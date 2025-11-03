Advertisement
trendingNow12986396
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

एयर होस्टेस नहीं, ‘एयर आंटीज’ चाहिए! एयरलाइन का अजीबो-गरीब विज्ञापन देख भड़के लोग

Chinese Airlines Female Job Posting: चीनी एयरलाइन कंपनी महिलाओं के लिए जॉब पोस्टिंग निकालने के कारण विवादों में फंस गई है. कंपनी का विज्ञापन आलोचनाओं का सामना कर रहा है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 03, 2025, 01:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एयर होस्टेस नहीं, ‘एयर आंटीज’ चाहिए! एयरलाइन का अजीबो-गरीब विज्ञापन देख भड़के लोग

Chinese Airlines: चीन की एक एयरलाइन कंपनी ने अपने यहां महिलाओं के लिए जॉब की वेकेंसी निकाली, हालांकि इसके चलते अब कंपनी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि एयरलाइन ने विवाहित महिलाओं और मदर्स को क्रू मेंबर्स बनाने के लिए यह जॉब पोस्टिंग निकाली थी. कंपनी ने जॉब का टाइटल एयर आंटीज रख दिया, जिसके चलते अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया. 

विवादों में एयरलाइन कंपनी  

शंघाई स्थित स्प्रिंग एयरलाइंस ने 22 अक्टूबर 2025 को एयर आंटीज के लिए नौकरी की पोस्टिंग के विज्ञापन में कहा कि एयरलाइन 25-40 साल की उम्र की महिलाओं की तलाश कर रही है खासतौर से जो शादीशुदा हैं या जिनके बच्चे हैं. विज्ञापन के मुताबिक इस एयरलाइन के साथ नौकरी पाने वाले लोगों के पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और उनकी हाइट 162-174 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए. बता दें कि आमतौर पर चीीन एयरलाइन के साथ काम करने वाली महिलाओं की उम्र 18-25 रहती है.   

ये भी पढ़ें- भारत चाहता है कि पाकिस्तान... ख्वाजा आसिफ ने नई दिल्ली पर फोड़ा अपनी नाकामी का ठीकरा, अफगानिस्तान पर भी लगाया आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

 

जॉब पोस्टिंग को लेकर विवाद  

एयरलाइन कंपनी में 25 साल से ऊपर की महिलाओं को नौकरी देने का साफ अर्थ इससे जोड़ा जा रहा है कि उनके पास जीवन का अनुभव होता है और वे बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों की अच्छे से देखभाल कर सकती हैं. स्प्रिंग एयरलाइंस का कहना है कि वह महिलाओं को नौकरी के लिए अलग-अलग तरह के अवसर उपलब्ध कराने और इस उम्र की महिलाओं को फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में अपने साथ शामिल करके अपने वर्कफोर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, हालांकि एयर आंटीज शब्द के कारण कंपनी की आलोचना शुरू हो गई. 

ये भी पढ़ें- चौंका देगा चीन का नया कारनामा, अंतरिक्ष में भेजे 4 चूहे; क्या है इस मिशन का मकसद?  

 

चीन में महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र  

बता दें कि चीन में महिलाओं के लिए कानूनी तौर पर रिटायरमेंट की उम्र आमतौर पर 50 साल है. ऐसे में इस विज्ञापन की आलोचना और बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने लिखा,' यह उपाधि महिलाओं के प्रति बेहद अपमानजनक है. यह इस बात पर जोर देता है कि वे बड़ी हैं और शादीशुदा हैं.' बता दें कि आंटी शब्द का इस्तेमाल महिलाओं को पति और बच्चों की देखभाल करने वाली पारंपरिक हाउसवाइफ के रूप में परिभाषित करने के लिए एक घिसी-पिटी कहावत के रूप में भी देखा जाता है.' 

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

china news

Trending news

जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
Operation Sindoor News
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
Jammu-kashmir
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
Kerala News
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
Maharashtra
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
Telangana NEWS
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
2020 Delhi riots
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
isro news
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
weather update
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
Indian Army news
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े