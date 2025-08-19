चीन-भारत की होगी दोस्ती? वांग यी का एस जयशंकर से बड़ा वादा, इन 3 परेशानियों से दिलाएंगे छुटकारा

China-India Relations: चीनी विदेश मंत्री वांग यी अपने 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशकंर से भारत की 3 मुख्य चिंताओं को दूर करने का वादा किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स, फर्टिलाइजर और सुरंग बनाने वाली मशीनों की जरूरत पूरी करने का आश्वासन दिया है. चीन का यह आश्वासन तब आया है जब अमेरिका की ओर से भारत पर अच्छा-खासा टैरिफ लगाया गया है.

चीन-भारत की बातचीत

भारत और चीन के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स के सप्लाई को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है. ये विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक वाहन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और कई इंडस्ट्री में काम आता है. साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर वे वांग यी ने भारत-चीन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट और रचनात्मक नजरिया अपनाने के लिए कहा. इसके अलावा उन्होंने पूर्वी लद्दाख में LAC के पास बॉर्डर इलाकों में तनाव करने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने के लिए कहा.

संबंध सुधार रहा भारत-चीन

एस जयशंकर ने कहा,' हमारे संबंधों में कठिन दौर देखने के बाद अब दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं. इसके लिए दोनों पक्षों की ओर से स्पष्ट और रचनात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है. उन्होंने आगे कहा,' इस कोशिश में हमें 3 परस्पर सिद्धांतों परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित से निर्देशित होना होगा. विभिन्नताएं विवाद का कारण नहीं बननी चाहिए और प्रतिस्पर्धा टकराव में नहीं बदलनी चाहिए.'

चीनी विदेश मंत्री की यात्रा अहम

बता दें कि साल 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत-चीन के रिश्तों में गंभीर तनाव आया था. वहीं अब दोनों के बीच बातचीत संबंध सुधारने की दिशा में नया कदम माना जा रहा है. वांग की यह यात्रा पीएम मोदी के शंघाई सहयोग संगठन ( SCO) शिखर सम्मेलन के लिए चीन की यात्रा से कुछ दिन पहले हो रही है. चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा भारत-चीन के बीच संबंध सुधारने के एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है.

FAQ

वांग यी की भारत यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है?

वांग यी की यात्रा भारत-चीन संबंधों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है.

भारत-चीन संबंधों से क्या फायदा होगा?

भारत-चीन के बीच संबंधों में सुधार होने से न केवल व्यापार और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की स्थिति मजबूत होगी.