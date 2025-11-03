एयर होस्टेस नहीं, ‘एयर आंटीज’ चाहिए! एयरलाइन का अजीबो-गरीब विज्ञापन देख भड़के लोग

Chinese Airlines Female Job Posting: चीनी एयरलाइन कंपनी महिलाओं के लिए जॉब पोस्टिंग निकालने के कारण विवादों में फंस गई है. कंपनी का विज्ञापन आलोचनाओं का सामना कर रहा है.
Chinese Airlines: चीन की एक एयरलाइन कंपनी ने अपने यहां महिलाओं के लिए जॉब की वेकेंसी निकाली, हालांकि इसके चलते अब कंपनी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि एयरलाइन ने विवाहित महिलाओं और मदर्स को क्रू मेंबर्स बनाने के लिए यह जॉब पोस्टिंग निकाली थी. कंपनी ने जॉब का टाइटल एयर आंटीज रख दिया, जिसके चलते अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया.
शंघाई स्थित स्प्रिंग एयरलाइंस ने 22 अक्टूबर 2025 को एयर आंटीज के लिए नौकरी की पोस्टिंग के विज्ञापन में कहा कि एयरलाइन 25-40 साल की उम्र की महिलाओं की तलाश कर रही है खासतौर से जो शादीशुदा हैं या जिनके बच्चे हैं. विज्ञापन के मुताबिक इस एयरलाइन के साथ नौकरी पाने वाले लोगों के पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और उनकी हाइट 162-174 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए. बता दें कि आमतौर पर चीीन एयरलाइन के साथ काम करने वाली महिलाओं की उम्र 18-25 रहती है.
एयरलाइन कंपनी में 25 साल से ऊपर की महिलाओं को नौकरी देने का साफ अर्थ इससे जोड़ा जा रहा है कि उनके पास जीवन का अनुभव होता है और वे बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों की अच्छे से देखभाल कर सकती हैं. स्प्रिंग एयरलाइंस का कहना है कि वह महिलाओं को नौकरी के लिए अलग-अलग तरह के अवसर उपलब्ध कराने और इस उम्र की महिलाओं को फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में अपने साथ शामिल करके अपने वर्कफोर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, हालांकि एयर आंटीज शब्द के कारण कंपनी की आलोचना शुरू हो गई.
बता दें कि चीन में महिलाओं के लिए कानूनी तौर पर रिटायरमेंट की उम्र आमतौर पर 50 साल है. ऐसे में इस विज्ञापन की आलोचना और बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने लिखा,' यह उपाधि महिलाओं के प्रति बेहद अपमानजनक है. यह इस बात पर जोर देता है कि वे बड़ी हैं और शादीशुदा हैं.' बता दें कि आंटी शब्द का इस्तेमाल महिलाओं को पति और बच्चों की देखभाल करने वाली पारंपरिक हाउसवाइफ के रूप में परिभाषित करने के लिए एक घिसी-पिटी कहावत के रूप में भी देखा जाता है.'