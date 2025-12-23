म्यूजियम में घुसा लड़का और हो गया कांड, टूटा 2.35 करोड़ का मुकुट, महिला बोली- वो मेरा वेडिंग गिफ्ट था

China News In Hindi: चीन के बीजिंग शहर में म्यूजियम विजिट करने आए एक लड़के ने जाने-अंजाने में करोड़ों का नुकसान करा दिया. बता दें कि लड़का म्यूजियम के अंदर तस्वीर ले रहा था और तभी उससे गलती से एक महंगा मुकुट टूटकर नीचे गिर गया. यह मुकुट लगभग 2 किलोग्राम का था और इसकी कीमत लगभग 280,000 डॉलर यानी 2.35 करोड़ रुपये थी. अपने परिवार के साथ एग्जीबीशन देखने आया लड़का प्रदर्शनी में इतना खो गया कि उससे अनजाने में मुकुट टकराकर गिर गया.

पति ने वेडिंग गिफ्ट में दिया था क्राउन

'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक घटना की डीटेल झांग काईयी नाम की एक इंफ्लूएंसर की ओर से शेयर की गई. उन्होंने बताया कि यह मुकुट उनके पति झांग युडोंग ने वेडिंग गिफ्ट के तौर पर बनाया था.

A child accidentally knocked over a glass display case at a museum in Beijing, China, causing a 2-kilogram gold crown to fall out and be damaged.pic.twitter.com/XHDQEXgzJN — Massimo (@Rainmaker1973) December 17, 2025

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो फुटेज में बच्चा अपनी मां के साथ डिस्प्ले केस को छूकर उसके कांच वाले प्रोटेक्टिव कोटिंग को साफ करते हुए दिखाई दे रहा है. इस दौरान वह गिर गया और मुकुट भी डैमेज हो गया.

इंफ्लूएंसर ने शेयर किया वीडियो

रिपोर्ट के मुताबिक 7 महीने की गर्भवती झांग ने बताया कि घटना के बाद वह बेहद परेशान थे क्योंकि वह मुकुट उनके प्यार का प्रतीक था और उनके लिए बहुत मायने रखता था. उन्हें यह भी लगा कि इस घटना से उनके वैवाहिक जीवन और गर्भावस्था पर बुरा असर पड़ेगा, हालांकि उन्होंने एक और वीडियो शेयर करते हुए कहा कि एक ऑनलाइन सुपरवाइजर ने उन्हें बताया कि अहम वस्तुओं को नुकसान पहुंचने का मतलब है कि यह उनके लिए बुरी किस्मत को रोक रहा है.

इंटरनेट पर लोगों का रिएक्शन

इंफ्लूएंसर ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी वीडियो का मकसद बच्चे या उसके परिवार को दोषी ठहराना नहीं था साथ ही उन्होंने क्राउन का इंश्योरेंस भी करवाया था. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो चुका है. कई लोग पेरेंट्स से इस घटना की जिम्मेदारी लेने की मांग कर रहे हैं तो कई म्यूजियम के एग्जीबीशन की व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा,' मैंने नेशनल म्यूजियम में, जहां बेशकीमती प्राचीन वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं वहां की प्रदर्शन अलमारियों पर अक्सर उंगलियों के निशान देखे हैं. ऐसा लगता है कि अलमारियों को छूना एक आम बात है.'