'सबसे खूबसूरत बॉडीगार्ड...,' चीन में इस महिला के दीवाने हुए लोग, इंटरनेट पर तेजी से हुई वायरल; कुंग फू-कराटे की है चैंपियन

China Famous Female Bodyguard: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अपनी पत्नी इमैनुएल मैक्रों के साथ हाल ही में चीन की यात्रा पर पहुंचे थे. इस दौरान चीनी सरकार की ओर से फ्रांस की फर्स्ट लेडी की सिक्योरिटी के लिए एक फीमल बॉडीगार्ड तैनात करवाई गई थी. अब चीन में मैक्रों की यात्रा से ज्यादा चीनी बॉडीगार्ड चर्चा में है. यह खूबसूरत बॉडीगार्ड ब्रिजीट मैक्रों की सुरक्षा करते हुए बिल्कुल सख्त और प्रोफेशनल दिखीं. इससे इंटरनेट पर उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

ब्रिजीट की सिक्योरिटी में तैनात बॉडीगार्ड

चीनी न्यूज पोर्टल 'द पेपर' ने महिला बॉडीगार्ड की जानकारी देते हुए बताया कि वह फ्रांस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी चीन दौर पर बीजिंग और चेंगदू गए. इस दौरान यह बॉडीगार्ड भी उन सभी इवेंट का हिस्सा रही, जिसमें ब्रिजिट मैक्रों शामिल थीं. बताया जा रहा है कि इस महिला बॉडीगार्ड का कोडनेम युएशिया (Yan Yuexia) है. चीन में लोग उन्हें अबतक की सबसे खूबसूरत बॉडीगार्ड का टाइटिल दे रहे हैं. यान युएशिया लगातार ब्रिजिट मैक्रों के आसपास के माहौल को स्कैन करते हुए दिखीं.

वायरल हुई बॉडीगार्ड

बता दें कि यान इससे पहले सितंबर साल 2023 में चर्चा में आई थीं. इस दौरान वह सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की पत्नी असमा अल असद की सिक्योरिटी में तैनात थीं. वह अपने शांत, गंभीर और चौकन्ने रवैये के चलते काफी चर्चा में आई थीं. बीजिंग के एक यूनिवर्सिटी इवेंट में छात्रों और पत्रकारों के बीच यान असमा के एकदम पास रहकर उन्हें भीड़ से बचाती हुई नजर आईं थीं. वह किसी के पास आते ही सीधा दीवार बनकर खड़ी हो रही थीं.

कई नेताओं को दे चुकी है सुरक्षा

अपनी गंभीर नौकरी के चलते यान के निजी जीवन के बारे में जानकारी काफी कम उपलब्ध है, हालांकि फिर भी कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका असली नाम शू जिन है. उनका जन्म मध्य चीन के हेनान प्रांत के शहर लुओयांग में हुआ था. बताया जाता है कि वह मार्शल आर्ट बैकग्राउंड वाले परिवार से आती हैं. यान ने 6 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट्स शुरु कर दी थी. एक बार उन्होंने इसमें 5 जापानी कराटे चैंपियन को भी हरा दिया था. बता दें कि यान चीनी नेताओं के अलावा वहां का दौरा करने आए विदेशी नेताओं की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी संभालती हैं.