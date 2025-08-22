अध्यक्ष से गवर्नर का सफर...बुलेट स्पीड में पाई तरक्की, अब क्यों मुश्किलों में घिर गई ये नामी महिला अफसर
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

China News: इनर मंगोलिया की सबसे बड़ी महिला अफसर जांच के घेरे में आ गई हैं. चीन के उत्तरी क्षेत्र इनर मंगोलिया की चेयरवुमन और डिप्टी कम्युनिस्ट पार्टी चीफ वांग लिक्सिया पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 22, 2025, 08:14 PM IST
चीन के आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर चल रही कार्रवाई से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है. यहां की सबसे बड़ी महिला अफसर जांच के घेरे में आ गई हैं. चीन के उत्तरी क्षेत्र इनर मंगोलिया की चेयरवुमन और डिप्टी कम्युनिस्ट पार्टी चीफ वांग लिक्सिया पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. चीन की अनुशासन और भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों ने बताया कि 61 साल की वांग पर कानून और नियमों का उल्लंघन करने का शक है. वे इस साल जांच का सामना करने वाली चौथी बड़ी अफसर हैं और मंगोल जातीयता से आने वाली गिनी-चुनी सीनियर नेताओं में शामिल हैं, जिन पर कार्रवाई हो रही है.

पूर्वोत्तर लिओनिंग प्रांत में जन्मी वांग ने 2016 में इनर मंगोलिया में जाने से पहले अपने करियर का ज्यादातर वक्त उत्तर-पश्चिमी शानक्सी में बिताया. साल 2021 में उन्हें इस इलाके का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और करीब  30 सालों में इस पद पर आसीन होने वाली वह पहली बाहरी शख्स बनी थीं. उन्होंने इस इलाके के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार की सदस्य बू शियाओलिन की जगह ली थी. बू ने स्वास्थ्य कारणों से अपने इस्तीफा दे दिया था. रीजनल डिसिप्लिन इंस्पेक्शन कमीशन ने बताया कि सितंबर 2022 तक 1,163 लोगों से जुड़े करीब 800 मामलों की जांच की गई, जिसके बाद 942 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

वांग का सियासी सफर

अध्यक्ष के रूप में वांग की नियुक्ति ऐसे वक्त में हुई है जब क्षेत्रीय नेतृत्व ने कई विषयों में मंगोलियन की बजाय मंदारिन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए विवादास्पद नए एजुकेश नियम लागू किए थे, इन बदलावों का मुखर विरोध हुआ और विरोध प्रदर्शन हुए. वांग ने अपना राजनीतिक जीवन जुलाई 2000 में शानक्सी सांख्यिकी ब्यूरो की डिप्टी डाइरेक्टर के रूप में शुरू किया और पांच साल बाद डाइरेक्टर बन गईं. जनवरी 2011 में उन्हें शानक्सी के कोयला-समृद्ध शहर तोंगचुआन का कार्यवाहक महापौर और पार्टी का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया और उसी साल वे महापौर भी बन गईं. जनवरी 2013 में उन्हें शानक्सी का डिप्टी गवर्नर बनाया गया.

'जातीय कार्ड'

2016 से 2019 तक इनर मंगोलिया की राजधानी होहोट में पार्टी प्रमुख और यूनाइटेड फ्रंट डिपार्टमेंट के निदेशक रही. इसके बाद चीन के पांच स्वायत्त क्षेत्रों के चार मौजूदा या पूर्व अध्यक्षों की मात्र आठ महीनों में जांच हुई. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह कार्रवाई राजनीतिक अनुशासन के व्यापक प्रयास का संकेत देती है. अब ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी जातीयता के आधार पर विशेष संरक्षण नहीं पा सकते और 'जातीय कार्ड' उन्हें जांच से बचाने में काम नहीं आता.

43 क्षेत्रीय अध्यक्ष,  छह भ्रष्टाचार जांच के शिकार

1980 के बाद से चीन में 43 क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जिनमें से छह भ्रष्टाचार जांच का शिकार हुए हैं. हैरान करने वाली बात है कि ये सभी कार्रवाई  2018 के बाद हुई है. इस साल जिन अफसरों की जांच हुई उनमें,  तिब्बत के पूर्व अध्यक्ष किजहाला, जिनकी जनवरी में जांच हुई और जुलाई में पार्टी से निष्कासन हुआ. गुआंगक्सी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र के अध्यक्ष लान तियानली, जिनकी मई में जांच हुई. निंग्शिया हुई स्वायत्त क्षेत्र की पूर्व अध्यक्ष लियू हुई, जिनकी जुलाई में जांच की गई. 2018 में इनर मंगोलिया के यांग जिंग और शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के नूर बेक्री की जांच हुई थी शामिल हैं. यांग को पद से हटा दिया गया और बेक्री को भ्रष्टाचार के लिए उम्रकैद की सजा हुई.

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

Wang LixiaCorruption case

