Why is Xi Jinping not traveling abroad?: संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 80वें वर्षगांठ वर्ष में चीनी नेता शी जिनपिंग का संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करना स्वाभाविक था. लेकिन अचानक यह नहीं हुआ. अब उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग इस हफ़्ते की वार्षिक बैठक में बोल रहे हैं. जिसके बाद खूब सारे सवाल उठ रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है. क्या चीन में कोई 'खेला' होने जा रहा है या शी जिनपिंग की कोई चाल है. आइए जानते हैं.

शी का चौंकाने वाला फैसला

न्यूज एजेंसी एपी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का न्यूयॉर्क में होने वाली महासभा में हिस्सा न लेना और उनकी उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कियांग का मोर्चा संभालना कोई कोई छोटा-मोटा फैसला नहीं, बल्कि शी की एक नई रणनीति का हिस्सा है, जो उनकी लीडरशिप स्टाइल में बड़े बदलाव को दिखाता है.

शी का 'घर बैठो, दुनिया चलाओ' मंत्र

शी जिनपिंग जो 13 साल से चीन के सर्वेसर्वा हैं. पहले जमकर दुनिया घूमते थे. 2015 में ब्रिटेन में घोड़ा-गाड़ी की सवारी, 2017 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्लोरिडा में मुलाकात की यानी पहले शी हर जगह थे. लेकिन कोविड-19 के बाद से वे 'होमबॉडी' बन गए. 2023 में भारत के जी-20 समिट में नहीं गए, इस साल ब्राजील के ब्रिक्स समिट से भी दूरी बनाई. इन मौकों पर ली कियांग ने उनकी जगह ली.

शी दुनिया के सामने खुद को समझ रहे सम्राट

शी ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे प्रोजेक्ट्स से चीन को पूरी दुनिया में एक नई ताकत के तौर पर उभारा है. अब दुनिया के नेता खुद बीजिंग आ रहे हैं. जुलाई में यूरोपीय संघ के बड़े नेता बीजिंग पहुंचे, भले ही यूरोप को होस्ट करना था. इस मामले पर मियामी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जून ट्यूफेल ड्रेयर कहती हैं, "शी को लगता है कि दुनिया उनके दरबार में हाजिरी लगाए, जैसे पुराने जमाने में सम्राट के पास राजदूत आते थे."

ली कियांग को क्यों UN भेजा गया?

शी का यूएन न जाना शायद अमेरिका-चीन रिश्तों की नाजुक हालत से भी जुड़ा हो. दोनों देश चाहते हैं कि शी और ट्रंप मिलें, लेकिन अभी ट्रेड टॉक्स में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. ट्रंप ने कहा है कि अक्टूबर में साउथ कोरिया में एशिया-पैसिफिक समिट में मुलाकात होगी, लेकिन चीन ने पक्का नहीं किया है.

ली कियांग शी के भरोसेमंद सिपाही

2023 में ली कियांग को प्रीमियर बनाया गया, तब जब शंघाई में उनके नेतृत्व में दो महीने का सख्त लॉकडाउन हुआ था. शहर ठप, लोग नाराज, फिर भी ली को सजा की जगह तरक्की मिली. सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अल्फ्रेड वू कहते हैं, "शी के लिए वफादारी सबसे बड़ी चीज है." यूएन में जिस तरह ली ने यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से मुलाकात की है. उसके बाद एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के नील थॉमस कहते हैं, "ली अब दुनिया और शी के बीच ब्रिज हैं. वे मैसेज पहुंचाएंगे." मंगलवार को ली ने ऐलान किया कि चीन अब ग्लोबल ट्रेड में डेवलपिंग कंट्रीज के फायदे नहीं मांगेगा. लेकिन जलवायु जैसे बड़े मुद्दे पर शी ने खुद वीडियो मैसेज भेजकर 2035 के लक्ष्य बताए. यानी काम जरूर बंट गया है, ताकत शी के पास ही है.

शी की 'सुपर पावर' रणनीति

72 साल के शी रिटायर होने के मूड में अभी नहीं हैं. कम यात्राएं उनकी सेहत और पावर को बनाए रखने की एक चाल हो सकती हैं. तभी तो थॉमस कहते हैं, "शी बीजिंग में रहकर ताकत बरकरार रख रहे हैं." 2022 में कम्युनिस्ट पार्टी में अपने वफादारों को भर लिया, अब नीतियां बनाते हैं और काम दूसरों को सौंपते हैं. वू कहते हैं, "यह डेलिगेशन है, पावर शेयरिंग नहीं. शी ही असली बॉस हैं." यह 'खेला' दिखाता है कि शी चुनिंदा मौकों पर सामने आएंगे, बाकी वक्त ली जैसे लोग दुनिया से जोड़ेंगे.