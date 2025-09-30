Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Watch: उड़ान भरते ही धुएं का गुबार बना विमान, 1 लाख लोगों ने लाइव देखा मौत का खौफनाक मंजर

Tang Feiji Died Livestream: चीनी कंटेंट क्रिएटर तांग फेइजी की लाइवस्ट्रीमिंग के दौरान ही दर्दनाक मौत हो गई. उनका अल्ट्रालाइट विमान उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह हादसा 27 सितंबर को मध्य चीन के जियांग काउंटी में हुआ. हादसे के वक्त डॉयिन पर उनके सैकड़ों फॉलोअर्स उसे लाइव देख रहा था.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 30, 2025, 07:27 PM IST
चीन के मशहूर कंटेंट क्रिएटर तांग फेइजी की मौत का वीडियो  इंटरनेट खूब वायरल हो रहा है. 55 साल के तांग की मौत 27 सितंबर को जियांग काउंटी में एक भयानक हादसे में उस वक्त हुई, जब उसका अल्ट्रालाइट विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो गया. सबसे हैरान करने वाली यह है कि उनके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स इस खौफनाक मंजर को लाइव देख रहे थे. डोयिन पर लाइव हुई यह घटना अब इंटरनेट पर चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुकी है.

इस हादसे के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को निजी कर दिया गया है, जिससे सिर्फ उनके पुराने फॉलोअर्स ही कंटेंट देख सकते हैं. हालांकि, उनकी लाइवस्ट्रीम वीडियो अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे X (पूर्व में ट्विटर) पर खूब शेयर की जा रही है.

हादसा कैसे हुआ?

चीनी न्यूज साइट कवर न्यूज और चाइना न्यूज सर्विस (CNS) के मुताबिक, एविएशन इन्फ्लुएंसर फेइजी का विमान जमीन से टकरा गया गया. जिसकी वजह से विमान में आग पकड़ लिया. और वो विमान से कंट्रोल खो दिया. इस हादसे में उसकी मौत मौके पर ही हो गई.

अल्ट्रालाइट विमान की खासियत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तांग ने पहले वीडियो में बताया था कि उसने यह अल्ट्रालाइट विमान करीब 49,000 डॉलर (लगभग 3,50,000 युआन) यानी 43,52,638 भारतीय रूपये में खरीदा था. यह विमान 2,000 फीट ऊंचाई और 60 मील प्रति घंटे से ज्यादा गति तक जा सकता था.

छह घंटे की प्रैक्टिस बनी मौत की वजह!
 
तांग फेइजी ने दावा किया था कि उसने केवल छह घंटे की प्रैक्टिस में विमान उड़ाना सीख लिया. इससे सुरक्षा और नियमों को लेकर चिंता बढ़ गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रैश के वक्त वह ना तो हेलमेट पहन रहा था और ना ही पैराशूट.

'इमरजेंसी सर्विस को कॉल करो'

यह भयानक हादसा फेइजी के फॉलोअर्स लाइव देख रहे थे. इस दौरान कई यूजर्स कुछ कमेंट कर रहे थे 'उसे बचाओ' और कोई 'इमरजेंसी सर्विस को कॉल करो.' उनके फॉलोअर्स ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया और उन्हें एडवेंचरस और उड़ान के प्रति जुनूनी के रूप में याद किया. इससे पहले, 2024 में तांग के विमान में दो बार ईंधन मीटर खराब होने की घटना हुई थी, जिससे विमान की ऊंचाई 30 फीट से कम गिर गई थी. 

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

Tang Feiji

