह बहुत ममता-भरी लगती है.' लेकिन दूसरी ओर कई लोगों ने इस व्यवस्था को लेकर चिंता जताई. कुछ यूज़र्स ने मज़ाक में यह भी लिखा कि चीन में गिरती प्रॉपर्टी कीमतों और बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह ऑफर शायद 'नैनी' रखने के लिए भी पर्याप्त न हो.

