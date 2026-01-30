Advertisement
trendingNow13091831
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनजिनपिंग की कुर्सी पर घात लगाए बैठे हैं चीनी अधिकारी? तख्तापलट होते ही कौन हथिया सकता है सत्ता

जिनपिंग की कुर्सी पर घात लगाए बैठे हैं चीनी अधिकारी? तख्तापलट होते ही कौन हथिया सकता है सत्ता

China Politics News: चीन में शी जिनपिंग की सत्ता के कमजोर पड़ने की खबरें आ रही हैं. इन खबरों के हाव लगते ही सवाल उठने लगते हैं कि आखिर उनका उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 30, 2026, 06:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिनपिंग की कुर्सी पर घात लगाए बैठे हैं चीनी अधिकारी? तख्तापलट होते ही कौन हथिया सकता है सत्ता

China Politics: चीन की राजधानी बीजिंग और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से बढ़ती सैन्य गतिविधियां देखी गईं. वहीं यहां पर कुछ समय से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तख्तापलट का षड्यंत्र भी चल रहा है. इसको लेकर जिनपिंग पूरी तरह अलर्ट हो चुके हैं और उन्होंनें अपने सबसे करीबी माने जाने वाले एक शख्स को संदेह में गिरफ्तार करवा लिया. कहा जा रहा है कि जिनपिंग के साथ एक होटल में बड़ा कांड होने वाला था, हालांकि उन्हें समय रहते इसकी भनक लग गई और वह बाल-बाल बच गए. वैसे तो जिनपिंग का तख्तापलट मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आखिर कौन उनकी गद्दी पर विराजमान हो सकता है? 

ली कियांग छीनेंगे जिनपिंग की सत्ता?  

ली कियांग चीन के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं. उन्हें जिनपिंग का सबसे खास माना जाता है. कहा जा रहा है कि अगर चीन में सत्ता पलटती है तो वही शी जिनपिंग के अगले उत्तराधिकारी होंगे, हालांकि समस्या ये है कि उनकी पूरी ताकत ही जिनपिंग पर निर्भर है. वह वफादार और सिस्टम को संभालने के लिए बेहतर नेता हैं, लेकिन अपने दम पर सत्ता को चुनौती देने का दम उनमें थोड़ा कम है. 

ये भी पढ़ें- भारत के बीद चीन में भी निपाह वायरस का खौफ, बीजिंग ने सभी एयरपोर्ट्स पर शुरु की स्क्रीनिंग 

Add Zee News as a Preferred Source

 

डिंग शूजियांग संभालेंगे पद? 

शी जिनपिंग के चीफ ऑफ स्टाफ डिंग शूजियांग उनके साथ साए की तरह रहते हैं. उन्हें पार्टी से जुड़ी हर फाइल और सीक्रेट का पता है. जिनपिंग के बाद शूजियां राष्ट्रपति पद के बड़े दावेदार हो सकते हैं क्योंकि ये पर्दे के पीछे से खेल करने में माहिर हैं. शूजियांग चुपचाप सारी प्लानिंग कर सटीक समय पर वार करते हैं.    

ये भी पढ़ें- Pakistan News: बेइज्जती में 'नोबेल' लेंगे पाकिस्तानी! अमेरिका की चेतावनी और क्रिकेट मेहमान की बेइज्जती ने खोली पोल

वांग हुनिंग हासिल करेंगे सत्ता?  

वांग हुनिंग भी चीन के अगले राष्ट्रपति के तौर पर खतरनाक दावेदार माने जाते हैं. उन्होंने ही जिनपिंग को 'चीन का सपना' वाली सोच का आइडिया दिया था. कहा जाता है कि वांग खुद कुर्सी पर बैठने के बदले किंगमेकर की भूमिका निभा सकते हैं. वह पार्टी की विचारधारा को बचाए रखने के लिए नया चेहरा तय कर सकते हैं.  

झाओ लेजी के हाथ कमान  

झाओ लेजी चीन में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के पूर्व प्रमुख. मौजूदा समय में वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के तीसरे सबसे वरिष्ठ सदस्य और राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं. कहा जाता है कि इनके पास पार्टी के हर नेता की रॉ फाइल है और अगर तख्तापलट के दौरान खींचतान होती है तो वह सबको अपनी फाइलों का डर दिखाकर अपनी तरफ कर सकते हैं. इसके चलते वह चीन के सबसे पावरफुल शख्स में से एक माने जाते हैं.  

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

china news

Trending news

‘भारत एक राष्ट्र नहीं है’... HC ने दिया चर्चिल, रसेल और रॉबर्ट का हवाला, आखिर क्यों
HC
‘भारत एक राष्ट्र नहीं है’... HC ने दिया चर्चिल, रसेल और रॉबर्ट का हवाला, आखिर क्यों
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
Jammu-Kashmir Snowfall
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
Farmer Burned Alive
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
Sunetra Pawar
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
Mumbai Taxi Scam
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
Nipah Virus India
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
Telangana NEWS
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य