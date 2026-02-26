चीनी सेना में शी जिनपिंग का बड़ा सफाई अभियान, सालाना बैठक से पहले 9 अफसरों को हटाया

Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनचीनी सेना में शी जिनपिंग का बड़ा सफाई अभियान, सालाना बैठक से पहले 9 अफसरों को हटाया

चीन में सालाना सियासी बैठक से पहले शी जिनपिंग ने 9 ऑर्मी अफसरों पर बड़ा एक्शन लिया है. डिप्टी की लिस्ट से हटाए गए लोगों में पांच फुल जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल और तीन मेजर जनरल शामिल हैं. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 08:56 PM IST
चीन की सेना में इन दिनों बहुत बड़ा सफाई अभियान चल रहा है. चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक चीन की टॉप असेंबली ने अगले सप्ताह चीन में होने वाली सालाना सियासी बैठक से पहले बड़ा फैसला लेते हुए नौं मिलिट्री अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया है. एक बड़े डिफेंस रिसर्च सेंटर के मुताबिक चीन की सेना में इन दिनों करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है. ऐसे अधिकारियों का चुन-चुन कर सफाया किया जा रहा है जो करप्शन में संलिप्त पाए गए हैं. चीन के कमांड स्ट्रक्चर में बड़ी कमियां पैदा हो रही थी. अब इस एक्शन के बाद 9 और सैन्य अफसरों को हटाया जाएगा. 

सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, चीन की टॉप लेजिस्लेचर ने अगले हफ़्ते बीजिंग की सबसे बड़ी सालाना पॉलिटिकल मीटिंग से पहले अपने डेप्युटी की लिस्ट से नौ मिलिट्री अधिकारियों को हटा दिया है. नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) ने गुरुवार को पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) और पीपल्स आर्म्ड पुलिस डेलीगेशन के डेप्युटी की लिस्ट अपडेट की, जिससे कुल संख्या 243 हो गई. हटाए गए डेप्युटी में पांच फुल जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल और तीन मेजर जनरल शामिल थे.

चीन में क्वालिफिकेशन खत्म करने से जुड़े होते हैं ऐसे फैसले

हटाए गए ये पांच जनरल इन्फॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स के पॉलिटिकल कमिश्नर ली वेई, ग्राउंड फोर्स कमांडर ली कियाओमिंग, पूर्व नेवी कमांडर शेन जिनलोंग, पूर्व नेवी पॉलिटिकल कमिश्नर किन शेंगजियांग और पूर्व एयर फोर्स पॉलिटिकल कमिश्नर यू झोंगफू हैं. इस लिस्ट में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन (CMC) के नेशनल डिफेंस मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट के पॉलिटिकल कमिश्नर लेफ्टिनेंट जनरल वांग डोंगहाई और CMC के मेजर जनरल बियान रुइफेंग, ग्राउंड फोर्सेज के डिंग लाईफू और रॉकेट फोर्स के यांग गुआंग भी शामिल थे. अधिकारियों ने हटाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी लेकिन ऐसे एडजस्टमेंट अक्सर स्टेटस में बदलाव, जांच या क्वालिफिकेशन खत्म करने से जुड़े होते हैं.

चीनी फौज में करप्शन वाले अफसरों पर गिरी गाज!

वहीं लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (IISS) ने अपनी सालाना मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट में चीन में सैन्य अफसरों के करप्शन और उनके खिलाफ हो रहे एक्शन का खुलासा किया है. इस रिपोर्ट में बताया गया है, 'बड़ी जांच की वजह से पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) में सीनियर लेवल पर गंभीर कमियां पैदा हो गई हैं.'  हालांकि, चीन के रक्षा मंत्रालय ने अभी तक इन दावों पर कोई जवाब नहीं दिया है. ये रिपोर्ट चीन के दो बड़े अफसरों के फंसने के बाद भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में इन अफसरों के फंसने के बाद सामने आई है. 

