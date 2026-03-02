Advertisement
अमेरिका और इजरायल के हमलों में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और ईरानी फौज के कई बड़े कमांडर्स के मारे जाने के बावजूद ईरान का जज्बा रत्ती भर भी कमजोर नहीं हुआ है. बचे खुचे ईरानी लीडर और लड़ाके सब एक सुर में अमेरिका और इजरायल को मिटा देने की कसमें खा रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 02, 2026, 02:59 AM IST
पहले PAK फौज पिटी, फिर ईरान की IRGC फोर्स को मिला धोखा? सवालों के घेरे में 'चीनी' एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B

अमेरिका और इजरायल के हमलों में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और ईरानी फौज के कई बड़े कमांडर्स के मारे जाने के बावजूद ईरान का जज्बा रत्ती भर भी कमजोर नहीं हुआ है. बचे खुचे ईरानी लीडर और लड़ाके सब एक सुर में अमेरिका और इजरायल को मिटा देने की कसमें खा रहे हैं. सुपरपावर अमेरिका के प्रचंड हमले में भले ही ईरान की रीढ़ टूटने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन उसकी वजह तेहरान फौज की कमजोरी नहीं बल्कि चीन का कथित 'कबाड़' एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B है, जो पिछले 72 घंटों से सवालों के घेरे में है. 

US-इजरायल की फौज ने मिलकर किए गए हमलों ने ईरानी शहरों को तहस-नहस कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई और 200 से ज्यादा लोग मारे गए. ऐसे में दुनिया का ध्यान अब चीन के HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी पर गया है, जिसे तेहरान ने हाल ही में बीजिंग से खरीदा था।

पहले पाकिस्तान अब ईरान?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल ही में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B खरीदा था. ट्रंप ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए तेहरान पर हमला करने की धमकी दी थी. हालांकि, चीन ने HQ-9B डिलीवरी की खबरों की पुष्टि करने से इनकार कर दिया था.

HQ-9B पैकेज में लंबी दूरी के सर्विलांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी शामिल हैं, जिससे पता चलता है कि ईरान, इजराइल के संभावित हमले से बचने के लिए अपने एयर डिफेंस को पूरी तरह बदलने का इरादा रखता है. 

'ड्रैगन' निक नेम से बदनाम चीन, 'रिवर्स इंजिनियरिंग' का खिलाड़ी माना जाता है. हालांकि इससे बीजिंग की बदनामी होती है, हालांकि बदनामी से कुछ लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता. कहावत ही है—'बदनाम हुए तो क्या नाम न होगा?' हालांकि दूसरों की जमीनें हड़पने को लेकर आतुर रहने वाला 'ड्रैगन' भला कब से नाम खराब होने की परवाह करने लगा. इसलिए चीन की सरकार अपने 'कबाड़' रूपी युद्धक हथियारों और उपकरणों को पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बेचने के लिए इधर उधर फेरी लगाने को मजबूर हैं.

क्या है- HQ-9B

इसे एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था. ये सिस्टम अपने काम में लगातार नाकाम रहा लगता है. ऑपरेशन सिंदूर के समय जब भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी उस समय भी HQ-9B नाकाम साबित हुआ था. भारत ने चीनी डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था. दो बार चीन के इस एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी के बाद HQ-9B की क्षमताओं पर सवाल उठने लगे हैं. आपको बताते चलें कि चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने ही HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

