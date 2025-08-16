एनेस्थीसिया देकर मरीज को छोड़ दिया बेहोश, नर्स के साथ ये क्या करने लगा सर्जन? पत्नी ने खोल दिए राज

Chinese Doctor: भारत में तो डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और बहुत ही भरोसे के साथ लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, हालांकि कुछ डॉक्टर्स मरीजों के साथ बहुत लापरवाही के साथ पेश आते हैं. ऐसा ना सिर्फ भारत में है बल्कि विदेशों में देखने को मिलता है. हाल ही में चीन में कई टॉप यूनिवर्सिटीज और अस्पतालों को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि एक मशहूर थोरेसिक सर्जन ने मरीज को बेहोश कर दिया और फिर नर्स के साथ भिड़ गया. बताया जा रहा है कि डॉक्टर अपनी प्रेमिका (एक जूनियर डॉक्टर) के बचाव में दूसरी नर्स से भिड़ा था.

19 बड़े अफसरों पर एक्शन

जैसे इसके बारे में लोगों को पता चला तो लोगों में गुस्सा फैल गया और अस्पतालों की व्यवस्था व डॉक्टरों की नैतिकता पर सवाल उठने लगे. जिसके बाद चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन (NHC) ने कार्रवाई करते हुए पांच नामी अस्पतालों और यूनिवर्सिटियों के कुल 19 बड़े अधिकारियों पर एक्शन लिया है. इनमें पार्टी की तरफ से कड़ी चेतावनी, अनुशासनात्मक दंड, पदावनति (डिमोशन) और बर्खास्तगी जैसी सज़ाएं शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: क्या ये धोखा है या सच्चाई? मरे हुए जानवरों से बात करने के लिए लोग खर्च कर रहे लाखों रुपये!

कौन-कौन से अस्पतालों पर हुआ एक्शन

जिन संस्थानों को सुधार करने के आदेश दिए गए हैं उनमें चाइना-जापान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, पेकिंग यूनियन मेडिकल कॉलेज (PUMC), पेकिंग यूनियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग (USTB) शामिल हैं. 'पीपुल्स डेली' ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि इससे लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टरों पर भरोसा दोबारा मजबूत हुआ है.

पत्नी ने सर्जन पर लगाए गंभीर आरोप

इससे पहले राजधानी बीजिंग में एक पत्नी ने अपने सर्जन पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसके कई महिलाओं के साथ संबंध हैं. सर्जन की पत्नी खुद एक अन्य अस्पताल में डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में संबंधित डिपार्टमेंट को कई खत लिखे थे, जिसके बाद अस्पताल ने उस डॉक्टर को निकाल दिया था.