Advertisement
trendingNow13051223
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनम्यूजियम में घुसा लड़का और हो गया कांड, टूटा 2.35 करोड़ का मुकुट, महिला बोली- वो मेरा वेडिंग गिफ्ट था

म्यूजियम में घुसा लड़का और हो गया कांड, टूटा 2.35 करोड़ का मुकुट, महिला बोली- वो मेरा वेडिंग गिफ्ट था

Boy Accidently Broke Crown: चीन में एक लड़के ने म्यूजियम में रखे एक क्राउन को गलती से टकराकर तोड़ दिया. बता दें कि इस मुकुट की कीमत लगभग 2.35 करोड़ रुपये थी. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 23, 2025, 10:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

म्यूजियम में घुसा लड़का और हो गया कांड, टूटा 2.35 करोड़ का मुकुट, महिला बोली- वो मेरा वेडिंग गिफ्ट था

China News In Hindi: चीन के बीजिंग शहर में म्यूजियम विजिट करने आए एक लड़के ने जाने-अंजाने में करोड़ों का नुकसान करा दिया. बता दें कि लड़का म्यूजियम के अंदर तस्वीर ले रहा था और तभी उससे गलती से एक महंगा मुकुट टूटकर नीचे गिर गया. यह मुकुट लगभग 2 किलोग्राम का था और इसकी कीमत लगभग 280,000 डॉलर यानी 2.35 करोड़ रुपये थी. अपने परिवार के साथ एग्जीबीशन देखने आया लड़का प्रदर्शनी में इतना खो गया कि उससे अनजाने में मुकुट टकराकर गिर गया.   

पति ने वेडिंग गिफ्ट में दिया था क्राउन 

'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक घटना की डीटेल झांग काईयी नाम की एक इंफ्लूएंसर की ओर से शेयर की गई. उन्होंने बताया कि यह मुकुट उनके पति झांग युडोंग ने वेडिंग गिफ्ट के तौर पर बनाया था.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो फुटेज में बच्चा अपनी मां के साथ डिस्प्ले केस को छूकर उसके कांच वाले प्रोटेक्टिव कोटिंग को साफ करते हुए दिखाई दे रहा है. इस दौरान वह गिर गया और मुकुट भी डैमेज हो गया. 

ये भी पढ़ें- 90% स्वदेशी तकनीक के ढोल की खुली पोल, पाकिस्तान सेना प्रमुख की इंटरनेशनल बेइज्जती

इंफ्लूएंसर ने शेयर किया वीडियो

रिपोर्ट के मुताबिक 7 महीने की गर्भवती झांग ने बताया कि घटना के बाद वह बेहद परेशान थे क्योंकि वह मुकुट उनके प्यार का प्रतीक था और उनके लिए बहुत मायने रखता था. उन्हें यह भी लगा कि इस घटना से उनके वैवाहिक जीवन और गर्भावस्था पर बुरा असर पड़ेगा, हालांकि उन्होंने एक और वीडियो शेयर करते हुए कहा कि एक ऑनलाइन सुपरवाइजर ने उन्हें बताया कि अहम वस्तुओं को नुकसान पहुंचने का मतलब है कि यह उनके लिए बुरी किस्मत को रोक रहा है. 

ये भी पढ़ें- विपक्ष से क्या डर गए पीएम शहबाज! बातचीत को हुए तैयार; PAK की राजनीति में फिर मचेगा भूचाल

इंटरनेट पर लोगों का रिएक्शन 

इंफ्लूएंसर ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी वीडियो का मकसद बच्चे या उसके परिवार को दोषी ठहराना नहीं था साथ ही उन्होंने क्राउन का इंश्योरेंस भी करवाया था. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो चुका है. कई लोग पेरेंट्स से इस घटना की जिम्मेदारी लेने की मांग कर रहे हैं तो कई म्यूजियम के एग्जीबीशन की व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा,' मैंने नेशनल म्यूजियम में, जहां बेशकीमती प्राचीन वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं वहां की प्रदर्शन अलमारियों पर अक्सर उंगलियों के निशान देखे हैं. ऐसा लगता है कि अलमारियों को छूना एक आम बात है.' 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

china

Trending news

'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
Christmas 2025
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
Aravalli hills
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
National News
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
West Bengal Politics
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
arrested in spying case
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
priyanka gandhi
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
Rahul Gandhi Berlin Remarks
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी