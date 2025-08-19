चीन-भारत की होगी दोस्ती? वांग यी का एस जयशंकर से बड़ा वादा, इन 3 परेशानियों से दिलाएंगे छुटकारा
Advertisement
trendingNow12887408
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

चीन-भारत की होगी दोस्ती? वांग यी का एस जयशंकर से बड़ा वादा, इन 3 परेशानियों से दिलाएंगे छुटकारा

Chinese FM India Visit: चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने भारत की रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत को पूरा करने का आश्वासन दिया है.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 19, 2025, 09:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चीन-भारत की होगी दोस्ती? वांग यी का एस जयशंकर से बड़ा वादा, इन 3 परेशानियों से दिलाएंगे छुटकारा

China-India Relations: चीनी विदेश मंत्री वांग यी अपने 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशकंर से भारत की 3 मुख्य चिंताओं को दूर करने का वादा किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स, फर्टिलाइजर और सुरंग बनाने वाली मशीनों की जरूरत पूरी करने का आश्वासन दिया है. चीन का यह आश्वासन तब आया है जब अमेरिका की ओर से भारत पर अच्छा-खासा टैरिफ लगाया गया है. 

चीन-भारत की बातचीत 
भारत और चीन के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स के सप्लाई को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है. ये विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक वाहन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और कई इंडस्ट्री में काम आता है. साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर वे वांग यी ने भारत-चीन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट और रचनात्मक नजरिया अपनाने के लिए कहा. इसके अलावा उन्होंने पूर्वी लद्दाख में LAC के पास बॉर्डर इलाकों में तनाव करने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने के लिए कहा.  

ये भी पढ़ें- ट्रंप की चापलूसी में लगे मुनीर को अपनी ही मंत्री से झटका, अमेरिका को सुनाई 2 टूक, भारत पर भी साधा निशाना

संबंध सुधार रहा भारत-चीन  
एस जयशंकर ने कहा,' हमारे संबंधों में कठिन दौर देखने के बाद अब दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं. इसके लिए दोनों पक्षों की ओर से स्पष्ट और रचनात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है. उन्होंने आगे कहा,' इस कोशिश में हमें 3 परस्पर सिद्धांतों परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित से निर्देशित होना होगा. विभिन्नताएं विवाद का कारण नहीं बननी चाहिए और प्रतिस्पर्धा टकराव में नहीं बदलनी चाहिए.'  

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में पुरुषों से 34 प्रतिशत कम कमाती हैं महिलाएं, भारत-नेपाल से भी बदतर हालत, सामने आई रिपोर्ट

चीनी विदेश मंत्री की यात्रा अहम
बता दें कि साल 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत-चीन के रिश्तों में गंभीर तनाव आया था. वहीं अब दोनों के बीच बातचीत संबंध सुधारने की दिशा में नया कदम माना जा रहा है. वांग की यह यात्रा पीएम मोदी के शंघाई सहयोग संगठन ( SCO) शिखर सम्मेलन के लिए चीन की यात्रा से कुछ दिन पहले हो रही है. चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा भारत-चीन के बीच संबंध सुधारने के एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है. 

FAQ 

वांग यी की भारत यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? 
वांग यी की यात्रा भारत-चीन संबंधों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है.

भारत-चीन संबंधों से क्या फायदा होगा? 
भारत-चीन के बीच संबंधों में सुधार होने से न केवल व्यापार और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की स्थिति मजबूत होगी. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

china

Trending news

M Annadurai: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
M Annadurai: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
मुंबई वालों ध्यान दें! झमाझम बारिश के बीच Indigo ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी
Mumbai rains
मुंबई वालों ध्यान दें! झमाझम बारिश के बीच Indigo ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Vice Presidential Election
एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर, 205.85 मीटर दर्ज हुआ रिकॉर्ड, खतरे से नीचे आएगा वॉटर लेवल
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर, 205.85 मीटर दर्ज हुआ रिकॉर्ड, खतरे से नीचे आएगा वॉटर लेवल
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
;