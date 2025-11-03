एयर होस्टेस नहीं, ‘एयर आंटीज’ चाहिए! एयरलाइन का अजीबो-गरीब विज्ञापन देख भड़के लोग

Chinese Airlines: चीन की एक एयरलाइन कंपनी ने अपने यहां महिलाओं के लिए जॉब की वेकेंसी निकाली, हालांकि इसके चलते अब कंपनी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि एयरलाइन ने विवाहित महिलाओं और मदर्स को क्रू मेंबर्स बनाने के लिए यह जॉब पोस्टिंग निकाली थी. कंपनी ने जॉब का टाइटल एयर आंटीज रख दिया, जिसके चलते अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया.

विवादों में एयरलाइन कंपनी

शंघाई स्थित स्प्रिंग एयरलाइंस ने 22 अक्टूबर 2025 को एयर आंटीज के लिए नौकरी की पोस्टिंग के विज्ञापन में कहा कि एयरलाइन 25-40 साल की उम्र की महिलाओं की तलाश कर रही है खासतौर से जो शादीशुदा हैं या जिनके बच्चे हैं. विज्ञापन के मुताबिक इस एयरलाइन के साथ नौकरी पाने वाले लोगों के पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और उनकी हाइट 162-174 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए. बता दें कि आमतौर पर चीीन एयरलाइन के साथ काम करने वाली महिलाओं की उम्र 18-25 रहती है.

ये भी पढ़ें- भारत चाहता है कि पाकिस्तान... ख्वाजा आसिफ ने नई दिल्ली पर फोड़ा अपनी नाकामी का ठीकरा, अफगानिस्तान पर भी लगाया आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

जॉब पोस्टिंग को लेकर विवाद

एयरलाइन कंपनी में 25 साल से ऊपर की महिलाओं को नौकरी देने का साफ अर्थ इससे जोड़ा जा रहा है कि उनके पास जीवन का अनुभव होता है और वे बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों की अच्छे से देखभाल कर सकती हैं. स्प्रिंग एयरलाइंस का कहना है कि वह महिलाओं को नौकरी के लिए अलग-अलग तरह के अवसर उपलब्ध कराने और इस उम्र की महिलाओं को फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में अपने साथ शामिल करके अपने वर्कफोर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, हालांकि एयर आंटीज शब्द के कारण कंपनी की आलोचना शुरू हो गई.

ये भी पढ़ें- चौंका देगा चीन का नया कारनामा, अंतरिक्ष में भेजे 4 चूहे; क्या है इस मिशन का मकसद?

चीन में महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र

बता दें कि चीन में महिलाओं के लिए कानूनी तौर पर रिटायरमेंट की उम्र आमतौर पर 50 साल है. ऐसे में इस विज्ञापन की आलोचना और बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने लिखा,' यह उपाधि महिलाओं के प्रति बेहद अपमानजनक है. यह इस बात पर जोर देता है कि वे बड़ी हैं और शादीशुदा हैं.' बता दें कि आंटी शब्द का इस्तेमाल महिलाओं को पति और बच्चों की देखभाल करने वाली पारंपरिक हाउसवाइफ के रूप में परिभाषित करने के लिए एक घिसी-पिटी कहावत के रूप में भी देखा जाता है.'